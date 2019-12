ZVALI SU GA ŠUMSKI ČOVJEK: Pedofil koji je oteo djevojčicu hranio se u prirodi i raspitivao za puteve. Sada ga traži cijela Srbija

Mještani su ga zvali ‘Šumski čovjek’ jer je boravio u šumi te se raspitivao o terenu, a kada su vidjeli da je oteo djevojčicu, postalo im je jasno da je pedofil mjesecima proučavao teren i pripremao bijeg

Već deveti dan traje potraga za pedofilom Ninoslavom Jovanovićem, poznatijim kao Malčanski berberin, koji je oteo 12-godišnju Moniku Karimanović. Uvijek je korak ispred policije pa se postavlja pitanje kako ga niti 500 policajaca, 100 lovaca pa ni hrpa dobrovoljnih tragača koja se uključila u potragu još uvijek nije pronašla. No, prema riječima seljana oko Knjaževca monstrum je sve puno prije isplanirao. Sumnja se da se tamo skriva zbog tragova koje je ostavio iza sebe i po svemu sudeći djevojčicu vodi svuda sa sobom.

Kako piše Blic, mještani su ga cijelog ljeta viđali u šumi te tada nisu znali što on tamo radi. Zvali su ga “Šumski čovjek” jer je boravio u šumi te se raspitivao o terenu, a kada su vidjeli da je oteo djevojčicu, postalo im je jasno da je pedofil mjesecima proučavao teren i pripremao bijeg.

Prehranjivao se u šumi, raspitivao se u terenu i pitao za smjer

“Pričaju ljudi da su ga često ljetost viđali. Da se šetao kroz šumu i učio puteve. Pitao ih je za smjernice, kojim putem je najlakše i najbrže stići do sela i slično. Zato što su ga toliko često viđali, nazvali su ga Šumski čovjek, ali nisu znali tko je on stvarno. Nitko nije mogao ni posumnjati za što se on sprema”, prepričao je Blicu informacije s terena jedan od tragača.

Njegov višemjesečni boravak u šumi bio je značajan za Jovanovićev pakleni plan jer se uz upoznavanje terena, pripremao napraviti potencijalna skrovišta. Izvor s terena kaže da se zato i sumnja da je tamo napravio skrovišta u kojima se sada nalazi. Navodi da mještani kažu da je inteligentna osoba, posebno ako se u obzir uzme sva ta priprema pa je i jasno zašto ga policija ne može tek tako locirati. Ono što je zanimljivo jest da tijekom svog boravka u šumi Malčanski berberin uopće nije išao do trgovine po hranu već se snalazio u prirodi.

Iskusan bjegunac

Osim svega navedenog, mještani su primijetili da je za taj kraj jer stanovnika nema puno i svi se poznaju. Kako piše Blic, pretpostavlja se da je tu hranu pojeo Šumski čovjek, odnosno opasni pedofil.s lokalnog groblja nestala hrana. Ispričali su da je nedavno tamo bila služba za mrtve, što se u pravoslavnoj crkvi naziva parastos. Kažu da je sutradan hrana već nestala s groblja što nije uobičajeno

Budući da je Malčanski berberin prije više od 10 godina skoro na isti način bježao kroz šume od policije nakon što je silovao djevojčicu, on je iskusan bjegunac. Osim toga, on ima znanja za opstanak u prirodi pa čak i u teškim uvjetima kakvi su ovih dana.

Podsjetimo, Jovanović je Moniku oteo 20. prosinca kada je išla u školu. Svoj zloglasni nadimak je dobio zbog toga što svoje žrtve ošiša prije silovanja.

