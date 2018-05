TESLINA ‘ZVIJER’ OBORILA GUINNESSOV REKORD: Električni SUV gotovo 300 metara vukao 130 tona težak avion

Teslin Model X SUV toliko je jak da je postao svjetski rekorder i po Guinnessu.

Tesla je u utorak objavio video na kojem jedan od njegovih električnih SUV automobila vuče 130 tona težak Boeing 787-9 Dreamliner gotovo 300 metara u zračnoj luci Melbourne u Australiji, prenosi CNN.

Propagandni trik Quantasa

Zrakoplov je u sastavu flote Quantas Airlinesa, a podvig je uspješno postavio novi Guinnessov svjetski rekord za “najtežu vuču električnog putničkog vozila”. Ovo je ogroman podvig za SUV, koji inače vuče oko 2,5 tona, navodi se u izjavi za medije. 787 imao je samo malo goriva u rezervoarima, i nije prenosio putnike niti teret.

Quantas, koji koristi električna vozila za vuču svojih zrakoplova za znatno kraće udaljenosti, izjavio je kako ovaj šou izveden kako bi se stavila pažnja na održivost. Quantas je naime nedavno kritiziralo Međunarodno vijeće čistog prijevoza zbog rekordnog zagađivanja. Pokazalo se da Quantas zagađuje više nego bilo koji drugi regionalni prijevoznik na transpacifičkim letovima.

Ova je australska aviokompanija izjavila kako je predana poboljšavanju održivosti tako što će povući stare Boeinge 747 koji gutaju ogromne količine goriva te ih zamijeniti sa 787, koji puno učinkovitije troše gorivo te imaju veći dolet. Quantas je dodao i da eksperimentira s učinkovitijim vrstama goriva.

Radi se o zrakoplovu relativno novom za Quantas. 787-9 nudi prve direktne letove od Australije do europe bez zaustavljanja, a let od Pertha do Londona traje 17 sati.