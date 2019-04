TEMPERATURE NAGLO SKAČU DO 29°C! Vakula otkrio kada i gdje će biti najtoplije, ali i kad nam stižu novi pljuskovi i olujno nevrijeme

U četvrtak uglavnom suho, a od petka popodne sve nestabilnije pa su mogući pljuskovi, čak i lokalna nevremena

Povremeno i mjestimice kiša će padati i sljedećih dana, uglavnom u malim količinama, praćena gdjekad i munjama i gromovima, a potkraj petka i u subotu će vrlo vjerojatno biti i obilnijih pljuskova, ponegdje i olujnim nevremenom. Ne treba začuditi ni ako se u najvišem gorju za vikend vidi i poneka snježna pahulja, prognozira za HRT Zoran Vakula.

Srijeda – sunčanije i toplije, još ponegdje malo kiše, jugo…

“Već u srijedu će na istoku zemlje ponovno biti znatno toplije nego u utorak, i oko 25 °C. Bit će većinom sunčano, ali lokalno, uz poslijepodnevni razvoj oblaka moguć je i poneki kratkotrajni pljusak, ponajprije u zapadnim predjelima.

Pokojeg pljuska u popodnevnim satima može biti i u središnjoj Hrvatskoj. No veći dio dana prevladavat će sunčano. Jutro razmjerno toplo, uz temperaturu između 9 i 11 °C, a najviša dnevna oko 22 °C. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak.

Jugozapadnjaka će biti i u Gorskome kotaru, a u Lici jugoistočnjaka. Duž obale sjevernog Jadrana vjetrovitije, uz umjereno do jako jugo. Bit će nestabilno, pa je povremeno uz promjenljivu naoblaku moguća i kiša. Najviša dnevna temperatura od 15 °C u gorju do 20 °C na otocima.

U Dalmaciji manje vjetrovito nego u utorak, no i dalje uz povremeno jako jugo, osobito prema otvorenome moru, koje će biti valovito i jače valovito. Danju će prevladavati sunčano, a u noći još mjestimice može pasti malo kiše. Pokoji kratkotrajni pljusak moguć je pak poslijepodne u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura između 20 i 24 °C.

Na jugu Hrvatske još će u noći i ujutro mjestimice padati kiša, a danju sunčanije i uglavnom suho. No i ovdje vjetrovito. Puhat će umjereno do jako jugo, uz koje će jutarnja temperatura biti oko 15 °C, a dnevna od 20 do 22 °C.”

U četvrtak još toplije i uglavnom suho, zatim opet nestabilnije…

“U četvrtak i petak na kopnu još toplije, na istoku ponegdje i oko 29 °C. U četvrtak uglavnom suho, a od petka popodne sve nestabilnije pa su mogući pljuskovi, čak i lokalna nevremena. Za vikend vjerojatno kišovito i zamjetno svježije, uz okretanje vjetra na sjeverozapadni.

I na Jadranu će od subote biti malo manje toplo, a jugo će oslabjeti i okrenuti na zapadnjak, kasnije i buru. Nakon uglavnom suhog i sunčanog vremena u četvrtak, novo jače naoblačenje s oborinama stiže u drugom dijelu petka, najprije na sjeverni Jadran, a u subotu i duž cijele obale. Lokalno može biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.”, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković.