ŽRTVI SILOVANJA PRIJETI DUGOGODIŠNJI ZATVOR: Pokušala pobjeći od serijskog voajera, pa ga onda upucala i spalila

Tinejdžerka iz Wisconsina je ubila svog silovatelja nakon što ga je prijavila policiji, a uz to je ukrala i njegov BMW

Američka tinejdžerica suočena je s dugogodišnjom zatvorskom kaznom zbog ubojstva muškarca kojeg je optužila za silovanje. Chrystul Kizer je bila žrtva serijskog voajera Randyja Volara, koji je ranije snimao desetke drugih djevojaka bez njihova pristanka.

Kizer i Volar su se upoznali 2016., kad je ona imala 16 godina, a nakon što ga je prošle godine optužila za silovanje, ustrijelila ga je, spalila njegovo tijelo, ukrala mu BMW i odvezla se iz njegove kuće u Wisconsinu. Na kraju se ipak predala i priznala ubojstvo. Policija je kasnije utvrdila kako je Volar bio uhićen četiri mjeseca ranije pod optužbom za namamljivanje djece, piše Metro.

Zakon ne dopušta iznimke u njenom slučaju

Njeni su odvjetnici htjeli iskoristiti zakon koji dozvoljava da žrtve trgovine seksualnim robljem budu oslobođene od nekih optužbi, ako se dokaze da su počinile nedjela zbog toga. No, sudac je odlučio da se ta odredba ne odnosi na ovaj slučaj. Kizer je priznala da su se upoznali za web-stranici za prostutituciju, koja je kasnije ugašena zbog olakšavanja trgovine ljudima. Rekla je kako su njegovi zahtjevi postali sve ekstremniji te se htjela udaljiti od njega zbog problema s dečkom.

“Počeo je pričati o nasilju i svašta. Prestala sam s njim razgovarati, a on je rekao da će me ubiti ako ga ostavim”, priznala je 19-godišnjakinja.

Drogirao ju i pipkao

Mjesec dana prije ubojstva, njen joj je dečko dao pištolj i naučio ju baratati njime. Nakon svađe s njim, otišla je kod Volara, gdje su pili i pušili. Volar ju je i drogirao, što je ona shvatila dok je gledala film.

“Počeo mi je dirati nogu, a zatim sam skočila i rekla mu da ne želim to raditi. Nisam to htjela raditi jer sam se pokušavala promijeniti. Pokušala sam ustati i pobjeći, ali sam se spotaknula i pala na pod, a on je navalio na mene. Pokušao mi je skinuti traperice, a ja sam se migoljila, jer sam se jednom tako oslobodila”, rekla je Kizer.

U svome je svjedočenju dodala kako se ne sjeća da je upucala i spalila Volara. Sada ju čeka suđenje, a bez obzira na presudu uložit će žalbu. Zbog njenog slučaja je na facebooku pokrenuta i grupa u kojoj građani traže njeno oslobađanje. Nekoliko njih je prosvjedovalo pred sudom tijekom ročišta.