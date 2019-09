ZNAJU LI ONI ŠTO IH ČEKA?! Ovako će izgledati prvi sati, a onda slijedi kaos: Police se prazne, funta pada, a cijene rastu. Panika…

Što bi se dogodilo dan nakon Brexita bez dogovora?

Portal Bloomberg objavio je članak koji se tiče toga što bi se moglo događati prvih 24 sata nakon Brexita bez dogovora, a utemeljili su ga na intervjuima, vladinim dokumentima i akademskim istraživanjima. Opisani ljudi su stvarni, kao i njihovi pogledi na Brexit. Brexit se doduše možda i neće odigrati na ovaj način. Premijer Boris Johnson mogao bi postići dogovor s Europskom unijom. Pokušaji Parlamenta da blokira izlazak bez sporazuma mogli bi uspjeti, a Johnson bi mogao i napustiti dužnost. Međutim, što će se dogoditi znat ćemo tek kada se zaista i dogodi.

23:00, 31. listopada, Westminster, London

Bliži se ponoć kada će Ujedinjeno Kraljevstvo napustiti Europsku uniju. Čak i nakon zapanjujuće presude Vrhovnog suda u rujnu da je ilegalno suspendira Parlament, premijer je ignorirao zakon koji ga je obvezivao da zatraži odgodu od Europske unije te je svejedno ostvario Brexit. Njegov posljednji pokušaj izvlačenja ustupka na samitu 17. listopada završio je neuspjehom, ne ostavljajući alternativu: moralo je biti bez dogovora. Izjavio je to tijekom svoje kampanje i mislio je to – zemlja će napustiti EU prema rasporedu “pa makar umrli”.

U trenutku kada sat otkuca ponoć premijer više nije u svom uredu. Umjesto toga, nalazi se na adresi 70 Whitehallu, smješten u prostorijama za informiranje ureda kabineta (Cobra), centrom britanske vlade za vrijeme u nuždi. Operacija “Yellowhammer”, kodno ime plana za krizne slučajeve Brexita bez sporazuma, u punom je jeku.

Dogovorom bi Britanija dobila prijelazni rok za pripremu života izvan EU. Umjesto toga, trenutni izlazak ostavio je zemlju samu na svjetskoj sceni prvi put od početka 1970-ih. Od vrata prema Europi zemlja je prešla put do izolirane nacije lišene velikih trgovačkih odnosa.

Funta je u padu. Johnson svakako želi izbjeći kaos i razdor, scene poput onih kakve se odvijaju vani. Demonstranti protiv Brexita navalili su na Westminstersku palaču, a kontraprosvjednici mašu nacionalnom zastavom. Do sada nije bilo značajnijeg nasilja.

23:30, točno ispred Folkestonea, Kent, jugoistočna Engleska

Tamnoplavi Mercedesov kombi kreće se niz autocestu prema bijelim liticama Dovera. Tema “007” odjekuje iz Samsung Galaxy S7. Roger Moore – 65-godišnji vozač kurirske kompanije JJX Logistics, a ne preminuli glumac poznat po dozvoli za ubojstvo – odgovara na poziv. Na liniji je njegov šef John koji je nazvao iz središnjeg ureda u Dudleyu. “Kako ide, Rog?”

“Dobro, Johne, uopće nema problema. Promet je potpuno čist.” Ceste su mirnije nego obično. U stražnjem dijelu kombija nalaze se drveni sanduci prepuni zrakoplovnih dijelova Airbusa koji bi sutra rano trebali biti u Parizu. Nakon što prijeđe kanal, Moore će postati jedan od prvih Britanaca u četiri desetljeća koji su ušli na Kontinent kao državljanin koji nije član Europske unije. Bilo je i vrijeme, misli si: Bio je među 17,4 milijuna koji su glasovali za izlazak.

U kompleksu Eurotunnel pridružuje se svom suradniku Chrisu i čeka da uđe u vlak koji će ih prevoziti kroz kanalski tunel dug oko 50 kilometara. Pored monitora za odlaske, na televiziji uživo se prikazuje posebna emisija BBC News Brexit. “Ovo će nas učiniti siromašnima,” kaže Chris. On je glasao za ostanak. “Ne, neće”, kaže Moore. “Da hoće.”

I tako se raspravljaju sve do dolaska vlaka. U Doveru, 16 kilometara istočno, glavni izvršni direktor luke, Doug Bannister, 54, nalazi se usred niza novinarskih intervjua. “Luka Dover je 100% spremna”, kaže Bannister, ukazujući na protočnost prometa. Ipak, kaže: “Predviđamo da će doći do poremećaja.” Vlada je postavila pet mjesta u zemlji za obradu kamiona i osigurala da imaju ispravnu izvoznu papirologiju. “Hoće li uspjeti ili ne, trebamo vidjeti”, kaže on.

Važne trgovinske arterije

Luka Dover i tunel Channel dvije su najvažnije britanske trgovinske arterije. Čak 10.000 kamiona svakodnevno tutnji na trajekte, noseći šestinu cjelokupne robe, dok 6000 kamiona dnevno prelazi preko podmorske željezničke veze. Povećanje vremena obrade u prosjeku za samo 2 minute moglo bi dovesti do prometnih gužvi dugih 17 kilometara i kašnjenja u trajanju od 60 sati.

Moore se približava granici gdje britanski dužnosnik gleda njegovu putovnicu i maše mu. Dolazi zatim do francuskog kontrolnog punkta i pozdravlja. “Bonjour, gospodine”, uzvraća žena, promatrajući njegovu osobnu iskaznicu. Nakon duge pauze kaže mu da može nastaviti dalje.

Svaki izvoz koji dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva u EU od sada treba obrazac deklaracije, no Moore je ispunio svu odgovarajuću papirologiju. Ukupno oko 200.000 trgovaca mora po prvi put nabaviti izvozne deklaracije. Srećom, Moore se pripremio. Odveze se svojim kombijem do naplatne rampe te potom na vlak.

Za 36 minuta nalazi se na francuskom tlu, nakon čega se pridružuje redu u “zelenoj” traci za usklađeni teret i kreće prema izlazu iz luke. Primjećuje da francuski carinici usmjeravaju druge kamione u „žutu“ traku koja se puni.

7:30 sati, 1. studenog, Newry, Sjeverna Irska

Tri minute treba 73-godišnjem Jazzu McDonnellu da se vrati do svoje farme ovaca, napušta EU, ulazi u nju i ponovo odlazi. Irska granica je zapetljano iscrtana i njegova je zemlja probija: dio bujnog, brdovitog obradivog zemljišta nalazi se u Sjevernoj Irskoj u Velikoj Britaniji, a dio je u Republici Irskoj u EU.

Obitelj McDonnell ovdje je stoljećima uzgajala ovce. No, preko noći, životinje se suočavaju sa izvoznom carinom u EU od gotovo 50%. Po cijeni prije Brexita od 80 funti (99 USD) po glavi, McDonnellu se to jedva isplati. Nakon troškova hrane, goriva, iznajmljivanja, zaradio je jednu funtu po glavi. Nakon pada cijene ovaca i bez subvencija Europske unije koje čine oko polovice njegovog prihoda prestat će poslovati.

Strogo gledano, McDonnel je primoran na krijumčarenje budući da se stoka koja ulazi u EU iz zemlje koja nije članica EU mora provjeriti iz zdravstvenih razloga. Od pomisli na to da će svakodnevno prolaziti carinske točke desetak ili više puta McDonnell zadrhti. Ako se dogovor Brexit bez dogovora, ovce će morati uspavati.

8 sati, London

U uredu koji se nalazi na samo nekoliko koraka od Spomenika velikom požaru iz 1666. godine, Mark Hemsley čuje zvona i pogleda na zid s ekranima iznad glave. U Amsterdamu i Londonu otvorena su financijska tržišta. Želi da ovaj trenutak bude što dosadniji.

Hemsley je predsjednik europskog odjela tvrtke Cboe Global Markets koja upravlja najvećom svjetskom sveeuropskom razmjenom dionica. Spajanje kupaca i prodavača iz cijelog svijeta u brzim transakcijama vrijedne nekoliko milijardi eura svaki dan je dio britanskog financijskog sektora, 7% nacionalnog ekonomskog proizvodnje.

