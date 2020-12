TIM LA PARENZANA ODNIO SVE POHVALE ZA SARME I PALAČINKE: Nered i Renman sa sinovima napustili show

Tim La Parenzana oduševio je žiri ukusnim jelima i dobio čak tri desetke

U večerašnjoj emisiji „Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!“ jedan od timova oprostit će se od daljnjeg natjecanja, a prevagu bi mogla odnijeti priprema sarmi i pire-krumpira te 20 palačinki punjenih orasima u vinskom šatou. Naravno, da bi se zadatak dodatno začinio, pred kandidate je stavljena i namirnica iznenađenja, što je u ovom slučaju mascarpone s kojim moraju pripremiti tiramisu po zadanom receptu. Pritom se sarme, pire-krumpir i tiramisu ocjenjuju kao jedan meni, a za najbolje palačinke jedan će tim dobiti dodatna dva boda.

U jednoj sarmi – novčić

Iako zadatak nije bio previše kompliciran, iziskivao je dosta vremena i dobru organizaciju, a to je, izgleda, najteže išlo timu Polupani zvončići, odnosno Renmanu i Neredu te njihovim klincima. U pomoć s pripremom kolača uskočila je Doris, dok su Josip iz tima Prigorci te Panta iz tima Gromača bili poprilično besposleni. Prvi pred žiri dolaze Polupani zvončići, koji su već najavili da su u jednu sarmu stavili novčić jer to znači sreću onom tko ga zagrize. Za svoje su jelo od Pažanina dobili komentar da je pire od krumpira ukusan, ali da je previše jak zbog dodane pancete.

„Sarma je jako blaga, meso je prhko, možda malo previše riže, a volim i kad ima zaprške“, kazao je Špiček, a Željka je komentirala da je sarma solidna. U tiramisuu je Pažaninu smetalo previše alkohola, a i krema mu je bila pregusta. Željka i Špiček također nisu bili previše oduševljeni ponuđenim. „Govorim sad o nijansama, ovo je fin kolač. Od vaših silnih problema sa slasticama sad se zaista vidi napredak. I ne samo sa slasticama. Nered, vi ste se prošle godine došli cirkusirat’, a ove kuhati. Što se dogodilo?“, zadovoljno je pitala Željka, a Nered je otkrio da je cijelu godinu učio i družio se s kuharima. Polupani zvončići za svoje su jelo dobili 22 boda.

Prigorci su samouvjereno donijeli svoje jelo pred žiri, koji je bio jako zadovoljan serviranim. „Meso je super, super začinjeno, topi se u ustima. U mojoj familiji svi rade malo rjeđe, čak i ja. Ali osobno volim kad je malo gušće, krupnije je“, zadovoljno je rekao Pažanin. Špiček je imao problem s premasnom kremom u tiramisuu, a istog mišljenja je bio i Pažanin. Oni su ukupno dobili 26 bodova.

Špičeka oduševio pire s kurkumom

Jovanovići svakom svom jelu daju neku novu notu, što je odmah primijetila i Željka pa je prvo pitala od čega je pire tako žut, a trik je bio u kurkumi. „Tko bi rekao da ću ja kao Zagorac reći da je pire s kurkumom dobar, ali odličan je. Savršen!“ bio je oduševljen Špiček.

„Pire je super, sarma super, šug fantastičan. Ono što bih ja možda promijenio samo je malo više mesa u list kupusa“, rekao je Pažanin. Zato je bilo zamjerki na tiramisu, koji je po žiriju bio „najteži“ od dotad kušanih. I oni su na kraju dobili 26 bodova.

Tim La Parenzana ponudio je žiriju svilenkasti pire, kako ga je opisala Željka, a i sa sarmom je bila oduševljena. „Začinjeno je perfektno. Panta i Branka ubili su sarmom!“, pojasnio je Pažanin dok je Špiček rekao da će sve reći njegova ocjena. Žiri je bio zadovoljan i tiramisuom jer je krema bila nešto lakša nego kod ostatka kandidata. Svoje zadovoljstvo jelima žiri je pokazao i ocjenama – tri desetke! Dobre ocjene natjerale su Sanju u suze radosnice, a onda je počela plakati i Zlata, da bi na kraju zaplakao i Panta.

Za Polupane lončiće show završio

Posljednji su pred žiri došli članovi tima Gromača. Špičeka je dopala sarma na kojoj korijen kupusa nije bio dobro očišćen, što je odmah zamjerio. „Pire je gladak, ali je meni draži kad je čvršći. Sarma je dobra, jedino bih možda malo manje riže“, zaključila je Željka, a Pažanin se složio da je riječ o jako dobroj sarmi. „Za mene osobno ovo je najbolji tiramisu!“ prvi je priznao Pažanin, a onda su se njim složili i Špiček i Željka. Njihov zbroj bodova na kraju je bio 28.

Žiriju je ostalo još da kušaju palačinke, a najbolje su ocijenili one tima La Parenzana, koji je dobio još dva boda te tako doslovno potvrdio dominaciju u večerašnjoj emisiji. No kako je najavljeno na početku emisije, jedan tim se morao oprostiti od showa, a to su zbog najmanjeg zbroja ocjena bili Polupani zvončići, odnosno Renman, Nered, Nico Zen i Karlo.

Kako će se natjecanje nastaviti i tko će kandidatima doći u posjetu, gledatelji će saznati već u srijedu u 20:45 na RTL-u!