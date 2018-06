ZLOGLASNA DROGA ŠIRI SE PO ZATVORIMA: Daju je zatvorenicima i onda ih puste da se goli kolju poput bijesnih pasa

Spice je psihoaktivna droga koja uzrokuje teške halucinacije

Uznemirujuća snimka tučnjave zatvorenika u zatvoru Northumberland u Velikoj Britaniji proširila se zbog osobito zabrinjavajućih okolnosti. Dvojica golih i nadrogiranih muškaraca mlate se u ćeliji poput krvoločnih pasa, a sumnja se da su pod utjecajem sve raširenije droge Spice, piše Mirror. Video zorno prikazuje dehumanizirajuće učinke nekad legalne droge, koja je zapravo širok spektar biljnih mješavina koje izazivaju iskustva slična onima pri konzumiranju marihuane (kanabisa).

Spice je psihoaktivna droga koja uzrokuje teške halucinacije. Može izazvati i ubrzani rad srca, povraćanje, uzrujanost te zbunjenost. Također, može povećati krvni tlak i prouzrokovati smanjenje dotoka krvi do srca. U nekoliko slučajeva povezan je sa srčanim udarima. Dvojica se zatvorenika u spomenutom okršaju tuku, grizu, mlate šakama i reže jedan na drugoga, no još je gore to što ih netko drži na lancima, a u pozadini se čuju smijeh i navijanje.

Upozoravamo čitatelje da bi ove kadrove moglo smatrati uznemirujućima.

Udruga zaposlenih u zatvorima opisala je videoisječak kao “tužan primjer širenja Spicea po lokalnim zatvorima”. Na drugoj snimci, objavljenoj na britanskim portalima, može se vidjeti kako se jedan zatvorenik, očigledno pod utjecajem iste droge, valja po podu. Iz uprave zatvora Northumberland poručili su da će istražiti oba slučaja i da su o svemu obavijestili policiju.