Ove godine su se regulatori EU-a činili kao da će zahtijevati nakon Brexita da se europskim dionicama trguje unutar bloka, pa je Cboe osnovao središte u Amsterdamu. Dosta Hemsleyjevog osoblja sada je ondje spremno uspostaviti vezu s kupcima, gledati tržišta i zadovoljavati regulatore.

Spremnost Cboea za nesmetani rad usklađena je u cijelom gradu. Velike banke poput HSBC-a, Deutsche Bank i JPMorgan Chase odavno su krenule s planovima za Brexita, šaljući bankare u Pariz i Frankfurt te osnivajući EU podružnice kako bi osigurale kontinuitet. Ipak, postoje neke stvari koje zadaju glavobolju. Uvrštavanje europskih dionica za trgovanje na nizozemskim i britanskim odborima – s dvije platforme i podijeljenim opsegom trgovanja – može značiti manju konkurenciju, manje trgovanja i veće cijene. Pitanje je jesu li su male i srednje tvrtke pripremljene jednako kao i velike banke. Hemsley proučava ekrane kako bi pretpostavio kakav će dan biti. Sve dok prodaja i kupovina traju, pripreme Cboea stoje.

8:45 sati, Saint Ouen L’Aumone, industrijsko imanje u blizini Pariza

Tema “007” ponovno se začuje. Moore se trza iz kratkog sna. Na telefonu je Ellis Blackham, 21-godišnji iz logistike JJX-a. Poput Moorea, Blackham je glasao za izlazak. Očekivao je da će Brexit povećati potražnju za logističkim uslugama. Za sada je bio u pravu: JJX-ova skladišta prepuna su skladištene robe, od Heinekena do losiona za kožu. “Još uvijek čekam da se roba vrati”, odgovara Moore. Vožnja do Pariza prošla je bez problema, a po povratku donosi još dijelova aviona.

“Još uvijek izgleda čisto prema Calaisu. Ne bi trebao imati problema”, kaže Blackham. Međutim, situacija u Doveru manje je ružičasta. Formiraju se redovi, ali dolazak iz drugog smjera bi trebao biti u redu. Nakon što je dobio sanduk koji je čekao, vraća se na cestu i pali BBC Radio 4: funta i dalje pada; protesti i kontraprotesti se nastavljaju izvan Parlamenta; na granici između Španjolske i britanskog teritorija Gibraltara formiraju se redovi.

9:30 sati, u blizini Staforda, zapadni Midlands, u središnjoj Engleskoj

Miris topljenja akrila ispunjava tvornički pod u Goodfish Ltd. Strojevi bučno lupaju ulijevajući vruću plastiku u kalupe za izradu ručki violinskih kofera, držača za maglu za mini automobile itd. Vlasnik Greg McDonald je prije referenduma o Brexitu napisao napomenu svojim zaposlenicima zašto bi izlazak iz EU bio loš za posao. Većina od njih 126 ga je ignorirala te glasala za Brexit. Sada je broj zaposlenika smanjen na 96. Do sada je prodaja Goodfissa pala za 20%. U međuvremenu, zbog slabe funte godišnji odmori njegovim preostalim zaposlenicima su poskupjeli, a oni žele povišicu.

McDonald je pripremio plan za izvanrednu situaciju u slučaju Brexita. Glavni europski kupci Goodfisha ne žele riskirati obustavu proizvodnje zbog kašnjenja dijelova koji napuštaju Ujedinjeno Kraljevstvo ili snositi troškove novih carina. McDonald zna da su spremni prebaciti ugovore o dobavljačima u tvornice na kontinentu i želi spriječiti gubitke poslovanja. Osnivanje tvornice u Slovačkoj koštat će ga pola milijuna eura, što je glavni trošak kada padne prodaja.

Već je morao smanjiti radno vrijeme sa 48 sati tjedno na 40, što je utjecalo na plaće zaposlenika. Želi zadržati poslove u Velikoj Britaniji, ako je to uopće moguće, ali ako njegovi veliki klijenti počnu zahtijevati akciju, neće imati izbora.

