TEŠKE OPTUŽBE IZ VENEZUELE: Maduro tvrdi da je Trump naredio njegovo ubojstvo, ali je ipak otvoren za razgovor s njim

Sjedinjene Države i niz zapadnih i latinoameričkih država prošli su tjedan priznali 35-godišnjeg Guaida kao vršitelja dužnosti predsjednika, a Rusija, Kina, Turska i druge države stale su iza Madura

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da je naredio vladi susjedne Kolumbije da ga ubije, no rekao je i kako je otvoren za razgovor s njim i svojim neprijateljima unutar države.

Oružane snage su mu i dalje odane

U razgovoru za rusku novinsku agenciju RIA Maduro je odbacio pozive za prijevremenim izborima, otkrio kako naredba za uhićenjem njegovog rivala Juana Guaida još nije izdana, te je obećao da će Caracas vratiti dugove Rusiji i Kini. Rusija je od 2006. Venezueli posudila oko 17 milijarda dolara.

Suočen s najvećim izazovom u svojoj 6-godišnjoj vladavini, 56-godišnji socijalistički čelnik kazao je i kako su mu oružane snage i dalje odane, a da iza njega čvrsto stoji i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Maduro je te izjave za RIA-ju dao u trenutku kada se intenziviraju sukobi za kontrolu nad Venezuelom, nakon što je vlada počela pripremati istragu koja bi mogla dovesti do uhićenja čelnika opozicije, samoproglašenog predsjednika Juana Guaidoa koji poziva na nove ulične prosvjede.

Vojno rješenje

“Nema sumnje da je Donald Trump naredio moje ubojstvo i rekao vladi i mafiji Kolumbije da to provede”, kazao je čelnik Venezuele za RIA-ju.

Iako je time ponovio već mnogo puta izrečenu tvrdnju koju kritičari smatraju političkim ‘spinom’, postoje indicije da SAD planira vojno rješenje za Venezuelu, posebice nakon što je savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Bolton u ponedjeljak na konferenciji za medije, slučajno ili namjerno, držao papir na kojem je pisalo “5 tisuća vojnika u Kolumbiju”.

“Ako mi se nešto nekad dogodi, za to će biti odgovorni Donald Trump i kolumbijski predsjednik Ivan Duque“, poručio je Maduro.

“Imam legitimitet”

Washington i Bogota odbacuju optužbe da pokušavaju eliminirati Madura.

On pak tvrdi da je u kolovozu prošle godine preživio pokušaj atentata, a danas kaže kako je dobro zaštićen, što mu garantira dugi život. Odbio je komentirati izvještaje da je Rusija poslala privatne vojne plaćenike kako bi pomogli u njegovoj zaštiti.

Neka čekaju do 2025.

Odbacio je i pozive na prijevremene izbore i naglasio kako je njegova pobjeda prošle godine bila pravedna usprkos mnogim optužbama o prijevari i zabrani kandidature dvojici rivala.

“Dobio sam 68 posto glasova”, kazao je za RIA-u.

“Legitimno sam pobijedio. Ako imperijalisti žele nove izbore, neka čekaju do 2025. godine”.

Iako je istaknuo kako Trump želi njegovo ubojstvo, Maduro je kazao i kako je spreman susresti se s njim “kad god on hoće”, no isto je tako naglasio da to nije izgledno jer Trumpovi savjetnici to pokušavaju spriječiti.