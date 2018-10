ZLOČIN KAKAV SRBIJA NE PAMTI: Muž i žena držali djevojku kao ropkinju, vezali je lance i tjerali da jede izmet, ali priča je još strašnija

Par u Srbiji godinu dana držali zatočenu djevojku i mučili je na monstruozne načine

Pravi film strave odvijao se u Srbiji, u Velikom Polju kod Obrenovca, gdje su 35-godišnji Nenad P. i njegova 27-godišnja nevjenčana supruga Mileva M. su više od godinu dana držali zatočenu 28-godišnju Jelenu V. (28), piše Kurir, koji je saznao da su nesretnu Jelenu mučili na monstruozne načine.

Na osnovi anonimne dojave policija je upala u kuću Nenada i Mileve, zatekavši Jelenu u groznom stanju.

Susjedi su za Kurir ispričali kako je sve počelo. Naime, Jelena, Milevina prijateljica, došla je živjeti kod Nenada i nje u siječnju prošle godine, kada se posvađala s roditeljima. Međutim, u trenutku kada se željela vratiti kući, nisu joj dopustili.

Tjerali su je na prosjačenje

Cjelokupnu Jeleninu socijalnu pomoć od 12.000 dinara, Mileva joj je uzimala. Kako tvrdi jedan susjed, tjerali su je i na prosjačenje, a ako ne bi donijela dovoljno novaca tukli bi je. Budući da su joj uzeli sve dokumente nije mogla pobjeći, što joj je utjecalo na psihičko zdravlje.

Prema iskazu svjedoka, Mileva je prvo započela sa zlostavljanjem, a onda je na to tjerala i Nenada i vlastitu djecu.

Mučenje kakvo se ne vidi ni u najgorim horor filmovima

“Mileva je tukla, primoravala je da ide prositi za njih. Ni dinara joj nisu davali, a način na koji su je mučili gori je od onoga što se može videti u najgorim filmovima. Vezivali su je lancem k’o psa, tjerali je da jede izmet, njihov, ali i pseći, jer su psi s njima bili u kući. Tjerala je djecu da joj mokre u usta, klještima joj je čupala nokte… Pekla ju je užarenim željezom po rukama, silovala je metlom i dovodila muškarce da se iživljavaju nad njom za pare”, ispričao je susjed koji kaže da su devojku kupali jednom mjesečno, nasred dvorišta hladnom vodom.

Prema susjedovim riječima, slučaju su prijavljivali policiji, ali od toga nije bilo pomoći jer je Jelene morala šutiti.

“Bilo je to mučno gledati i slušati. Ponašali su se prema njoj kao prema životinji, robinji. Pokušavali smo joj dati jesti, ali Nenad to nije dozvoljavao, čak je brata udario zbog toga i slomio mu zub. Prijavljivali smo policiji, ali što vrijedi. Kad oni dođu, ona jadna nije smjela ništa reći. Čak je u nekim situacijama i Nenadu bilo zlo od onoga što je Mileva radila nesretnici, ali ni on ništa nije mogao jer mu je žena rekla da ako joj bude držao stranu, da će otići i ostaviti mu četvoro njihove djece”, objasnio je susjed za Kurir.

Poslije pokušaja prvog bijega vezivali je lancem

“Poslije prvog pokušaja bijeg iz kuće vezali su je lancem. Spavala je kao pas, na podu pored kreveta. Mileva joj je pretila da ako ponovo pokuša pobjeći, da će je ubiti i zakopati iza kuće. Ne znam još koliko dugo bi ona tako izdržala. Srećom, netko je prijavio i policija je uhvatila zlotvore”, rekao je susjed koji se nada da će Mileva dobiti doživotnu jer je “zlo od žene i zaslužuje da trune u zatvoru”.