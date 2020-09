ZNANSTVENICI POSLALI VAŽNO UPOZORENJE: ‘Kolege, ne budite ‘sami svoji majstori’, ne isprobavajte cjepivo na sebi! Opasno je…’

Isprobavanja cjepiva, na način ‘sam svoj majstor’, vrlo su etički i pravno sporna te znanstveno štetna

Znanstvenici koji posljednjih tjedana razvijaju cjepivo protiv koronavirusa su u više navrata cijepili sami sebe nedovršenim cjepivima. U časopisu Science je skupina danskih i američkih znanstvenika objavila članak kojim dokazuje da su takva isprobavanja cjepiva, na način “sam svoj majstor”, vrlo etički i pravno sporna te znanstveno štetna.

Sciencific American je već krajem kolovoza pisao o problemu eksperimentiranja znanstvenika, a poticaj za to došao je od tadašnjih najava genetičara Georgea Chrucha iz harvardskog laboratorija, koji je kazao da na sebi namjerava isprobavati cjepvo i tako vidjeti kakav je imunološki odgovor njegovog organizma na to. Tada je Scientific American naveo da u takvim slučajevima, pored problema sa zakonom, postoji i problem u kojem takvi znanstvenici, zbog nesistematičnosti, mogli cjepivo precijeniti ili predvidjeti važne nuspojave.

NOVO OTKRIĆE: OVO IPAK NE ŠTITI OD VIRUSA? Kapljice izlaze van i mogu proširiti zarazu, a nose ih skoro svi – od liječnika pa do frizera

“Interes za ovakav ‘sam svoj majstor’ pristup dijelom potječe od vjerovanja da eksperimentiranje na sebi ne podliježe etičkim tijelima za nadzor poput američkog FDA. Takvo vjerovanje je pravno i činjenično netočno, a nesporazumi se mogu odraziti kroz važne javnozdravstvene posljedice”, navodi skupina znanstvenika u časopisu Science.

UPRAVO OBJAVILI IZVJEŠĆE O KORONAVIRUSU U HRVATSKOJ: Evo kolika je prosječna dob umrlih i koja su žarišta u ovom valu epidemije

‘Takvo eksprimentiranje može potkopati povjerenje javnosti u cjepiva’

“Svako sretanje od procedure ispitivanja cjepiva nadzorne agencije, u američkom slučaju, dovodi do razvoja cjepiva upitne sigurnosti i učinkovitosti, što naposljetku ugrožava javno zdravstvo i upućuje na snižavanje standarda. U vremenu kada je toliko skeptičnosti prema cijepljenju i tijekom izrazito politizirane pandemije, može se potkopati povjerenje javnosti u sva cjepiva i to bez obzira na to kako su ona doista razvijena”, navode znanstvenici.

Znanstvenici u članku u Scienceu zaključuju da se etički problem ispitivanja cjepiva na ljudima ne odnosi samo na druge nego i na sebe. Da samoeksperimentiranje potječe s početka 20. stoljeća podsjetio je Scientific American pa naveo primjer Waltera Reeda, istraživača žute groznice na Kubi. On je bio voditelj, a u istraživanje su bili uključeni i članovi istračivačkog tima. Premda je Reed s kolegama otkrio da žutu groznicu prenose komarci, što je imalo velik značaj za javno zdravlje, par ispitanika je preminulo.

“Eksperimentiranje na sebi može dovesti do toga da znanstvenici precijene mogućnost da je cjepivo djelotvorno ili da ne primijete nuspojave”, zaključili su znanstvenici.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

ŠVEDSKI MODEL NA KUŠNJI, BROJ ZARAŽENIH POČEO JE UBRZANO RASTI, GLAVNI EPIDEMIOLOG: ‘Što će se sad dogoditi? Razgovarat ćemo’