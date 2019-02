ZLOGLASNI SRPSKI PLAĆENI UBOJICA MOŽDA SE SKRIVA U HRVATSKOJ: U pet mjeseci ostavio je krvav trag diljem Europe

Izvor blizak sigurnosnim službama ističe kako se vjerojatno skriva na području BiH ili Kosova, no ne isključuje i da u Hrvatskoj, s obzirom na to da je već surađivao s ovdašnjim kriminalnim miljeom

Za plaćenikom Čabom Derom (39) trenutno zbog ubojstava tragaju policije tri zemlje: Srbije, Mađarske i Nizozemske. Ali vjerojatno i niz njegovih “kolega” iz suparničkih skupina s obzirom na to da je na svom popisu imao i nekoliko poznatijih lica kriminalnog miljea. I to je ono što se zna, obzirom na to da se hladnokrvni ubojica u tim situacijama nije previše trudio sakriti. O tome koliko je stvarno ljudi pobio može se samo nagađati.

‘Izrastao je u ozbiljnog plaćenika’

Likvidacije za koje je za sada osumnjičen počinio je za malo više od pet mjeseci, i to u različitim dijelovima Europe. Trenutno je državljanin Srbije s najviše crvenih interpolovih tjeralica, nakon narko-bosa Zorana Jakšića, koji je u zatvoru u Peruu zbog trgovine drogom i ubojstava.

“Izrastao je u ozbiljnog plaćenika, o čemu svjedoči njegova karijera po izlasku iz zatvora u Sremskoj Mitrovici. Angažiraju ga kriminalni klanovi širom Balkana da eliminira nepoželjne jer je i za ubojstvo Ivana Serdarušića u Nizozemskoj naređenje vjerojatno stiglo iz Hrvatske, odakle je žrtva porijeklom. Osim toga, Derovo znanje mađarskog jezika, kao i to što njegov rodni kraj gravitira Mađarskoj, pogodan je i tamošnjim kriminalnim grupama da ga vrbuju kako bi za njih odradio najprljavije poslove,” rekao je izvor blizak srpskim sigurnosnim službama za Blic.

Upravo ta razgranata poslovna mreža širom Balkana, pretpostavlja se, omogućava Čabi Deru i da se posle likvidacije sakrije.

Upucao ga usred restorana

Ozbiljnu kriminalnu karijeru, Der je počeo likvidacijom Branislava Jelačića, člana kriminalne grupe “Firma”, 11. svibnja 2004. u novosadskom restoranu “Marina”, i to naočigled brojnih gostiju. Izvadio je pištolj i hladnokrvno pucao u Jelačića, po nalogu Vojislava Škrbića, s kojim je žrtva bila u sukobu zbog narko-tržišta. Priznao je zločin, osuđen je na 15 godina zatvora, a iza rešetaka proveo je nešto manje od 13.

Samo nekoliko mjeseci nakon što je izašao na slobodu, u rujnu 2017, uhićen je u Sarajevu, i to zajedno s Baraninom Markom Gojčevićem. Kod njih su pronađeni automatski pištolji sa prigušivačima, a sumnjalo se kako su trebali likvidirati Alana Kožara, vođu barske kriminalne grupe, kao osvetu za ubojstvo Armina Muše Osmanagića, vođe rivalskog klana sa crnogorskog primorja.

Hrvata smaknuo zbog neraščišćenih poslova s drogom?

U Čabinoj karijeri zatišje je trajalo skoro godinu dana. Možda, jer to ne znači da za to vrijeme nije po nečijem nalogu izvršio još neku likvidaciju, nego da nisu nađeni dokazi koji bi ga povezali sa zločinom.

Nizozemskog Hrvata Ivana Serdušića (62) likvidirao je hicem iz pištolja 30. srpnja 2018.,naočigled brojnih gostiju talijanskog restorana u kojem je bila žrtva. Kamere su snimile njegov dolazak i odlazak s mjesta zločina, na kome je ostavio i DNK trag. Sumnja se da je Serdušićevo ubojstvo naručeno zbog neraščišćenih odnosa u trgovini drogom.

Natjerao ga klekne i onda mu pucao u glavu

Niti dva mjeseca nakon likvidacije u Amsterdamu, 20. rujna, Der je opet na djelu, ali ovoga puta u prijestolnici Mađarske, gdje je na parkiralištu ubio kontroverznog biznismena Lazla V. Žrtvi, koju je primorao da klekne, pucao je u glavu, a zatim je tijelo bacio u potok. Pretpostavlja se kako je ubojstvo naručeno, a u automobilu Lazla V. nađeni su novac i droga.

Nebojšu Markovića ubio je dok je žrtva vadila dječja kolica iz automobila u naselju Banovo brdo. Likvidaciju su snimile kamere, a Čaba Der se u momentu izvršenja smijao. Posle zločina, odvezao se u “puntu” u kome ga je dovezao suučesnik Subotičanin Alen Cigler. Za sada još nije utvrđeno po čijem nalogu i zašto ubio Markovića.

Poslovao i s Hrvatskim kriminalcima

“U prvom mahu se sumnjalo da će ga organizator posljednje likvidacije, možda eliminirati kako ga ne bi razotkrio ako ga policija ulovi. Međutim, Der je beskrupulozan, ne zanima ga hoće li ostaviti trag prilikom ubojstva, i kao takav pogodan je da odradi još neke “poslove”.

Vjerojatno je utočište našao kod nekog za koga je već radio i tko će ga opet angažirati. Informacije ukazuju da je radio i za kriminalne grupe iz uže Srbije, Hrvatske, Mađarske, ali i za crnogorske klanove. Bio je u kontaktu i sa grupom narko-bosa Nasera Keljmendija, čiji poslovi su razgranati širom Balkana, a najveći utjecaj ima na Kosovu te Bosni i Hercegovini, pa nije nemoguće da je tamo našao utočište” ističe izvor za Blic.