ŽESTOKE REAKCIJE NA IZJAVU GRABAR-KITAROVIĆ: ‘U muslimanskim zemljama priča jedno, a u Izraelu drugo. To je najgora vrsta političara’

‘To je jedna dvolična osoba, koja po muslimanskim zemljama priča jednu priču, a u Izraelu i drugim zemljama – drugu. Radi se o političkom oportunistu i ništa više. To je najgora vrsta političara’, izjavio je poglavar bosanskohercegovačkih muslimana

Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović, ali i predsjednik Židovske zajednice u toj zemlji Jakob Finci te veleposlanik BiH pri Ujedinjenim narodima Sven Alkalaj u srijedu su se pridružili osudama izjave koju je izraelski list Jerusalem Post pripisao hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da Bosnom i Hercegovinom dominira “militantni islam”. Reis Kavazvić nije birao riječi kojima je kvalificirao hrvatsku predsjednicu nazvavši je primjerom “najgore vrste političara”.

“Ta persona što se predsjednicom Hrvatske zove, već je od prije poznata po svojim stavovima i pokušajima dehumanizacije muslimana. To je jedna dvolična osoba, koja po muslimanskim zemljama priča jednu priču, a u Izraelu i drugim zemljama – drugu. Radi se o političkom oportunistu i ništa više. To je najgora vrsta političara”, izjavio je poglavar bosanskohercegovačkih muslimana kako ga citira portal radiosarajevo.ba.

Kavazvović je poručio Grabar Kitarović kako bi više pozornosti trebala obratiti na stanje u Hrvatskoj gdje, po njegovu sudu, jačaju “neofašističke snage”.

KOLINDA U IZRAELU DALA ŠOKANTNU IZJAVU O BIH , KOMŠIĆ JOJ ŽESTOKO ODGOVORIO: ‘Očito je da je ona nestabilna’

Čelnik Židovske zajednice: U BiH nema militantnog islama

Prvi čovjek Židovske zajednice u BiH Finci bio je nešto blaži u kvalifikacijama, ali je također ustvrdio kako nije točno da u njegovoj zemlji dominira militantni islam.

“Nama koji živimo u Bosni i Hercegovini apsolutno je jasno da je hrvatska predsjednica polupala lončiće i da je govorila o nečemu što apsolutno ne stoji. Jasno je da u BiH žive tri naroda i ostali i bez obzira što smo pretrpjeli teška stradanja u proteklom ratu, čini mi se da se život odvija normalno i da živimo normalno i da je najmanje mjesto i vrijeme da se govori o tome da je BiH islamistička zemlja pod jakim utjecajem Irana i da na taj način prijeti Hrvatskoj i kršćanstvu uopće”, izjavio je Finci za regionalnu televiziju N1.

Kazao je kako su u BiH već naviknuli na ovakve izjave hrvatske predsjednice a dodao je da je najbolji način da se uvjeri kakvo je zapravo stanje taj da ona dođe u posjet njegovoj zemlji.

BOSANSKI NOVINAR ŽESTOKO OPRAO KOLINDU, ALI O HRVATSKOJ IMA POSEBNO DIVNE RIJEČI: ‘Ja je mrzit ne mogu, ali mi je neprijatno’

‘Posebice je iritantno što je iskoristila službeni posjet Izraelu’

Veleposlanik BiH pri UN-u Alkalaj, koji se deklarira kao Židov, na pisanje Jerusalem Posta regirao je posebnom izjavom dostavljenom bosanskohercegovačkim medijima u kojoj je tvrdnje o dominaciji radikalnog islama u BiH nazvao duboko uznemirujućima.

“Ako je točno preneseno, tvrdnje predsjednice su definitivno netočne i treba ih odbaciti kao takve”, izjavio je Alkalaj dodajući da se hrvatskoj predsjednici “ne može dopustiti da izmišlja neosnovane optužbe protiv svojih susjeda” pa tako ni protiv BiH koju je opisao kao “prozapadnjačku i demokratsku državu”.

“Kao pripadnik židovske zajednice BiH koji trenutačno obnaša dužnost stalnog predstavnika Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima u New Yorku, mogu osobno potvrditi neistinitost izjava hrvatske predsjednice o mojoj zemlji. Posebice je iritantno to što je iskoristila svoj službeni posjet Izraelu, a pogotovu u kontekstu holokausta kao mjesto i prigodu za svoje neistinite tvrdnje. Međunarodna zajednica ne bi trebala ostati nijema na iznošenje tih neistinitih izjava u pokušaju da se zamagle neprimjerene aktivnosti hrvatske vlade glede istinskog obračuna i odbacivanja mračne prošlosti Hrvatske, kao i odnosa prema hrvatskim manjinskim zajednicama”, izjavio je Alkalaj koji je od 2007. do 2012. godine bio ministar vanjskih poslova BiH. Nakon toga je potonuo u anonimnost, a na prestižnu diplomatsku dužnost imenovan je ove godine na prijedlog predsjedatelja Predsjedništva BiH Željka Komšića.

