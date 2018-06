ZORAN JE ŽRTVA OBITELJSKOG NASILJA, SUPRUGA PRIZNALA: ‘Tukla sam ga dva, tri, četiri, pet puta…’

‘Događalo se da me zajedno s njom tuku i djeca. Udarali su me u kičmu i glavu. Sada više nisam u toj kući, i od četvoro djece koliko ih imamo, s dvoje ne govorim”, jada se Zoran.

Zoran Božin iz Vračevog Gaja u Banatu žrtva je obiteljskog nasilja, a njegova nevjenčana supruga Daliborka Đorđević tereti se za zlostavljanje. Nesvakidašnja je to priča jer mahom u medijima govorimo o nasilju nad ženama dok su slučajvi kada je muškarac žrtva rijetki. Ipak, nije da ih nema.

Potvrđuju to i prijave policiji Zorana Božinova koji navodi kako ga je nevjenčana supruga u nekoliko navrata i lakše ozlijedila te da je zbog toga na teren izlazila i policija nakon čega je pokrenuta i istraga.

Da situacija bude gora, priča Zoran, na nagovor nevjenčane supruge, tukla su ga i njihova zajednička djeca. “Događalo se da me zajedno s njom tuku i djeca. Udarali su me u kičmu i glavu. Sada više nisam u toj kući, i od četvoro djece koliko ih imamo, s dvoje ne govorim”, jada se Zoran za Telegraf dodajući kako je nakon toga odselio iz vlastite kuće. No, ipak sa suprugom bi se pomirio – zbog djece. “Djeca moraju imati oba roditelja, to sam rekao i na sudu, a ona je rekla da će razmisliti”, kaže Zoran.

Daliborkina verzija

Daliborkina verzija je drugačija. Priznaje da ga je tukla, ali mu, navodno, vraća “stare dugove”. “Znate li vi kakvu sam ja fizičku i psihičku torturu od njega trpjela. Udarila sam ga dva, tri, četiri, pet puta”, kaže, pak, ona.

Ipak, pojedini susjedi potvrdili su da su bili svjedoci nasilja nad Zoranom Božinom koji je prema njihovom mišljenju nevin.

“On je takav čovjek da ne može bolji biti. Vrijedan je, lud koliko je vrijedan. Vidio sam kad ga je tukla”, priča prvi susjed koji Zorana poznaje otkad je bio dijete.

U cijeli slučaj uključio se i Centar za socijalnu skrb jer sukobljeni imaju i četvero djece.