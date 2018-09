TELEGRAM MEDIA GRUPA NOMINIRANA ZA NAJVAŽNIJU SVJETSKU NAGRADU! Ovi naši serijali su uz bok New York Timesu i ostalim gigantima

Naša kompanija nominirana je za najbolju kampanju koju bira Native Advertising Institute

Telegram Media Grupa, moramo se pohvaliti, upravo je dobila najveće priznanje od osnivanja 2015. godine – native marketing kampanje TMG-a nominirane su za najvažnije svjetske nagrade. Nominacijama su naše kampanje uvrštene među velike svjetske izdavače poput New York Timesa, Axela Springera, Washington Posta, CNN-a, Schibsteda i The Atlantica.

Najbolje kampanje svake godine bira i proglašava Native Advertising Institute, neovisna strukovna organizacija sa sjedištem u Copenhagenu koja je ove godine u uži izbor odabrala samo tri medijske kuće iz Hrvatske.

Naša ovogodišnja kampanja “What’s Next” samom je nominacijom uvrštena među tri najbolja native videoserijala na svijetu, uz projekte The Boston Globea i MUST Apsa. Zapaženu kampanju What’s Next Telegram Media Grupa osmišljavala je u suradnji s partnerom Hrvatski Telekom, za njihovu platformu Generacija Next; naši novinari obilazili su Hrvatsku i izvještavali o ljudima, projektima i kompanijama koji guraju društvo naprijed.

Serijal What’s Next

Više od 2,5 milijuna korisnika vidjelo je What’s Next, epizode videoserijala pogledane su gotovo 650 tisuća puta, a protagonisti serijala završili su u mnogim hrvatskim medijima. U akciju What’s Next uključili su se uspješni poduzetnici, umjetnici i novinari poput Nenada Bakića, Romana Bolkovića, Viktora Marohnića i Nevija Marasovića.

Među tri najbolje integrirane strateške kampanje na svijetu uvrštena je TMG-ova kampanja “Upoznaj me”, nastala u suradnji s partnerom Carlsberg za njihov novi proizvod, pivo Panonska. Tijekom te pomalo gerilske kampanje, sjetit ćete se, naši novinari hodali su gradom i inspirirali građane na upoznavanje, što smo sve pratili i snimali na društvenim mrežama i našim portalima.

Članke i video sadržaje iz serijala “Upoznaj me” ukupno je vidjelo preko 2 milijuna korisnika, a kampanja je bila istaknuto inovativna radi kombiniranja digitalnih kanala komunikacije, s fizičkim nastupom na gradskim ulicama.

Velik uspjeh u dvije godine

Pobjednici kategorija bit će proglašeni na konferenciji u Berlinu, u studenom ove godine. Telegram Media Grupa jedan je od rijetkih digital-only izdavača na popisu najboljih (ističe se još, recimo, lifestyle grupacija Refinery29), a osim TMG-a iz Hrvatske su nominirani samo projekti 24sata i NoveTV. Također smo, na što smo posebno ponosni, jedna od najmlađih medijskih grupa na popisu Native Marketing Institutea.

TG Studio, in-house studio za content marketing Telegram Media Grupe, osnovan je krajem 2016. godine. Na čelu s direktoricom Silvanom Mrvelj,višegodišnjom urednicom brojnih izdanja, realizirali smo stotine kampanja za domaće i međunarodne brandove poput MasterCarda, Hrvatskog Telekoma, Kauflanda, Adidasa, Sandoza, Phillipsa, Zvijezde, Vichyja i mnogih drugih.

Prema podacima istraživanja Gemius za prošli mjesec, Telegram Media Grupa jedan je od vodećih hrvatskih digitalnih izdavača, s više od 1,5 milijuna jedinstvenih korisnika i 100 milijuna pageviewsa mjesečno. U sklopu TMG-a nalaze se portali Net.hr, Telegram, Super1 i Telesport, a godišnje istraživanje Reutersa nedavno je potvrdilo snagu naših izdanja.