ZLOGLASNI UBOJICA IGOR SRBIN DOBIO PRAVO POSJETA: Sijao strah po Europi, a sad mu u zatvor dolaze obožavateljice

Zloglasnog ubojicu Igora Vaclavića, srpskog državljanina, poznatog i pod imenom Norbert Feher te nadimkom Igor Srbin, koji se nalazi u španjolskom zatvoru u kojem izdržava doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva, dobio je dopuštenje za posjete, a u narednom periodu posjetit će ga dvije žene, piše Blic.rs.

Osuda obitelji

Rukovodstvo zatvora s maksimalnim osiguranjem Zuera u Zaragozi dopustilo je Vaclaviću posjete nakon što je to zatražio njegov odvjetnik. Podsjećamo, nakon njegova uhićenja poznati kriminalac se nalazio u izolaciji u odjelu s 20-ak zatvorenika koji predstavljaju najveću prijetnju, među kojima su i teroristi Islamske države.

Zloglasnog ubojicu, koji je i u Italiji osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog dvostrukog ubojstva prije nego što je uhićen u Španjolskoj zbog ubojstva tri osobe, posjetit će Rebeca Sanchez iz Madrida. A talijanski list Corriere piše kako bi ga mogla posjetiti i žena s kojom se Vaclavić dopisivao posljednjih mjeseci.

Članovi obitelji i prijatelji žrtava osudili su odluku zatvora. Kći šumskog čuvara kojeg je ubio Igor Srbin ocijenila je ovu odluku skandaloznom i neshvatljivom.

“Nije u redu, ne vidim zašto bi zatvor s tako strogim osiguranjem i pravilima dozvolio posjete ubojici kao što je on. Ne razumijem o čemu bi netko s njim pričao i pitam se zbog čega bi netko osjetio potrebu da posjeti takvog čovjeka, kazala je Francesca Verri, a prenio portal Newsbeezer.

Čita stripove u zatvoru

Posjete koje će imati Igor Srbin bit će pod strogom kontrolom čuvara u zatvorskim prostorijama za posjete. Sve dok se to ne dogodi, poznati ubojica krati vrijeme u zatvoru čitanjem stripova, a njegov odvjetnik dao mu je da prouči zatvorska pravila prema kojima će živjeti u narednom periodu.

Podsjećamo, on je od 2006. živio u Italiji, a tada je zbog pljački i silovanja osuđen na osam godina zatvora. Izašao je iz zatvora nakon samo 21 mjeseca i odmah je nastavio s kriminalnim aktivnostima. U bijegu je od 1. travnja 2017. kad je ubio vlasnika jednog bara u Bologni. Tijekom skrivanja od policije ubio je čuvara šume u kojoj se skrivao, a njegovog kolegu ranio. Dovodi ga se u vezi i s ubojstvom jednog noćnog čuvara u prosincu 2015. godine.

Vaclavić je 30. siječnja sudu u Bolonji poručio da je pucao na svoje žrtve jer su oni za njega “bili policajci” i “morao ih je oboriti”.

Neće ga izručiti Italiji

Uhićen je španjolskom El Ventorillu, no prije toga je u pucnjavi uspio ubiti dvojicu policajaca i jednog civila. 5. prosinca je upao na jednu farmu, tamo je dvoje ljudi ozlijedio no oni su uspjeli pobjeći i incident prijaviti policiji. Policija je nakon provjere ustanovila o kome se radi. Tada su dvojica policajaca, Victor Romero Perez i Victor Jesus Cabalier krenuli u potragu, a s njima je krenuo i stočar, Jose Luis Iranco jer je on poznavao taj teritorij. Međutim, kad su opkolili kuću, Vaclavić je otvorio vatru i ubio svu trojicu muškaraca, uzeo njihovu odjeću i oružje, te pobjegao. Njega je pronašla španjolska policija, tek nakon što su ga pronašli bez svijesti za volanom ukradenog kamioneta.

Priznao je na suđenju da je koristio čak 18 različitih identiteta u osam zemalja, a tijekom višemjesečne potrage na razne načine bježao je policiji uz pomoć mnogobrojnih pomagača, čiji identitet nikada nije otkrio.

Španjolska je objavila kako ga neće izručiti Italiji dok ne bude odgovarao za zločine koje je počinio na teritoriju Španjolske.