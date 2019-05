ZNANSTVENICI UTVRDILI SUMNJIV GLOBALNI PORAST EMISIJE OPASNOG PLINA: Kina uništava ozonski omotač?

“Povećanje emisije plina CFC-11 razlog je za zabrinutost zbog toga što se radi o moćnoj tvari koja uništava ozon. Ako se emisija ne smanji to će rezultirati odgodom zatvaranja antarktičke ozonske rupe, vjerojatno desetljećima”

Znanstvenici su utvrdili da je za tajanstveni globalni porast emisije industrijskog plina CFC-11 koji uništava ozonski omotač odgovorna Kina odnosno njezin sjeveroistočni dio.

Tim australskih i međunarodnih znanstvenika utvrdio je područje oko pokrajina Šandong i Hebei blizu glavnog grada proizvodi najmanje 40 do 60 posto globalnog porasta emisije plina CFC-11 od 2013.

Emisije CFC-11 godišnje su veće za oko 7.000.000 kilograma od 2014. do 2017. u usporedbi s razdobljem od 2008. do 2012., navodi se u studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Nature u srijedu.

Kršenje Montrealskog protokola

Prema studiji vjerojatno je da je povećanje koje je prvi puta otkriveno prošle godine rezultat nove neprijavljene proizvodnje i potrošnje što predstavlja kršenje Montrealskog protokola iz 1987. da se postupno ukine proizvodnja CFC-a do 2010.

Znanstvenici navode da će biti potrebna dodatna istraživanja da se otkriju procesi koji su doveli do povećanja i razmjera emisije povezane s proizvodnjom plina CFC-11.

CFC-11 je ranije korišten kao rashladno sredstvo u hladnjacima te u sprejevima i u proizvodnji stiropora.

Njegovo korištenje povezano je s oslobađanjem klora u atmosferu i razaranjem ozonskh molekula u ozonskom omotaču.

U 1985. znanstvenici su iznad Antarktike otkrili rupu u ozonskom omotaču koji upija štetno ultraljubičasto zračenje i sprečava da ono stigne do Zemlje. To je otkriće dovelo do Montrealskog sporazuma.

Koncentracija plina CFC-11 u atmosferi značajno se smanjila od sredine 1990-ih.

Sumnjiv porast emisije CFC-a

No, prošle godine u studiji objavljenoj u časopisu Nature napisano je da postoji sumnjiv porast emisije CFC-a bez identificiranja izvora ili lokacija odgovornih za porast.

U prošlogodišnjem izvješću neprofitna Agencija za istraživanje okoliša sa sjedištem u Londonu prikupila je dokaze iz 18 tvrtki u 10 kineskih pokrajina i zaključila da je korištenje CFC-11 rašireno u tvornicama koje proizvode izolacijske smjese za građevinarstvo.

Autori zadnje studije kombinirali su rezultate promatranja atmosfere iz Gosana u Južnoj Koreji i Haterume u Japanu, gradova koji su blizu istočne Kine, uz globalne podatke i modele prijenosa kemijskih tvari kroz atmosferu kako bi otkrili izvore povećanja emisije.

“Ovo istraživanje utvrdilo je da je veliki regionalni izvor nove emisije CFC-11 istočna Kina, vjerojatno zbog nove proizvodnje izolacijskih građevinskih materijala što je zabranjeno Montrelskim protokolom”, kazao je Paul Fraser, jedan od znanstvenika koji su proveli istraživanje.

“Povećanje emisije plina CFC-11 razlog je za zabrinutost zbog toga što se radi o moćnoj tvari koja uništava ozon. Ako se emisija ne smanji to će rezultirati odgodom zatvaranja antarktičke ozonske rupe, vjerojatno desetljećima”, dodao je.