ZLOGLASNI AL-BAGDADI PLAĆAO JE PROTEKCIJU NEPRIJATELJIMA: Bilo je uzalud, na kraju ga je izdao onaj od koga to nije očekivao

Pokojni vođa ISIL-a platio je zaštitu neprijateljskoj grupi, ali ga je na kraju izdao njegov čovjek od povjerenja

Vođa Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi sakrivao se u malo vjerovatnom mjestu, u dijelu Sirije koji je baza suparničke skupine, a razlog zašto je to bilo moguće je jer je plaćao novac za zaštitu članovima te grupe. To su pokazale potvrde o isplatama do kojih su došli istraživači, piše The New York Times.

Potvrde, tipične za pažljivo vođenje knjigovodstva Islamske države, pokazale su da je grupa platila najmanje 67.000 dolara članovima Hurrasa al Dina, neslužbene podružnice Al-Kaide i neprijatelja Islamske države. Dok je suparnička skupina čuvala tajnu al-Bagdadija, na kraju ga je izdao njegov čovjek s kojim je bio blisko povezan, izjavila su u srijedu dva američka dužnosnika. To je dovelo do njegove smrti u akciji američkih specijalnih snaga prošlog vikenda.

U srijedu su objavljeni i ostali novi detalji o akciji, uključujući to da su američke snage došle u posjed brojnih laptopa i mobitela iz skloništa al-Bagdadija i da je, prema Pentagonu, u tom kompleksu, osim njega i dvoje djece koje je odnio sa sobom detoniranjem samoubilačkog prsluka, ubijeno još šest osoba.

Gdje je proveo posljednje dane?

Al-Bagdadi proveo je svoje posljednje mjesece u izoliranoj vili u Barishi, selu u dijelu provincije Idlib, gdje su dominirale suparničke džihadističke grupe i stotine kilometara od bivšeg područja Islamske države duž granice između Sirije i Iraka.

To je trebalo biti negostoljubivo mjesto za vođu Islamske države, još manje njegovo konačno utočište u trenutku kada je postao jedan od najtraženijih ljudi na svijetu. Članovi ISIL-a su su ubijali pripadnike prethodnika Hurrasa al Dina.

Pronađeno osam potvrda

Poslovna knjiga pronađena u Sriji sadrži osam potvrda od početka 2017. do sredine 2018. godine koje prikazuju isplate ISIL-a članovima Hurrasa al Dina za sigurnost i medijsku opremu, plaće i logističke troškove. Računi su izdani pod logotipom Ministarstva sigurnosti Islamske države, a potpisali su ih muškarci identificirani kao službenici Hurrasa al Dina.

U jednoj potvrdi izdanoj u ljeto 2018. godine stoji da je 7000 dolara plaćeno “za pripremu baza za braću koja dolaze iz provincije Al Khair“, ime koje je ISIL dao regiji oko Deir al-Zoura na istoku Sirije. Regija je bila jedan od posljednjih dijelova Sirije pod nadzorom njihovih borca prije nego što su je izgubili početkom ove godine.

Potvrda sugerira da je Hurras al Din pomagao ISIL-ovim borcima da se premjeste izvan regije dok su bili pod pritiskom skupine pod vodstvom Kurda koju su podržavali Amerikanci.

Pokušaj infiltracije

Asaad Almohammad, sada viši istraživač fenomena ekstremizma sa Sveučilišta George Washington, rekao je da je potvrda također pokazala kako se čini da su se ISIL-ovci pokušavali infiltrirati u Hurras al Din u vrijeme kada su se dvije skupine smatrale neprijateljima

Zapisi ne pokazuju povezanost dviju skupina na organizacijskoj razini, rekao je Aymenn Jawad al-Tamimi, neovisni istraživač iz Sirije. Citirao je javnu izjavu Hurrasa al Dina u veljači koja je pozvala članove da izbjegavaju kontakt s članovima ISIL-a, te najavu ISIL-a u svom tjednom biltenu iz travnja 2018. u kojem se kaže da bi članovi Hurrasa al Dina trebali biti ekskomunicirani.

Međutim, ako su dokumenti autentični, rekao je, to pokazuje postojanje pozadinskog kanala putem kojega je tekao novac u gotovini sve do visokih članova Hurrasa al Dina. Aymenn Jawad al-Tamimi pristao je pregledati osam potvrda te je na osnovi analize zaključio kako vjerojatno nisu krivotvoreni.

Tko je doušnik koji ga je izdao?

Iako je ISIL plaćao pripadnike ćelije povezane s Al-Kaidom kako bi zaštitili al-Bagdadija, na kraju ga je izdao jedan od rijetkih ljudi kojima je vjerovao, rekli su američki dužnosnici. Identitet doušnika nije otkriven zbog zabrinutosti za njegovu sigurnost, ali jedan pojedinac koji je dobro upućen u događaje opisao ga je kao nekoga tko je “vrl, vrlo blizak, pouzdan povjerenik Bagdadija.”

Doušnika je regrutirala obavještajna ruka milicije pod vodstvom Kurda, Sirijske demokratske snage, koje su imale široke kontakte u regiji. Upravo je taj doušnik ukrao par donjeg rublja al-Bagdadija i uzeo uzorak krvi za DNK testiranje kako bi se potvrdilo da je osoba pod nadzorom al-Bagdadi.

Nekoliko članova ISIL-a koji su vidjeli al-Bagdadija u posljednjih pet godina rekli su da je postao toliko paranoičan zbog mogućnosti da se netko infiltrira u njegov unutarnji krug da je svoju sigurnost uglavnom povjerio šaci bliskih pomoćnika i članova njegove šire obitelji.

Pentagon još uvijek nije objavio ime vojnog psa koji je al-Bagdadija lovio u tunelu. Pas se ozlijedio u kontaktu s električnim kablovima, ali mu je pružena liječnička pomoć te je već vraćen na dužnost.

