ŠTO TO ZUCKERBERG RADI O FEJSA, MESSENGRA I WHATSAPPA?! ‘Profiliranje ljudi postaje sve točnije i invazivnije’

Direktor Facebooka Mark Zuckerberg objavio je u srijedu svoj plan da integrira WhatsApp, Instagram i Messenger, što bi omogućilo korisnicima da komuniciraju preko platformi koje su u vlasništvu Facebooka, međutim taj plan će naletjeti na probleme u Europskoj uniji gdje je prošle godine stupio na snagu zakon o privatnosti, piše CNN.

Regulatorni organi već su upozorili Facebook protiv dijeljenja podataka korisnika između svojih kompanija.

Žestoko upozorenje iz Irske

U siječnju, irska Komisija za zaštitu podataka (DPC) izašla je s neuobičajenom izjavom kada je New York Times objavio da Zuckerberg želi ujediniti infrastrukturu aplikacija koje su u vlasništvu Facebooka. Naime, Irska je glavni regulator Facebooka u Europskoj uniji kada je riječ o privatnosti, budući da se tamo nalazi regionalno središte tehnološkog diva. DPC je zatražio hitan sastanak o prijedlogu i rekao kako će izbliza promatrati planove Facebooka.

“Prethodni prijedlozi o dijeljenju podataka između kompanija u vlasništvu Facebooka doveli su do značajne zabrinutosti za zaštitu podataka, a irski DPC će tražiti rana jamstva da će se sva takva pitanja u potpunosti uzeti u obzir “, navodi se u izvješću. Facebook je u svojem priopćenju naveo kako su planovi u ranoj fazi i kako će ‘biti potrebno vremena i diskusija za integraciju s obzirom na tehničke i druge izazove koje treba pažljivo uzeti u obzir.’

Tehnološki div je rekao kako će nastaviti raditi s DPC-om, dok je irska Komisija za zaštitu podataka odbila dati dodatna objašnjenja na svoju izjavu. Međutim, problemi koje Zuckerberg ima s Europskoj unijom ne staju samo na pitanju privatnosti već i na pitanju mogućeg monopola.

Sprječavanje konkurencije

Njemački ured za sprječavanje monopola donio je odluku u veljači da Facebook zloupotrebljava dominantnu poziciju na tržište kada kombinira podatke s Instagrama, WhatsAppa i s internetskih stranica te su zabranili kompaniji nastavak te prakse bez izričitog pristanka korisnika.

Zuckerberg je na svojem blogu tvrdio kako bi integracija njihovih servisa učinile ih jednostavnijima za korištenje te bi privatnost korisnika bila pojačana jer bi veći broj poruka bio šifriran.

Stručnjak za privatnost i predavač medijskog prava na Sveučilištu East Anglia, Paul Pernal, tvrdi kako Zuckerbergovi argumenti neće uvjeriti regulatorna tijela.

“Praveći se kako je pravi problem sadržaj poruka koje će on zaštititi, on se nada kako će to omesti od puno važnijeg pitanja meta-podataka”, smatra Bernal i dodaje: “To omogućuje profiliranje što je ključ targetiranja i za reklame i za sadržaj, a to je ono što donosi Facebooku novac, ali isto tako predstavlja veći rizik privatnosti i autonomiji”.

Europska organizacija potrošača izjavila je kako planovi Facebooka zabrinjavaju kada je riječi i o privatnosti i o konkurenciji.

“Jako je važno da regulatorna tijela s područja zaštite podataka, konkurencije i zaštite potrošača izbliza promatraju te planove u slučaju da Facebook želi nastaviti s njima,” navodi se u priopćenju organizacije koje potpisuje njihov predsjednik David Martin.

Facebook će imati još i više problema

Facebook je platio 19 milijarda dolara za WhatsApp u 2014. godini, što je njihova najveća akvizicija do sada. Europska komisija kaznila je 2017. godine Facebook s novčanom kaznom od 110 milijuna eura zbog zavaravanja regulatorala.

Tehnološki div rekao je Komisiji 2014. godine kako neće moći doći do podudaranja profila Facebook korisnika i telefonskih brojeva WhatsApp korisnika, međutim dvije godine kasnije to su i učinili što su nazvali iskrenom pogreškom.

Bernal je upozorio kako će intergracija Facebookovih aplikacija dovesti do pogoršanja problema koje Facebook ima s lažnim vijestima i radikalnim sadržajem.

“Veliki problemi neće samo ostati već će u vjerojatnosti rasti kako se spajaju platforme i kako profiliranje korisnika postaje sve točnije i invazivnije”, kaže stručnjak za privatnost.