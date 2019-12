ŽIVOT NAKON SMRTI: Sedmero djece upalo je u ledeno jezero. Umrli su, ali za nekoliko sati ponovno su se vratili u život. Kako?

Objavljen je BBC-jev dokumentarac ‘Život nakon smrti’ u kojemu se bave nevjerojatnim slučajem sedmero djece koja su preživjela kliničku smrt

BBC je objavio dokumentarac nazvan “Život nakon smrti: Kako se sedmoro djece vratilo iz mrtvih” o tome kako je sedmero djece, koja su umrla kada se njihov čamac prevrnuo u ledeno jezero, uspjelo preživjeti kliničku smrt i izbjeći veliku tragediju.

Naime, 2011. godini školsko putovanje u Danskoj krenulo po zlu. Skupina djece pala je u ledeno hladnu vodu te su “umrli”. Njihova su srca navodno prestala raditi na nekoliko sati. Pa ipak, u najvećem takvom poznatom slučaju, svih sedam ih se vratilo u život te su sada dvoje od njih podijelili svoju nevjerojatnu priču za BBC.

Jedna od preživjelih je Katrine, koja je sada u svojim dvadesetima, a drugi od preživjelih je Casper. Oni su otkrili što se dogodilo te kobne 2011. godine kad su djeca, koja su bila dio veće grupe, pala u ledeno hladnu vodu te “umrla”.

Noćna mora

Katrine se rasplakala vrativši se u danski fjord gdje je zamalo umrla kada je imala 16 godina. “Sjećam se sad. Bilo je tako ledeno, bilo je tako hladno. Na vodi je bio led”, rekla je. Casper je na to dodao kako je vrijeme bilo jako teško. “Bilo je jako vjetrovito. Čamac se preokrenuo usred mora, a onda su svi ljudi ispali.”

Katrine kaže kako su svi vrištali i paničarili u tom trenutku. “Kad sam izronila iz vode, započela je noćna mora. Svi su vrištali i sve je bilo nestvarno. Mogli ste vidjeti paniku. Učiteljica je rekla da moramo plivati jer ćemo u suprotnom umrijeti. ”

Temperature vode je navodno bila samo 2 °C, a djeca su bila udaljena stotinama metara od obale. “Nisam mogao plivati. Jedan prijatelj je došao i pokušao mi pomoći. Ali nakon kraćeg vremena, klinički sam umro zbog temperature vode”, prisjetio se Casper, čije je srce zastalo dok je bio u vodi, kao i srce šestoro ostale djece.

Oživljavanje mrtvih

Katrine je uspjela nekako otplivati do obale, ali nije imala dovoljno snage u nogama da bi došla do hitne službe. Srećom po djecu, jedan njezin školski prijatelj pretrčao je oko 2 kilometra da bi alarmirao hitne službe. Do dolaska liječnika djeca su bila mrtva navodno više od dva sata.

Djeci je pomogao dr. Michael Jaegar Wansche koji je rekao: “Oni su bili hladni, bili su ledeno hladni. Kad ste hladni kao i oni, znamo da možemo oživjeti. Oni su mrtvi, ali nisu zapravo mrtvi. Još uvijek su imali šansu.”

Hipotermija je zaustavila srca djece, ali je ujedno i usporila njihove metabolizme tako da su se njihovi organi još uvijek mogli ugrijati i ponovno započeti s radom. “U tom smo trenutku imali za cilj zagrijavanje krvi za jedan stupanj u 10 minuta.”, dodao je Wanche. Casper se polako oporavljao, normalni srčani ritam vratio mu se na oko 26 stupnjeva Celzijusa.

Nevjerojatan oporavak

Od tog trenutka glavni fokus je bio mozgu. Bilo je neizvjesno hoće li se uspjeti u potpunosti oporaviti. Srećom, liječnici nisu pronašli nikakve abnormalnosti, što je bilo nevjerojatno. “Ovo je najveći broj nesreća žrtava hipotermije koje su oživljene odjednom, i to sa stopostotnim preživljavanjem.”