ZLATNA GROZNICA U SRCU BOSNE: U Varešu navodno otkrivene velike zalihe zlata; žitelji se nadaju da će dobiti bar malo zlatne prašine

Istražna bušenja koja je u okolici Vareša provela britanska tvrtka Adriatic Metals navodno kazuju da se ondje nalaze velike zalihe zlata, srebra i drugih baznih metala

Rudarski gradić u srcu Bosne i Hercegovine, Vareš, dospio je u središte pozornosti medija nakon što je britanska tvrtka Adriatic Metals objavila informaciju o rezultatima istražnih bušenja na lokalitetima nekoliko tamošnjih bivših rudnika željezne rude. Ondje se, navodno, kriju velika nalazišta zlata, srebra te drugih baznih metala.

Dobra je to vijest za žitelje Vareša, budući da je nekadašnja rudarska industrija u tom gradiću udaljenom četrdesetak kilometara od Sarajeva, odavno počela propadati.

“S obzirom na to da smo, kao i većina mjesta u BiH, u fazi propadanja, možda nas zlatna groznica oporavi. Sad smo ispod površine zemlje. Moguće je da nas priča o zlatu izvuče na površinu, a ako bude zlata, možda i podigne, mada sumnjam da ćemo mi obični ljudi od toga imati puno koristi”, kazao je za 24 sata Ahmed Botić, nastavnik iz Vareša.

“Oduvijek smo znali da ovdje ima zlata”

Sada je Varešom zavladala zlatna groznica, no žitelji su ipak oprezni.

“Niti jedna groznica nije dobra, pa bila ona i zlatna”, kaže fra Mirko Majdandžić, župnik u župi sv. Mihovila u Varešu ipak dodajući da bi od ove zlatne groznice moglo biti neke koristi.

Načelnik općine Vareš, Zdravko Marošević, za 24 sata ističe kako ga vijest o otkriću navodno velikih zaliha zlata nije iznenadila.

“Oduvijek smo znali da u našim planinama ima svih elemenata iz periodnog sustava, a najviše željezne rude, koju je izdašno eksploatirala Austro-Ugarska, koja je još 1882. donijela suvremenu tehnologiju za preradu željezne rude. Sagrađene su dvije peći željezare, koja je sve do 1990-ih zapošljavala oko 900 radnika. Sam rudnik imao je više od 1100 radnika i bili su okosnica gospodarstva ovog dijela BiH. Austrijanci su imali koncesiju na željezaru sve do prije početka minulog rata, kad su ugašene dvije peći”, ističe načelnik Vareša.

Zagonetni načelnik najavio još veće otkriće

Neki pak mještani smatraju da bi se do eventualne eksploatacije zlata i srebra u Varešu mogla iskorištavati neka druga prirodna bogatstva poput čistog planinskog zraka, čiste vode i nezagađene hrane.

Načelnik Marošević zagonetno je, za 24 sata, natuknuo da u okolici Vareša postoji jedna ruda koja bi mogla biti vrednija čak i od zlata.

“Ne mogu vam reći o kojoj se radi jer me na to obvezuje ugovor o tajnosti istraživanja koji je općina potpisala s istraživačima, no uskoro će se znati o čemu je riječ. Izaći će i najnoviji rezultati istraživanja Adriatic Metalsa, koji su mi neslužbeno rekli da su puno bolji od prvih, tako da bi priča o zlatu na području Vareša mogla dobiti još veće dimenzije”, rekao je načelnik Vareša izrazivši nadu da će njegovi sugrađani dobiti makar malo zlatne prašine, ako već zlatne poluge dobiju drugi.

