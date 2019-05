TKO JU JE VIDIO, TAJ JE I PLAKAO: Majci s velikim M kćer priredila nezaboravno iznenađenje. Nekome sitnica, nekome cijeli svijet…

Prije nešto više od desetljeća Mari je dijagnosticiran zloćudni rak ždrijela i glasnica, nakon kemoterapije i zračenja, kirurški su joj odstranili glasnice

Povodom nedavnog Majčina dana, za emisiju “Provjereno” Zorica Smolčić ispričala je priču o svojoj požrtvovanoj Mari Tvarog (65) koja unatoč tome što je teško bolesna i stara radi, za dnevnice kopa vrtove za 40 do 50 kuna, čuva starice po selu, ukratko žrtvuje se radi svoje obitelji, a sebe uvijek stavlja u drugi plan. Njezina zahvalna kćer za nju je poželjela jednu sitnicu samo da je ponovo vidi sretnu kao u dane kada je bila zdrava.

“Ja bih voljela da joj mogu priuštiti bar dio onoga što je ona meni pružila. Drugo mi ništa ne treba. Samo da vidim iskren osmijeh na njezinu licu, od sreće. To je meni sve”, rekla je.

Zorica kaže da je njezina mama ponosna žena, poštena i nikad dužna. Veliki je oslonac cijeloj obitelji. Za svog bi unuka Luku sve dala. On je njezin mezimac, a Zoričinu suprugu Darku Smolčiću je poput druge majke.

“Ona je toliko brižna, ona je i toliko pažljiva. I nikad, ali nikad, nikad vam neće priznati da joj je teško bilo što”, rekla je zahvalna kćer.

Od skromne mirovine plaćala je unuku vrtić

Marin zet za svoju punicu ima samo riječi hvale. Divi joj se jer je do prije nekoliko mjeseci od svoje skromne mirovine plaćala Lukin vrtić jer oni imali novaca.

“Ona je njemu plaćala 500 kuna vrtić. Ja sam rekao, to nema više smisla. Radi teške poslove, radi u nadnicama, u šumi, kopa okolo, poslužuje stare bake okolo… Pa ja vam ne mogu nabrojiti koliko ona ima obveza da jednostavno u pola devet već spava jer ne može više izdržati, a da ne govorim o njezinoj bolesti. Kako ona diše, kako ona priča, to je užas jedan”, ispričao je Darko.

Prije nešto više od desetljeća Mari je dijagnosticiran zloćudni rak ždrijela i glasnica. Nakon kemoterapije i zračenja, kirurški su joj odstranili glasnice. Zorica je tada posljednji put čula majčin glas. No, tvrdi kako je njezina Mara pravi heroj i borac. Samo par tjedana nakon operacije primila se je kućanskih poslova i krenula na redovne šetnje po selu.

Ne žali ni za čim

Mara ni za čim ne žali, a život je prihvatila takvim kakav jeste – težak i kroz njega grabi svom snagom. O tome što je željela biti kao mala više i ne razmišlja i priznaje da se ne bi vraćala u prošlost. Za sebe ima samo jednu želju.

“Da imam svoj mir. I da imam da mogu normalno živjeti. Da ne moram tražiti ni od koga ništa. Da živim normalno ko i svi ljudi”, priznala je te dodala kako bi si, da ima dovoljno novca, kupila nešto za pojesti jer dok radi ne može si priuštiti obrok.

Zorica kaže da je Mara dok je bila zdrava i dok se malo lakše živjelo redovito išla na minival.

“I tako je bila ponosna s tim minivalom, strašno je to, to je nešto što stvarno voli. Vjerujte mi da se ne sjeća kad je imala zadnji put minival na glavi. To je tako jedna obična sitnica, ali, nažalost… uvijek su neke druge stvari bitnije”, rekla je Zorica.

Osmijeh kroz suze radosnice

Ekipa “Provjerenog“. Zorici je pomogla isplanirati iznenađenje kako bi se mami Mari vratio osmijeh na lice.

“Budući da si ti meni dala u životu sve, i više nego što treba, ja tebi, evo, bar malo da se odužim. I što se boriš za nas i dalje. Volim te najviše na svijetu, majko moja draga. Idemo ti srediti tu tvoju kosicu, kao nekad, dok si bila zdrava”, rekla je Mari njezina kći Zorica.

Mara pod purom emocija koje su je svladale i u nevjerici nije mogla suspregnuti suze. Na licu joj se pojavio veseli osmijeh.

“Ovo je nešto, onak’, uljepšali ste mi… sve! Dali ste mi sve danas. Sve! Apsolutno sve”, rekla je oduševljena Zorica.