ŽENE UŽASNUTE ‘PORNOAFEROM’: ‘Manijak je skinuo moju fotku, stavio je na pornostranicu i onda se javio mom mužu…’

Srbiju trenutačno postresa “pornoafera” jer još uvijek nepoznati čovjek iz Vranja dovodi žene u iznimno neugodnu situaciju. Kako javlja Kurir, muškarac skida s interneta fotografije žena, najviše s društvenih mreža pa potom pravi profile na stranici za odrasle. No, da stvar bude gora, te fotografije šalje muževima tih žena.

Žene iz Vranja zajedno su se skupile i poslale apel protiv ovog psihopata s interneta. U programu uživo Happy TV-a, žrtve ovog manijaka su opisale kako ih je ucjenjivao.

“Prije 8. siječnja dobila sam na Facebooku poruku, da ako ne odgovorim da će fotografije biti poslane mojem suprugu. Ja sam odlučila otići na policiju da vidim o čemu se radi i izjavu sam dala 8. siječnja. Do danas nemam odgovor o prijavi. Sumnjam na osobu koja me je proganjala posljednjih pet godina. Ime sam dala policiji. Taj čovjek s interneta postupa tako što skida profilnu sliku, pravi album na pornostranici s vašim imenom i prezimenom i stavlja to na internet. Lice vam se ne vidi, a pod vašim imenom je. Uvjet da dobijete taj album je da vi njemu nešto date. On ima dva profila, a samo jedan ima 12.000 pratitelja, jučer je imao 70 galerija”, ispričala je žena za Happy TV-u.

‘I maloljetne osobe su njegove žrtve’

Sličan scenarij doživjela je druga žrtva ovog manijaka. Priču počinje njegovim “zapraćivanjem” pod lažnim imenom, a nakon toga stiže poruka.

“Ja nisam odgovarala. Onda sam obaviještena da sam na toj stranici. Čak su i dvije maloljetne osobe među njegovim žrtvama. Kada sam vidjela o čemu se radi, zatvorila sam račun. On mijenja imena i s različitih profila šalje”, govori djevojka.

‘On nas prati i zna tko smo mi, javio se mom mužu’

Nakon što objavi fotografije, muškarac simulira dopisivanje sa ženama i onda to šalje njihovim muževima.

“Našao mi je muža pod imenom i prezimenom na Facebooku i pisao mu. Meni je pisao da dođem, čeka me tu i tu, kaže mi da platim prijevoz i dođem. Najgore je bilo kada sam jela u jednom lokalu, on mi je poslao poslao poruku: ‘Plati to što jedeš i dođi ovamo’, što znači da me je pratio. On zna tko smo mi, a mi ne znamo tko je on. Sumnja se da je u pitanju 24-godišnji mladić.

“On cilja žene koje se kreću u javnosti među mnogo ljudi. Medicinske sestre, novinarke ili neke koje se bave javnim poslom i koja poznaje mnogo ljudi, koju bi bilo sramota da se sve to sazna, bira uspješne žene. Stručnjaci se slažu da je jedino rješenje za ovaj problem da profili na društvenim mrežama ne budu javni, da se ograniči pristup svim sumnjivim licima. Smatram da osobe koje ne znamo uživo ne treba prihvatiti na društvenim mrežama”, ispričala je prva žrtva.

Druga žrtva je rekla da policija ništa ne može, prenosi Kurir. “On proganja žene, one su uplašene… ja ne znam smijem li otvoriti Instagram, Facebook, bilo što… zamislite da se krećete noću kada znate da on vreba”, zaključila je druga žrtva manijaka iz Vranja.

