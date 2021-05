STRUČNJACI ODJEDNOM JAKO ZAINTERESIRANI ZA TEORIJU O NASTANKU COVIDA-19: ‘Ovo treba istjerati do kraja, ili će se pandemija ponoviti’

CNN je u veljači objavio priče zviždača koji su upozorili na virus u ranim danima i za to platili cijenu

U SAD-u se kraj epidemije koronavirusa bliži kraju. Uskoro će biti cijepljeno pola stanovnika te zemlje, a istovremeno se ukidaju restrikcije. No, dosadašnji napori da se dozna kako je uopće došlo do pojave virusa koji je zatvorio svijet nisu baš urodili plodom. Sve dosad.

Od samog starta cijele priče, bilo je stručnjaka koji su govorili kako se koronavirus nije pojavio prirodnim putem. Danas SAD poziva na hitno daljnje istraživanje pandemije, upozoravajući da je puno toga na kocki. Sada otvoreno spominju ideju da se u kineskom laboratoriju dogodila pogreška ili nesreća koja je uzrokovala pandemiju Covida-19. No, kineska vlada i dalje tvrdi kako je taj slučaj zatvoren, piše CNN.

Jedan od izvještaja američkih obavještajaca navodi kako se nekoliko istraživača u Wuhanskom Institutu virologije razboljelo u studenom 2019. te su hospitalizirani, što je novi detalj koji govori o ozbiljnosti njihovih simptoma. No, nije dokazano da su istraživači oboljeli od Covida-19, dok laboratorij oštro demantira cijelo izvješće, nazivajući ga lažnim. Navodi kako je to učinjeno kako bi se poduprla priča o “takozvanom curenju virusa iz wuhanskog laboratorija”.

SAD financijski pomagao istraživanje virusa

Znanstvenici povezani s institutom ranije su rekli kako se u institutu nisu sreli s Covidom-19 sve do 30. prosinca. Ranije je SAD financijski pomogao studije koje su se bavile koronavirusima i njihovim prenošenjem preko šišmiša, a dio novca je otišao i u Wuhan.

Dr. Anthony Fauci je jučer na Capitoll Hillu objasnio kako bi suprotno predstavljalo teško “kršenje dužnosti” te da se tada SAD morao uključiti u cijelu priču. Kasnije je dodao kako mnogi znanstvenici vjeruju kako se bolest pojavila prirodnim putem, no i da je sasvim nužno da se dođe do cijele istine provođenjem istrage.

Savjetnik WHO-a, Jamie Metzl, imao je interesantnu izjavu zbog koje mnogi smatraju da jezivi scenariji uopće nisu isključeni. “Teorija o virusu koji je pobjegao iz laboratorija je sasvim moguća jer znanstvenici stalno ispituju i testiraju viruse tijekom rada na cjepivima. Moguće je da je došlo do slučajnog curenja virusa, nakon čega je slijedilo kriminalno zataškavanje”, mišljenja je Metzl.

‘Istinu treba istražiti’

Fauci je dodao kako nije uvjeren da se bolest pojavila slučajno te ozbiljno lobira za daljnje istrage. I to je ono što je ključno – pravu istinu još ne znamo, ona tek treba biti istražena, analizira CNN.

Dubinska studija provedena od strane WHO-a i kineske vlade istražila je više mogućih teorija nastanka pandemije. Zaključeno je kako je navjerojatnije koronavirus prešao sa šišmiša direktno na čovjeka ili preko neke druge životinje koja je virus dobila od šišmiša. Istraživanje je teoriju o curenju virusa procijenilo kao teško vjerojatnom. No, WHO je tražio dodatnu istragu i malo otvoreniji pristup od Kine. Podsjetimo, Kina je neko vrijeme krila što se događa i nije upozorila svijet na epidemiju koja je krenula.

Metzl danas smatra kako je teorija o prijelazu virusa na wuhanskoj tržnici zapravo laž. Štoviše, postoji i dokaz da je kineska vlada pokušala prikriti postojanje virusa. CNN je u veljači objavio priče zviždača koji su upozorili na virus u ranim danima i za to platili cijenu. Neki su od njih nestali, a neke su zatvorile kineske vlasti. Drugi su umrli od Covida.

U izvještaju je jasno vidljivo da su upozoravali kinesku vladu na virus, no vlada nije ništa poduzimala. “Kina je prvog mjeseca trošila energiju na zataškavanje umjesto rješavanje problema. To je dovelo do rasplamsavanja pandemije”, kaže Metzl.

Kina dosad nije pokazivala volju da dozvoli otvorenu istragu. Dok SAD i svijet kritiziraju Kinu zbog manjka transparentnosti, WHO je naredio još jednu studiju koja bi istražila sumnje. Zatvorena vrata Kine samo su produbila sumnje i potakla rast teorija zavjere.

Ovo će se opet dogoditi

Dr. Paul Offit, stručnjak za zarazne blesti sa Sveučilišta Pennsylvania, smatra da svijet mora dobiti odgovore, inače bi se ovakvo nešto moglo ponavljati.

“Ovo je sad već treća pandemija koja je napala svijet u posljednjih 20 godina. Prvo je bio SARS 1, drugi MERS. Mislim da možemo zaključiti da ovo nije gotovo. I mislim da se ovakve stvari trebaju odmah znati. Nije fer da svijet nije znao da u Wunau cirkulira virus koji ubija ljude. To je jako otežalo neke stvari i oduzelo nam šansu za brzo djelovanje”, zaključio je Offit.