10:30 sati, London

Chi-chi Nwanoku se probudila kasno. Posljednjih je dana svirala koncerte u Leicesteru i Oxfordu, a sinoć se vratila kući nešto iza ponoći. Svira kontrabas u “Chineke! Orkestar”, ansamblu koji je sastavljen uglavnom od glazbenika iz etničkih manjina. Sljedeći tjedan planiraju održati koncert u Belgiji na svojoj prvoj nastupnoj europskoj turneji, a onda i u Amsterdamu itd.

Međutim, turneja je postala logistička noćna mora. Svaki od 60 članova orkestra treba karnet – privremeni međunarodni carinski dokument koji košta oko 500 funti – kako bi njihovi instrumenti mogli ući u EU. Možda će trebati i posebne radne dozvole za svaku zemlju od kojih svaka ima različite odredbe. Proces bi mogao trajati tjednima. Za građane EU koji dolaze drugim putem također postoje problemi. Moraju podnijeti zahtjev za dozvole za “privremeni dopust”. A percepcija da je Ujedinjeno Kraljevstvo sada neprijateljsko odredište otežat će zapošljavanje u sektorima koji se oslanjaju na manje kvalificirane radnike u EU – uključujući Nacionalnu zdravstvenu službu, plus veliki dio ugostiteljske i građevinske industrije – s kontinenta.

15:30 sati, Otok Mull, Škotska

U tvornici keksa Joea Readea rade također Poljaci i Rumunji. U 16:00 proizvodnja keksa se zaustavlja, a kutije sa škotskim kolačima ukrcavaju se u kamione te trajektom prevoze do škotskog kopna, pa zatim do Njemačke i Nizozemske. British Airways jedan je od najvećih Readeovih kupaca, ali sveukupno 25% njegove prodaje dolazi iz izvoza u EU.

Danas izvoza u Europu neće biti budući da licenca za biskvite kao organske hrane više ne vrijedi. Trebat će mu nova licenca iz EU da bi tamo mogao prodavati svoj proizvod, a prema pravilima, nije se mogao prijaviti sve dok Ujedinjeno Kraljevstvo službeno ne napusti EU. Prije odobrenja, moglo bi proći nekoliko mjeseci.

Reade želi da se Škotska odvoji od Ujedinjenog Kraljevstva i pridruži EU. Najnovije ankete pokazuju da se većina Škota slaže s njim.

15:45 sati, Calais

Moore ulazi kombijem na trajekt. Devedeset minuta kasnije ponovo je u Velikoj Britaniji. Do sada se zagužvao promet u drugom smjeru prema Kentu – farovi se protežu kilometrima. Nije tako grozno kao što su predviđali najgori mogući scenariji posljednjeg dana; ipak Moore se ne raduje svom sljedećem putovanju.

Epilog

Proći će barem nekoliko dana prije nego što većina Britanaca primijeti učinke Brexita bez sporazuma. Zbog zalihe u maloprodaji neće doći do trenutnih nedostataka. Vladin plan za prijevoz kritičnih zaliha lijekova, kemikalija i goriva na dodatnim trajektima je učinkovit.

U jutarnjim sastancima nakon Brexita tvrtkama iz britanske uslužne industrije glavna je briga provođenje zakona. Raspravlja se o tome hoće li EU kazniti rutinske prekogranične aktivnosti poput prijenosa podataka ili pružanja osnovnih usluga. U želji za odgovorima, službenici za rizike opetovano osvježavaju web stranice vlade Velike Britanije i Europske komisije. Veliki dio ekonomije je u pravnom limbu.

Dok se nastave zadržavanja u lukama i sljedećih dana, zalihe supermarketa nestaju. Svježe jagode i rajčice ponestaju, a cijene za salatu i krastavce rastu. Slike praznih polica na društvenim medijima postaju viralne te izazivaju panično kupovanje. Tvornice planiraju obustavu proizvodnje. Kontinuirana zbrka u lukama pogodila je opskrbu lijekovima.

Za Johnsona je došao njegov Churchillov trenutak. Održava noćne govore potičući na smirivanje situacije. Brexit će vrijediti dugoročno gledano, kaže on. “Britanija”, kaže on već tisućiti put, “preuzima kontrolu”, piše Bloomberg.