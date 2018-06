KANADSKI PREMIJER RAZBJESNIO BIJELU KUĆU: ‘Izdao je Trumpa i zabio nam je nož u leđa’

‘Kanadski premijer Justin Trudeau je izdao američkog predsjednika Donalda Trumpa svojim izjavama o američkoj trgovinskoj politici i zabio nam je nož u leđa’, poručio je visoki savjetnik Bijele kuće za trgovinu.

Visoki savjetnik Bijele kuće za trgovinu optužio je u nedjelju kanadskog premijera Justina Trudeaua da je izdao američkog predsjednika Donalda Trumpa svojim izjavama o američkoj trgovinskoj politici. Larry Kudlow, čelnik Nacionalnog odbora za gospodarstvo, prozvao je kanadskog premijera “amaterom” zbog konferencije za medije održane nakon što je Trump u subotu napustio skup država G7.

Trudeauove izjave su potaknule Trumpa da povuče Sjedinjene Države iz zajedničke izjave G7 kojom je postignut krhki konsenzus o trgovinskom sporu između Washingtona i saveznika, rekao je Kudlow.

“Održao je konferenciju za medije i rekao da SAD vrijeđa. Rekao je da se Kanada treba izboriti za sebe. On tvrdi da smo mi izvor problema s tarifama. Neistinito u tome je ovo – oni imaju ogromne tarife”, istaknuo je savjetnik u CNN-ovoj emisiji “State of the Union”.

“Zapravo nam je zabio nož u leđa”, zaključio je Kudlow.

Kanada uvodi protumjere

Trudeau je na konferenciji najavio da će Kanada idućeg mjeseca donijeti mjere odgovora na Trumpovu odluku uvođenja tarifa na čelik i aluminij iz Kanade, Meksika i Europske unije.

Te su izjave, dane nakon što je Trump krenuo na put prema Singapuru gdje će se sastati sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom, naljutile američkog predsjednika koji je napao Trudeaua na Twitteru.

“Premijer Kanade Justin Trudeau ponašao se tako blago tijekom naših G7 sastanaka da bi nakon što sam otišao rekao da su ‘američke tarife pomalo uvredljive’ i da ‘se njime neće manipulirati’. Jako neiskreno i nemoćno. Naše tarife su odgovor na njegovih 270 posto na mliječne proizvode!”, napisao je Trump.

Kudlow je dodao kako je predsjednik u dobroj vjeri pregovarao o zajedničkoj izjavi s drugim članovima G7, da bi ga potom Trudeau napao. “To je izdaja”, zaključio je savjetnik.