THERESA MAY TRAŽI NOVU ODGODU BREXITA: Treba joj vremena kako bi se dogovorila s oporbom

May kaže kako moraju osigurati da napuste EU na pravoremen i uređen način

Britanska premijerka Theresa May rekla je u utorak da će od Europske unije tražiti dodatnu odgodu brexita nakon 12. travnja kako bi dobila vremena da se dogovori s oporbenim laburistima oko plana britanskog izlaska koji je došao do zastoja, povećavši time mogućnost da će doći do mekog brexita.

Gotovo tri godine otkad je Ujedinjeno Kraljevstvo glasalo o izlasku iz EU-a na referendumu, britanska politika je u krizi i nejasno je kako će, kada i hoće li uopće ta država napustiti Europsku uniju čiji je član postala 1973. godine. U užurbano napisanom priopćenju iz svog ureda u Downing Streetu, nakon kriznog, sedam sati dugog sastanka s kabinetom, May je poručila da traži još jednu kratku odgodu brexita.

“Trebat će nam dodatno produženje članka 50. koje je što je kraće moguće i završava kad usvojimo dogovor”, istaknula je May. “Moramo biti jasni što je cilj takve ekstenzije – osigurati da napustimo savez na pravovremen i uređen način”. Britanska premijerka je naglasila kako je spremna sjesti s čelnikom oporbe Jeremyjem Corbynom i pokušati dogovoriti plan, kojeg će se oboje držati, da Britanija izađe iz EU-a s postignutim dogovorom. Corbyn je rekao da je spreman razgovarati s May.

BRITANIJA OSTALA NA MRTVOJ TOČKI: Parlament nije podržao ni jednu alternativnu opciju za Brexit. Što sad?

Bliži odnos s EU

Ova ponuda May povećala je šanse za scenarij u kojem će Ujedinjeno Kraljevstvo biti u bliskijem odnosu s EU-om nakon brexita jer laburisti pozivaju na nastavak članstva u carinskoj uniji i blizak odnos s jedinstvenim europskim tržištem. Bilo kakav plan, upozorila je May, morat će uključivati trenutni sporazum o povlačenju koji je postigla s EU-om u studenom i za koji Bruxelles upozorava da ga neće ponovno otvarati, čime je odbacila zahtjeve tvrdolinijaških pobornika brexita među konzervativcima koji žele potpuni razlaz s EU-om.

May je rekla kako će u slučaju neuspjeha u postizanju zajedničkog pristupa s čelnikom laburista Jeremyjem Corbynom, socijalistom koji je glasovao protiv ulaska Britanije u EU, vlada dogovoriti niz opcija o budućem odnosu, a potom ih donijeti pred parlament da o njima glasuju. “Ono što je ključno jest da je vlada spremna poštovati odluku parlamenta”, poručila je. Još uvijek se ne zna kako će ovaj potez May utjecati na njezinu stranku, podijeljenu oko EU-a više od tri desetljeća.

Više od polovice njezinih zastupnika je prošli tjedan glasalo za mogućnost brexita bez dogovora. “Čini mi se da se želi osloniti na laburiste kako bi dobila ovu odgodu”, rekao je David Jones, bivši konzervativni ministar koji podržava brexit. “Ako to učini će staviti budućnost stranke u opasnost”.

May je rekla kako želi da se sporazum potvrdi u parlamentu prije 22. svibnja kako Ujedinjeno Kraljevstvo ne bi trebalo sudjelovati u izborima za Europski parlament koji se održavaju u tom razdoblju. Sporazum koji je postigla s Bruxellesom već je odbijen tri puta, a taj zastoj je odgodio brexit za najmanje dva tjedna prije planiranog datuma izlaska 29. ožujka. “Ovo je ključan trenutak priče o ovim otocima”, naglasila je premijerka.

Promjena strategije

“No mi možemo i moramo pronaći kompromise koji će ispuniti ono za što je glasao britanski narod”, zaključila je. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk je nakon objave May poručio kako europski čelnici moraju biti strpljivi oko britanskih pokušaja da osiguraju većinu za sporazum o izlasku. “Čak i ako nakon današnjeg dana nećemo znati koji je krajnji rezultat, budimo strpljivi”, napisao je na Twitteru.

Europski dužnosnici koji su htjeli ostati anonimni kazali su kako nije jasno kakav kompromis May želi postići s Corbynom i da Tusk zbog toga poziva na strpljenje. No i ono ima svoje granice, upozorili su, jer se 10. travnja europski čelnici okupljaju u Bruxellesu na summitu na kojem će donijeti odluku o brexitu. Dva dana kasnije je datum određen za britansko napuštanje EU-a bez dogovora ako oni ne prihvate zahtjev May za odgodom.

Utjecajna laburistička zastupnica Hilary Benn je rekla kako premijerka mora djelima podržati svoju promjenu strategije o brexitu, no da ako je plan mekši brexit, da je to dobrodošlo. “Ako je ovo prva naznaka da će promijeniti smjer, onda je to svakako važno, no ako je to opet ona stara priča, onda i nije”, kazala je Benn za BBC.