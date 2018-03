VIKEND DONOSI VELIKU PROMJENU VREMENA: Temperatura skače na +20, evo što slijedi idućih dana

Od nedjelje slijedi promjenjivo vrijeme, ali i dalje relativno toplo

Nakon ledenog polarnog vala koji je okovao Europu u temperature debelo ispod minusa, vikend koji je stigao donosi iznadprosječne temperature i mnogo sunca. Ponegdje će se mjeriti i 20 stupnjeva Celzijevih.

Subota će, prognoziraju meteorolozi HRT-a biti većinom topla i vjetrovita, dok ponegdje može pasti nešto kiše. U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, te uglavnom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka i oko 17 °C.

Promjenjivo u središnjoj Hrvatskoj

U središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno i uglavnom bez oborina, te razmjerno vjetrovito. Jugozapadni vjetar bit će umjeren, ponegdje i jak, pa neki možda neće imati dojam da je vani 15, 16 °C.



U gorskom području i na sjevernom Jadranu bit će oblačnije, mjestimice uz kišu, te umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, na moru jugo. Dnevna temperatura oko 10 °C, blizu mora oko 14 °C.

Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije bit će djelomice sunčni uz postupni porast naoblake, no uglavnom će se zadržati suho vrijeme. Jugo će jačati na umjereno do jako, a more na umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura od 3 °C u Zagori do 10 °C na obali, a najviša dnevna oko 15 °C.

Još malo viša, i oko 17 °C bit će na jugu Hrvatske. Od nedjelje slijedi promjenjivo vrijeme, ali i dalje relativno toplo.

Porast jutarnje temperature

Idućih dana na kopnu promjenljivo, mjestimice s kišom, najčešće u gorju, gdje je u nedjelju moguća i obilnija kiša. Većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar u utorak će oslabjeti i na istoku okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura gotovo posvuda će još porasti, a dnevna osobito na istoku, gdje u nedjelju može dosegnuti i 20 °C.

Na Jadranu se najviša temperatura sljedećih dana neće zamjetno mijenjati, a jutarnja će porasti, posebice u nedjelju uz jako jugo. Zatim će jugo slabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, u utorak sjeverozapadnjak. Uz promjenljivo vrijeme, povremeno će biti kiše, pa i u obliku pljuskova praćenih gmljavinom, a najoblačnije i najkišoviije najvjerojatnije će biti u nedjelju na sjevernom dijelu Jadrana, prognoziraju meteorolozi HRT-a.