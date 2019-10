ZVUČI BIZARNO, ALI MIJENJA SE KARTA SVIJETA! Otkriveno pet novih otoka: Pojavili su se nakon topljenja ledenjaka na Arktiku

Rusi su otkrili pet novih otoka nakon što su se pojavili topljenjem ledenjaka na Arktiku

Ruska mornarica je izvijesti da je otkrila pet novih otoka koji su se pojavili topljenjem ledenjaka na udaljenom Arktiku. Po dovršenju ekspedicije u kolovozu i rujnu ucrtali su na karte otoke, koji su do tada bili skriveni pod ledenjacima, no još uvijek ih nisu imenovali, rekao je šef sjeverne flote, viceadmiral Aleksandar Moisejev, piše The Guardian.

Moisejev je objasnio na konferenciji za novinare u Moskvi da je do toga došlo zbog promjena koje se događaju s ledom. “Ondje su prije bili ledenjaci. Otapanje, urušavanje i promjene u temperaturi doveli su do otkrića tih otoka”.

Olakšavano iskorištavanje resursa minerala

Otapanje ledenjaka na Arktiku u razdoblju od 2015. do 2019. bilo je gore nego u bilo kojem drugom petogodišnjem periodu od kada se provode mjerenja, otkrio je izvještaj UN-a o posljedicama globalnog zagrijavanja, koji je objavljen prošli mjesec. U Studiji se objašnjava kakve će posljedice rasta razine oceana, brzog topljenja ledenih pokrova na Grenlandu i Antarktici i smanjenje ledenjaka imati na 1,3 milijarde ljudi koji žive u vrlo niskim područjima ili u visokim planinskim predjelima.

Rusija je posljednjih godina otvorila niz vojnih i znanstvenih baza na Arktiku, a interes za regiju raste kako rastuće temperature otvaraju brodske rute i olakšavaju iskorištavanje dotad nepristupačnih resursa minerala. Ovogodišnja ruska ekspedicija na dva arhipelaga, Zemlju Franje Josipa i Novaju Zemlju, uključivala je tim od 60 ljudi, među kojima su bili civili iz Ruskog zemljopisnog društva.

Napad ljutitog morža

Članovi ekspedicije snimili su trenutak kada je ljutiti morž napao njihov čamac, a videozapis je postao viralan prošlog mjeseca. “Dva mjeseca za vrijeme ekspedicije u Zemlji Franje Josipa možemo opisati kao topla. Imali smo sreću jer smo se mogli iskrcati na otoke na kojima obala nije svake godine nije bez ledenog pokrivača”, rekao je Denis Krec, zapovjednik ekspedicije.

Tijekom te ekspedicije ruski su vojnici otkrili pet novih otoka u jednom od zaljeva na velikom arhipelagu Novaja Zemlja s dva velika otoka. Iako su ti novootkriveni otoci još ranije bili uočeni na satelitskim snimkama, ekspedicija ih je prva i vidjela uživo. Moisejev je najavio kako će, naravno, svaki od otoka uskoror dobiti i ime.