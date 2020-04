SVJEDOČANSTVO IZ NAJTEŽE NOĆI U ŽIVOTU U SPLITSKOM DOMU: ‘Radile smo 24 sata, prale štičenike, a onda ručno ispisivali njihova imena…’

U splitski Dom za starije i nemoćne ušao je koronavirus, a sestre su opisale što se događalo te noći

Koronavirus je ušao u Dom za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu. Jedna osoba je od posljedica zaraze preminula, a više ih je zaraženo. Što se zapravo događalo u noći s utorka na srijedu u tom domu za starije? Pred ulazom doma došlo je do verbalnog okršaja između policajca Luke Kokeze i novinarke HRT-a Ivane Šilović. Taj su dio zabilježile kamere, a Slobodna Dalmacija razgovarala je s onim koji u tada bili na prvoj crti.

Sestre iz Doma za starije i nemoćne štićenike su zajedno s dva tima službe Hitne pomoći prebacivale u KBC-a Križine i to cijelu noć, bez stanke. Revoltirane su jer tjednima rade bez adekvatne zaštitne opreme te za Slobodnu kažu i kako su tu, za mnoge najtežu smjenu u životu odradile nezaštičene.

“Bila sam dežurna tu noć kad smo štićenike transportirali na Križine u izolaciju. Bio mi je to prvi dan u drugoj grupi, prije toga sam provela dva tjedna u izolaciji, tako je bilo prema rasporedu. Imali smo samo svoje maske i stavljali smo uloške u njih, ništa opreme, osim rukavica. Oko 18:30 došli su epidemiolozi i rekli kako čitav kat selimo na Križine. Mi smo štićenicima podijelili večere, nezaštićene, s kesama na pregačama”, rekla je njegovateljica Nada Bulović koja u Dom putuje iz Bitelića, mjesta 50 kilometara udaljenog od Splita za Slobodnu Dalmaciju.

Paklena smjena

Odgovorna sestra Zdenka Bojić kazala je kako je tu večer odradila paklenu smjenu. “Od šest sati utorka ujutro, kad sam došla u smjenu, do srijede ujutro nismo stale. Više od 24 sata moje kolegice i ja smo bile na poslu. Nitko, ni socijalne radnice, ni ravnatelj, ni voditelj kuće, nitko nas nije nazvao da nas pita snalazimo li se, treba li nam opreme, osim glavne sestre Zdravke Đapić koja nam je rekla da se zaštitimo s čim god možemo. Svaka čast momcima s Hitne, donijeli su nam paket kirurških maski koje mi nismo imale.

Iza ponoći smo prale naše štićenike da nam čisti idu u bolnicu. Sjećam se u svom tom ludilu da mi je samo u nekom trenu palo na pamet da su nam ljudi otišli u koronacentar bez terapije, bez dokumenata… Ispisivala sam ručno terapije, imena, datume rođenja”, kazala je sestra. Naime, dom nema niti jedno računalo.

Kćerka jedne štičenice s kojom je razgovarala Slobodna Dalmacija je ogorčena i zabrinuta. Gospođa Mirjana Galić zna da joj je majka prebačena na Križine, da je pozitivna na virus i diše bez respiratora. No, ostalih informacija nema.

‘Obitelji ne mogu doći do informacija’

“Čula sam na vijestima da je umrla jedna štićenica od 93 godine, znam da to nije moja majka, ona ima 90… Ali obitelji do informacija ne mogu doći! Pišete o tome koga i zašto treba smijeniti, a mi kod kuće brinemo što se događa. Nama je to najbitnije, a nitko nema razumijevanja!”, kaže.

Sestre kažu da se u informacijama u medijima zanemarilo ono bitno. “Tri tjedna radimo bez zaštitne opreme! Samo smo rukavice imali. Glavna sestra se borila od starta, tražila od Ministarstva da oprema dođe do nas, ništa. Radile smo taj ponedjeljak, zadnji radni dan, sa šivanim maskama. Tko je za to kriv? Zašto nam se nije osigurala oprema, zašto nismo imali kirurške maske?”, kaže sestra Marina Krokar.

