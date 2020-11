JOŠ JEDNO CJEPIVO: ‘Imamo 2 prednosti pred BioNtechovim i Moderninim. Osim toga, ja dobro i spavam, a to je neprocjenjivo’

‘Lavovski dio dobiti će ostvariti kompanije u Indiji koji proizvode cjepiva. Oni zarađuju sasvim druge sume novca. Ali to morate prihvatiti bez zavisti. Pri tome vi nemate jamstvo da ćete dobiti povrat uloženog novca’, kaže njemači znanstvenik Michael Piontek koji radi na razvoju cjepiva protiv Covida-19

Moderna i BioNTech prednjače u razvoju cjepiva protiv korone. Znanstvenik Michael Piontek još nije u toj fazi. Ali u intervjuu za Deutsche Welle on objašnjava zašto je njegovo cjepivo važno unatoč zaostatku u vremenu.

Cjepiva napravljena na bazi stanice kvasca

Prvo BioNTech, sada Moderna – ove firme podnose izvještaje o efikasnosti svojih cjepiva. Vi također radite na razvoju vakcine protiv korone, ali još niste spremni govoriti o njenoj efikasnosti. Što vam je prolazilo kroz glavu kada je prva kompanija – BioNTech – izašla u javnost s ovim informacijama?

– Iskreno, moja prva misao je bila: divno, to su dobre vijesti, za sve nas. Jer, ako to funkcionira s BioNTechom, onda će i kod nas funkcionirati. Na kraju, radi se o istom ciljanom proteinu koji posreduje imunosni odgovor, samo što ga mi proizvodimo na drugačiji način.

Vi radite sa stanicama kvasca i razvili ste cjepivo protiv hepatitisa B koja je spremno za izlazak na tržište. Što bi mogla biti vaša prednost u odnosu na cjepiva Moderne, BioNTecha i drugih?

– Postoje dvije glavne prednosti. Prva je dokazana sigurnost, jer već postoje cjepiva napravljena na bazi stanica kvasca. Dakle, imamo široku bazu podataka. Znamo da to djeluje i nikome ne šteti. Druga prednost je da ovaj kvasac možemo napraviti vrlo jeftino. Da budem pošten i fer, moram reći da naši partneri i oni koji su preuzeli naše licencije i tehnologiju, sami proizvode cjepiva i plasiraju ih na tržište. Oni imaju velika postrojenja koja se sada koriste za proizvodnju vakcine protiv hepatitisa, koja se mogu preusmjeriti, tako da se u njima sada vrlo jeftino i za velika tržišta može proizvoditi i cjepivo protiv Covida-19. To je svakako presudna stvar.

‘Nećete moći otići k liječniku i dobiti BioNTechovo cjepivo’

Cijene cjepiva još uvijek nisu transparentne – o njima se vrlo malo zna. Amerikanci za jednu dozu firmi BioNTech plaćaju 17 američkih dolara. Na osnovu čega biste vi vaše cjepivo mogli ponuditi jeftinije?

– Možemo ponuditi jeftinije jer iz već razvijenih vakcina znamo da možemo proizvesti jednu dozu cjepiva za znatno manje od jednog eura, a da pritom postignemo odgovarajuće marže. Mi ne moramo ponovo uložiti još deset godina razvoja. Uz to su investitori u kompanije, koje su na burzama, do sada uložili puno novca i sada naravno žele povrat sredstava koja su uložili u razvoj. To kod nas nije slučaj, jer već ostvarujemo dobit. Niske proizvodne troškove možemo prenijeti direktno na kupca.

Sudeći po visokim cijenama, čini se da su cjepiva firmi BioNTech, Moderne & Co namijenjene zapadnom svijetu, a ne siromašnim zemljama ili zemljama u brzom razvoju?

– To je definitivno tako i to ne samo zbog cijene. Razlog je što se mnoge RNK-vakcine (ribonukleinska kiselina) moraju čuvati i distribuirati na minus 70 stupnjeva Celzijevih. Zato mi ovdje u Njemačkoj govorimo o uspostavljanju centara za vakcinaciju. Nećete moći otići k liječniku i dobiti vakcinu koju je razvio BioNTech. Ako sada razmišljam o opciji odlaska u Indiju ili u Afriku i tamo je potrebno čuvati vakcine lancem hlađenja na minus 70 stupnjeva. I zato mislim da to tamo neće funkcionirati. Rekao bih da to neće biti moguće u tri četvrtine svijeta.

‘Ne radimo testove na ljudima, nismo za to ovlašteni’

Koliko daleko ste otišli s cjepivom?

– Tako smo daleko da smo napravili uzorke i sada radimo eksperimente na životinjama. To je nešto što možemo učiniti sami. Također smo izdali licenciju za našu tehnologiju dvjema velikim, vodećim azijskim kompanijama za cjepiva. Tamo već uspostavljaju proizvodnju i započinju postupak odobravanja i nadamo se da će se vakcine moći koristiti u drugoj polovini sljedeće godine.

Vi ste, drugim riječima, za razliku od velikih farmaceutskih i biotehnoloških kompanija, skupu razvojnu fazu – tj. testove na ljudima – prenijeli na svoje partnere?

– Svakako. Mi ne radimo testove na ljudima, jer za to nismo ovlašteni. To također znači da mi imamo dobar pregled nad našim financijskim rizikom. Ne igramo na kartu sve ili ništa. Naš rizik je pod kontrolom. Naša strategija je da i dalje budemo partner koji razvija vakcine.

Dakle, imate znatno manji rizik, ali i šanse za zaradom su također manje nego kod velikih proizvođača cjepiva?

– Naravno, lavovski dio dobiti će ostvariti kompanije u Indiji koje proizvode cjepiva. Oni zarađuju sasvim druge sume novca. Ali to morate prihvatiti bez zavisti. Pritom vi nemate jamstvo da ćete dobiti povrat uloženog novca. Pa ipak, za nas je to razumna raspodjela rizika i koristi. S tim možemo živjeti. Financijski nam je to još uvijek itekako prihvatljivo. Pored toga ja i dobro spavam – a to je od neprocjenjive važnosti.

