TEDESCHI NA KONFERENCIJI UGLEDNIKA STAO ZA GOVORNICU PA SASUO PALJBU: ‘Mi kad vidimo crnca, mi ga želimo linčovati u Splitu’

Emil Tedeschi bio je jedan od glavnih uzvanika i govornika na poduzetničkoj konferenciji ‘Poduzetnički mindset’ koja je danas održana u Zagrebu

Danas je u Muzičkoj akademiji u Zagrebu održana konferencija “Poduzetnički mindset”, koja je okupila brojne domaće uspješne poduzetnike, poput Mate Rimca, Alana Sumine, Ivana Mrvoša, Saše Cvetojevića i brojnih drugih. Među njima se našao i predsjednik uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi, koji je konferenciju pod motom “Učinimo poduzetnike liderima društva” iskoristio da u svom govoru iskritizira pojedina događanja, pojedince, ali i društvo u cjelini, javlja Index.

Najprije je započeo s domaćinom, Muzičkom akademijom, koju je iskritizirao zbog ideje njihova dekana o dodjeli počasnog doktorata zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.

“Glavni CEO ove kuće predložio je našeg vrlog gradonačelnika za počasnog doktora zagrebačkog sveučilišta što je totalna katastrofa, zato bi bilo bolje ovoj kući da njeguje umjetnost i promovira stvarne genije, pa ako ne može nikoga iz ove kuće predložiti, tu su Mate Rimac, Silvijo, Roberto, Izabel… Oni moraju dobiti što prije počasni doktorat, jer ako im ga ne da Zagreb, dat će ga netko drugi, koji je u prvih 10 ili 20, a ne oni koji su presretni da su ušli među tisuću na listi Sveučilišta”, rekao je Tedeschi.

Linč crnaca i bacanje Srba u more

U istom tonu je Tedeschi nastavio i osvrnuo se na društvo u cjelini. “Bullshitom” smatra podršku građana sportašima i pita se kad će biti organiziran doček za 12. na Olimpijskim igrama ili za plivače koji uđu u B finale na Olimpijadi. Ustvrdio je kako “jedino volimo šampione.” Osvrnuo se i na odnos prema strancima te sve začinio kritikom priča o ustašama i partizanima.

“Imamo dva resursa. Imamo ljude i imamo prirodu. Ljudi nam odlaze. To je sjajno, samo kada bismo imali ideju da se imaju gdje i vratiti. Do ulaska u EU mobilnost ljudi u Hrvatskoj je bila mizerna. Blagoslov je da mladi ljudi danas mogu studirati u Heidelbergu, Amsterdamu… Pa to je genijalno. Isto tako da Europljani dođu kod nas. No mi kad vidimo crnca, mi ga želimo linčovati u Splitu. Kad čujemo da netko govori srpski, mi ga bacimo u more. Kad vidimo Azijata pred Markovom crkvom, mi se još uvijek smijemo i pokazujemo prstom. Nama je to čudno.”

“Mi smo duboko zatvoreni u sebe, a jedina šansa nam je da se povežemo sa svijetom. Povezivanje nema veze s odbacivanjem vlastite tradicije, ni najmanje. I vrijeme je da si napokon odgovorimo što je bilo 1941. i 1945., jednom zauvijek. Ali da to prestane biti pokrivač svih naših modela jer je to besmisleno. Svijet se odredio, samo se mi nismo odredili jer su nečiji djedovi, očevi, stričevi… so what? Bili su i njemački, pa su Nijemci danas najnaprednija nacija u svakom pogledu, prije svega u otvorenosti, inkluzivnosti, prihvaćanju drugačijeg, surađuju sa svim i nemaju problema, ali mi imamo problema sami sa sobom”, zaključio je Tedeschi.

Pitanja odgovornosti

Potom se okrenuo na lokalne teme, započevši sa zagrebačkim aerodromom, kojeg je nazvao smiješnim te njegovim arhitektom, inače predsjednikom HAZU-a, Vladimirom Neidhardtom.

“Imamo smiješan aerodrom, ali zato imamo i njegova autora koji kaže: ‘Ja sam pobijedio Sir Normana Fostera i Zahu Hadid.’ Ja to od sramote ne bih rekao, on je predsjednik HAZU-a. Rimac može reći: ‘Ja sam pobijedio Porsche, Ferrari’, a mi kad ćemo imati građevinu poput Fosterove, onda ćemo moći reći da smo grad s velikim ‘g’. Sad smo nešto drugo s malim ‘g’”, rekao je Tedeschi te se prebacio na Agrokor, kojeg je nazvao Frankensteinom i zaključio da su svi znali što se u njemu događa, ali su šutjeli.

“Svi su znali, ali svi su na neki način ovisili o tom sustavu, i sada kada se zna kolika je bila magnituda, i dalje svi šute. Pa normalno da neće nijedan bankar o tome progovoriti jer bi morao odgovoriti na pitanje zbog čega je dao kredit, zbog čega je vjerovao bilancama, nadzornom odboru. Ista stvar je i s dobavljačima, dioničarima i mirovinskim fondovima. Nije problem što je propao equity u Jamnici. Problem je što se nije postavilo pitanje odgovornosti onih koji su bili plaćeni da kontroliraju da se to ne dogodi. I ništa se promijenilo nije”, zaključio je Tedeschi.