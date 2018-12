HRABRA ŽRTVA PORNO-AFERE IZ BiH IZAŠLA U JAVNOST: ‘Možda je to neka osveta, a možda psihičko oboljenje’

‘Psihički sam malo bolje. Ali ja nisam jedina koju je snimao. Ostale djevojke sigurno se neće javiti jer su vidjele kroz što sam ja prošla’, kaže Sanja Cerić

Otprilike mjesec dana nakon što je u Bosni i Hercegovini izbila porno-afera s poduzetnikom Sabahudinom Blaževićem u glavnoj ulozi, javnosti se obratila jedna njegova žrtva. Riječ je o Sanji Cerić čiji su snimci spolnog odnosa s Blaževićem objavljeni na pornografskim stranicama.

“Moj identitet u Bihaću je bio odmah otkriven. To se moglo vidjeti na jednom Facebook profilu. Bila sam zapanjena. S obzirom da je Bihać uvijek znao tko sam ja. Bila sam zaposlena kao asistentica na Pravnom fakultetu, tako da su to ljudi brzo povezali. Kada sam vidjela snimke bila sam u šoku. To je trajalo danima”, opisala je Cerić u razgovor za Face televiziju.

Kaže da nije znala da ju je partner snimao niti bi si to dopustila. “Psihički sam malo bolje. Ali ja nisam jedina koju je snimao. Ostale djevojke sigurno se neće javiti jer su vidjele kroz što sam ja prošla. Pretpostavljam da ni one nisu svjesne da su bile snimane”, kaže Cerić.

Potvrdila vezu s Blaževićem

Potvrdila je da je s Blaževićem davno bila u vezi, ali da ne zna konkretno tko je snimke objavio.

“Blažević je priznao da je to snimao. Imala sam nakon prekida veze s njim nekih anonimnih prijetnji. Nakon što sam odlučila da nastavim svoj život, odjednom su se pojavile neke snimke. Možda je to neka osveta. On nema djece i nije oženjen. Ja ne znam motiv svega. Možda muškarci žele pratiti neki trend ili je u pitanju neko psihičko oboljenje. Više muškaraca u Bihaću je za ovo znalo, pričali su o tome i pokazivali snimke jedni drugima”, tvrdi Cerić.

U Bihać se više nema namjeru vraćati. “U Sarajevu ljudi imaju normalniji pogled na to, a u Bihaću su uvijek žene krive za sve. Nisu mi svi okrenuli leđa. Većina jeste, i to ljudi od kojih sam očekivala najveću podršku. Bihać je jako primitvna sredina”, poručuje Cerić.