Zvao policiju i hitnu te ih psovao i smijao se, na kraju je napao policajca

U BiH je uhićen muškarac koji je tijekom petka nazivao policiju i hitnu te je psovao i smijao se. Kada mu je policija zakucala na vrata on ih je napao.

Muškarac iz BiH osumnjičen je za napad na policajca, kojem je nanio povrede po glavi, priopćeno je iz Centra javne sigurnosti Prijedor, javljaju Nezavisne.

On je u petak, 15. kolovoza, od 20.00 do 22.35 sati zvao policiju na 122, ali ništa nije prijavljivao, nego je psovao i smijao se. U 21.13 policiji se obratila radnica hitne pomoći i prijavila da ih isti zove, psuje i smije se.

Policijski službenici su otišli do obiteljske kuće osumnjičenog, no on je prilikom razgovora napao policajca. Protiv muškarca je podignuta kaznena prijava.