ZNATNO VIŠE NEGO LANI: U Sloveniju od početka godine ušlo više od 1300 ilegalnih migranata

Slovenska policija privela je od početka godine više od 1300 ilegalnih migranata, što je znatan porast u odnosu na manje od 600 u istom razdoblju prošle godine, i uspješno suzbija ilegalne migracije i trgovinu ljudima, ocijenio je u ponedjeljak u slovenskom parlamentu ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.

Odgovarajući na tvrdnje oporbe, koja je vladu optužila da je potpisivanjem Marakeške deklaracije dala “pogrešan signal” potencijalnim migrantima i tako povećala njihov dolazak na slovenske granice, Poklukar je kazao da je početkom ove godine broj ilegalnih migranata doista veći nego ranije, ali da je to među ostalim i zato što je ove godine bila nešto blaža zima pa su, za razliku od prošle, vremenski uvjeti nešto više pogodovali migracijama balkanskom rutom, čemu se slovenska vojska i policija po njegovim riječima uspješno suprotstavljaju.

Slovenija je ove godine “prilagodila taktiku” u borbi protiv ilegalnih migracija pa ilegalne migrante ne lovi samo na granici nego i u unutrašnjosti države, a pojačana je i suradnja s vojskom, kako bi se ilegalni tokovi suzili, kazao je Poklukar.

Od 1. siječnja do 21. ožujka ove godine u Sloveniji je zaustavljeno i privedeno 1330 ilegalnih migranata, što je znatno više u odnosu na privedenih 561 u istom razdoblju lani, a pritvoreno je i 43 onih koji su migrantima pomagali u prijevozu preko granice jer je sve očitije da je prijevoz migranata postao profitabilan posapo za “kriminalna društva”, kazao je Poklukar.

Najviše migranata ove godine otkriveno je u siječnju, kad su uhvaćene 303 osobe, ali se broj kasnije smanjivao pa ih je u dosadašnjem dijelu ožujka privedeno 146.

Poklukar je istaknuo i dobru suradnju s hrvatskim organima u borbu protiv ilegalnih migracija te istaknuo da slovenska policija prati situaciju i kontrolira migrantski tok te tako uspješno provodi svoje zadaće na zaštiti Schengenske granice.

Parlamentarni zastupnik Branko Grims iz Slovenske demokratske stranke (SDS), koju vodi Janez Janša, kazao je da vlada postupcima kao što je bilo prihvaćanje Marakeške deklaracije šalje pogrešan signal zbog kojih je dolazak migranata u porastu.

Kako je dodao, Slovenija bi se u suočavanju s ilegalnim migracijama trebala ugledati na mađarsku vladu koje načelno odbija prihvatiti migrante i izbjeglice, ali i na susjednu Italiju, čija vlada se, za razliku od slovenske, kako je dodao, uspješno bori ne samo protiv “migrantske mafije” koja migrante prevozi i na tome zarađuje, nego i protiv “legalne mafije koju, po njegovim riječima, predstavljaju nevladine udruge koje se “pod krinkom” humanitarne neprofitne djelatnosti zapravo bave narušavanjem pravnog poretka kad je riječ o ilegalnim prijazima.

Janšina stranka zatražila je da parlament o problemu ilegalnih migracija ponovo održi jedno izvanredno zasjedanje, kako je predlagala i lani uoči potpisivanja Marakeške deklaracije.

Za razliku od Janšine stranke, koja diktira raspravu o migrantima, vlada premijera Marjana Šarca ističe da je potpisivanjem Marakeške deklaracije poput drugih europskih država omogućila da se to pitanje pravno regulira, ali da i dalje kontrolira svoju granicu i ne dopušta masovne prijelaze ilegalnih migranata. Slovenska vlada nije, kako je najavljivala na početku mandata, počela uklanjati žicu na granici s Hrvatskom, postavljenu 2015. u jeku migrantske krize, ali često ističe da će to učiniti čim se za to steknu uvjeti.