‘ŽIVI SMO! OSJEĆALI SMO SE MRTVIMA BEZ KAFIĆA’: Talijani pohrlili na kavu nakon popuštanja mjera: ‘Divno je biti ovdje…’

Diljem Italije otvoreni su kafići nakon popuštanja mjera: ‘Osjećali smo se mrtvima bez kafića. Divno je doći ovdje i razgovarati s ljudima iza šanka’

Nakon što su vlasti od ponedjeljka popustile dosadašnje stroge epidemiološke mjere, zveckanje šalicama i čavrljanje ljudi vratili su se u kafiće diljem Italije, javlja Reuters. Dvije trećine Italije označeno je kao žuta zona, što znači da kafići u tim manje rizičnim regijama mogu normalno posluživati svoje mušterije, a ne samo dosadašnjim kavama za van u plastičnim čašama.

“Osjećali smo se mrtvima bez kafića”, rekla je stanovnica Rima Tiziana Baldo nakon što joj je konobar natočio piće u centru glavnog grada. “Divno je doći ovdje i razgovarati s ljudima iza šanka, oni čine da se osjećamo živima svakog jutra prije nego odemo na posao”, dodala je.

I dok je većina Europe i dalje strogo zaključana, kafići i restorani u dijelovima Italije ponovno mogu posluživati mušterije za stolovima i šankovima do 18 sati. Nakon toga dopušteno im je do 22 sata posluživati pića za van, prije početka policijskog sata koji traje do pet ujutro idućeg dana.

ŠTO SE DOGAĐA U SLOVENIJI? IMAJU STROGE MJERE, A ZARAZA SE NE SMIRUJE: Više od broja zaraženih zabrinjava jedan drugi podatak

Zabranjeno putovanje između regija

Ministarstvo zdravstva popustilo je mjere u 15 od 20 regija u Italiji u trenutku kada broj novozaraženih nastavlja padati. Pet regija ostaje u crvenoj zoni i putovanja između regija svih boja su zabranjene do sredine veljače.

Italija je bila jedna od najpogođenijih zemalja tijekom prvog vala pandemije koronavirusa te druga u Europi po broju umrlih od Covida-19, odmah nakon Velike Britanije. No, broj slučajeva i umrlih opada. Broj novozaraženih u Italiji je u nedjelju bio 11.252.

TERETANE I TERASE KAFIĆA OTVARAJU SE 15. VELJAČE? ‘To bi mnogima pomoglo da prežive’; Ipak, postoje dva uvjeta: Brojke i novi soj

Tračak nade

Ponovno su otvorene turističke atrakcije poput Koloseja u Rimu, koji je bio zatvoren na dva mjeseca, te vatikanski muzeji, koji su bili zatvoreni tri mjeseca, što je oduševilo nekoliko turista koji su posjetili Italiju.

“Presretan sam, prvi put postoji nešto pozitivno u Covidu”, rekao je Benoit Duplais, posjetitelj iz Belgije koji je upravo stigao u Kolosej iz Vatikana. “Otišao sam sada u Vatikan i vidio sam Sikstinsku kapelu. Tako želim vidjeti i ovo… fantastično je”, dodao je.

Turizam je jedna od najvažnijih žila kucavica ekonomije Rima, a mnogi se nadaju da je popuštanje mjera tračak nade za budućnost. “Uvijek se nadamo”, rekao je vlasnik kafića, Giuseppe Unico. “Čekamo povratak turista, ali trenutno je ova misao poput utopije”, dodao je.

KLJUČA U CIJELOJ EUROPI; Mnogi su na rubu propasti, misle da ih se vuče za nos: ‘Nije nam drago da moramo kršiti zakon, ali…’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.