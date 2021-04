ZLOKOBNE OZNAKE NA RUSKIM TENKOVIMA: Dobro je poznato što znače, a Putin na granici s Ukrajinom već ima 80.000 vojnika…

SAD i saveznici u NATO-u uznemireni su jačanjem ruske vojne nazočnosti u blizini ukrajinske granice i na Krimu, poluotoku koji je Moskva anektirala 2014. godine. Ministri vanjskih poslova i obrane NATO-a održali su u srijedu navečer hitne razgovore o gomilanju ruskih trupa blizu ukrajinske granice, a u telefonskom razgovoru njemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Joe Biden dotakli su se najnovijih događaja na istoku Ukrajine te pozvali Rusiju da izbjegne daljnju eskalaciju.

NEŠTO SE ‘KUHA’ U UKRAJINI: Njemačka i SAD pozivaju Rusiju da povuče svoje oružane snage s granice

Daily Mail piše kako su ruske su trupe svoja jurišna vozila obojile tzv. “invazijskim prugama”. Jedan očevidac u ruskoj regiji Astrahan, 500-injak kilometara od granice s Ukrajinom, snimio je kolonu ruskih oklopnih transportera BTR 80 s bijelim križevima obojenima s prednje strane vozila.

Slične pruge imali su sovjetski tenkovi tijekom invazije na Čehoslovačku 1968. godine kako bi se razlikovale od tenkova tadašnje čehoslovačke vojske koja je imala iste tenkove. Sline ‘pruge’ bile su iscrtavane na nekim ruskim vojnim vozilima i tijekom Hladnog rata.

Iako moderna tehnologija danas uvelike negira potrebu za takvim rudimentarnim sustavom obilježavanja vojnih vozila, te ‘invazijske pruge’ mogu imati snažan psihološki učinak u ionako napetoj regiji.

Putin tjednima mobilizira svoje snage na granici s Ukrajinom te se procjenjuje kako se sada tamo nalazi oko 80.000 ruskih vojnika s podrškom stotina vozila i tenkova. Izvještaj ukrajinske vlade koji je procurio u medije govorio kako bi još 30.000 ruskih vojnika moglo biti na putu.

Russian BTR-80 convoy in Astrakhan, note the white identification markings painted on the vehicles.#Russia pic.twitter.com/t52tf3AbDV

— Petri Mäkelä (@pmakela1) April 12, 2021