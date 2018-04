TKO JE KRIV ZA KATASTROFU NA ISTOKU HRVATSKE? 200 litara benzina i voda koju ne mogu piti; Vlada ima rješenje, ali moraju čekati dva tjedna

Da je slučajnost prevelika misli i gradonačelnik Duspara koji je iz tog razloga podnio prekršajnu prijavu protiv Croduxa jer je, kako kaže, sasvim očito tko je krivac za to što Brođani ne mogu piti vodu iz pipe.

Brođane i mještane okolnih općina jučer je dočekala vijest kojoj se nitko nije mogao nadati – uz probleme sa zagađenim zrakom koji nikako da se riješe, sada ne mogu piti ni vodu iz pipe u kojoj je zabilježena drastično povećana koncentracija ugljikovodika. Iz Grada je odmah upućen apel da se voda ne može koristiti ni prokuhana.

U Slavonski Brod i okolicu odmah su upućene flaširane vode iz robnih zaliha te cisterne iz Zagreba, no to je građanima bila slaba utjeha s obzirom da im je rečeno kako je došlo do ekološkog incidenta koji se, prema riječima gradonačelnika Duspare, pokušao zataškati.

Naime, kako su i sami rekli u tvrtki Crodux, 28. ožujka je došlo do istjecanja 150-200 litara benzina na lokaciji Slobodnica koja je nekoliko kilometara udaljena od vodocrpilišta. Ipak, kažu kako su oni odmah pristupili sanaciji te da se taj incident nikako ne može dovesti u vezu s porastom ugljikovodika u vodi.

Dakle, prema njihovom mišljenju, radi se o jednoj velikoj slučajnosti.

Da je ta slučajnost prevelika misli i gradonačelnik Duspara koji je iz tog razloga podnio prekršajnu prijavu protiv Croduxa jer je, kako kaže, sasvim očito tko je krivac za to što Brođani ne mogu piti vodu iz pipe.

Na sastanak kriznog stožera stigao je i premijer i ministri, a dramatično je bilo kad je pred Plenkovića stala majka s bebom u naručju i od njega tražila da riješi problem. Ipak ga oni plaćaju.

Po izlasku sa sastanka Plenkovića su dočekala djeca uz stihove ‘Čuvajte nas, pazite nas jer su naša srca plaha’, no plahi nisu bili tražeći odgovore i rješenje za situaciju u kojoj su se našli tuđom greškom ili nepažnjom.

Rješenje je sljedeće – Slavonski Brod i okolicu spojit će na sustav Sikirevaca te će to biti trajno rješenje. No, problem će biti riješen tek kroz 10-15 dana. Do tada će Brođani morati živjeti od plastičnih boca i cisterni pred kojima su dočekali Uskrs.