BNV: Narušava suverenitet BiH

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) oštro je u srijedu osudilo izjave predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović u kojima je Bosnu i Hercegovinu nazvala nestabilnom zemljom u kojoj postoji militantni islam, ocijenivši da se radi o potkopavanju pozicije Bošnjaka i narušavanju suvereniteta BiH.

“Jasno nam je da je Grabar-Kitarović u predizbornoj kampanji te da se pokušava izboriti za glasove na desnici, međutim, to ne treba biti nauštrb bilateralnih odnosa sa susjednim državama i uz pomoć izmišljanja vanjskih neprijatelja”, priopćio je BNV.

BiH je, dodaje se, međunarodno priznata, neovisna i slobodna država, sviđalo se to nekome ili ne.

BNV napominje da je formulacija “militantni islam” nejasna, jer definicija islama ne poznaje ovakvu vrst etiketacije te da je islam samo jedan, a da postoje jedino različite interpretacije islama, često pogrešne i pune najgorih vrsta predrasuda, baš kakve su i one od Grabar-Kitarović.

‘Huškačka retorika’

U BNV-u smatraju da je huškačka retorika kakvu koristi Grabar-Kitarović, korištena početkom devedesetih godina prošlog stoljeća i u postratnom periodu u Hercegovini kada je HDZ pod sličnom ili istom izlikom pokušao opstruirati obnovu džamija koje je srušio HVO i HV i spriječiti povratak Bošnjaka na njihova ognjišta.

“Svrha je očito ista i vidimo je u potkopavanju pozicije Bošnjaka i narušavanju suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ciljevi su to od kojih nikada nije odustao militantni dio hrvatske politike”, napisali su u priopćenju koje potpisuje predsjednik BNV-a Armin Hodžić.

Navode da su ovakve izjave štetne su i za Hrvatsku, jer impliciraju, kada bi bile istinite, da je Jadran pun “militantnih islamista” i “terorista” koji se trenutno nalaze na ljetovanju.

“Zar je moguće da takvi turisti nisu opasnost po budžet Republike Hrvatske, a jesu za Kolindu Grabar-Kitarović koja se u hrvatskim lifestyle magazinima ovih dana naslikava u uniformi i s automatskom puškom u rukama”, dodaju.

U BNV-u smatraju da je narušavanje suvereniteta BiH od strane hrvatske predsjednice sada već dobilo krajnje zabrinjavajuće obrise i kontinuitet jer joj ovo nije prva izjava ovakve vrste, a po svemu sudeći niti posljednja.

“Gospođi Grabar-Kitarović želimo lijepu političku mirovinu od sljedeće godine, a Bošnjake Hrvatske pozivamo da toj mirovini svi zajedno doprinesemo na izborima”, poručili su.

KOLINDA ODGOVORILA POGLAVARU MUSLIMANA U BiH: ‘Ostajem pri svome. U Bosni postoji opasnost od radikaliziranih pojedinaca’

Ministar sigurnosti BiH: ‘Hrvatska predsjednica lupa gluposti’

Komšić je pak još u utorak oštro reagirao na navodne ocjene hrvatske predsjednice da je BiH “vrlo nestabilna i da su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama”.

Sve su to navodi koje je objavio samo Jerusalem Post prenoseći detalje zatvorenog sastanka hrvatske predsjednice i izraleskog kolege Reuvena Rivlina.

“Zemlja (BiH) je pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova”, rekla je Grabar-Kitarović, prema listu koji nije naveo izvore.

“Žao mi je što predsjednica Hrvatske i dalje nastavlja s propagandim aktivnostima na štetu Bosne i Hercegovine iznoseći brutalne neistine. Međutim, izgleda kada je riječ o tim podvalama to nije iznimka nego pravilo u ophođenju Grabar-Kitarović prema BiH”, kazao je Komšić.

Njemu se u osudama pridružio i bošnjački član državnog vrha Šefik Džaferović a najdalje je u uvredama otišao ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić koji je hrvatskoj predsjednici poručio kako “lupa gluposti”.

PROFESOR SA SARAJEVSKOG FAKULTETA NAPAO KOLINDU: ‘Njen nastup je neumjesno i neprimjereno miješanje u unutrašnje stvari BiH’