ŽENA UMRLA ČETIRI DANA NAKON VJENČANJA: Muž ju je tjerao na spolni odnos iako je krvarila i bila u teškom stanju

Nesretna žena je počela krvariti odmah na prvu bračnu noć

Đakovica je grad na zapadnom dijelu Kosova, a upravo se ondje dogodio horor koji je uzdrmao ondašnju javnost. Što se dogodilo? Antigona Morina udala se za Hilmija Zenina, a njihov brak je trajao samo tri dana jer je žena četvrti dan umrla, javlja Telegraf. Uzrok smrti je krvarenje iz genitalija na koje njen muž nije reagirao nego ju je tri dana i tri noći prisiljavao na spolni odnos, prenose prištinski mediji. Žena je bila u teškom stanju, no on ju nije odveo liječniku.

Zenin je prošle godine osuđen na samo dvije godine na Osnovnom sudu u Đakovici, ali Antigonina obitelj nije zadovoljna jer je njezin bivši muž optužen za počinjenje zločina i neispunjavanje obiteljskih obaveza. Nesretna žena je počela krvariti odmah na prvu bračnu noć.

ČETVORICA SU JE SILOVALA NA PROSLAVI NJENOG 19. ROĐENDANA: Preminula je mjesec dana kasnije od unutarnjih ozljeda

Obitelj Antigonina supruga smatra da su za smrt žene krivi njezini roditelji

Nesretni događaj dogodio se u noći između 27. i 28. srpnja 2011. godine, a obitelj preminule žene smatra da je suprug kriv za njezinu smrt. Kako su rekli, on se nastavio seksati s njom iako je bila u teškom stanju te imala obilno krvarenje iz genitalija. Prvo je sud taj predmet smatrao završenim, no nakon šest godina Vrhovni sud je vratio slučaj ponovno na suđenje. Obitelj je u ovom postupku tražila da se iz predmeta izuzme sudac Mizahir Šabani. Antigonin otac Zeninu zamjera što njegovu kćer nije odveo doktoru te napominje da je on to i sam priznao pred sudom. No, obitelj optuženog vidi krivca u nekom drugom i to ni više ni manje nego u Antigoninim roditeljima.

“Mi nemamo što raditi. Poznato je tko je krivac. Krivci su njezini roditelji koji je nisu prvo odveli kod liječnika zbog problema koje je imala. Proveo sam dvije i po godine radeći u Austriji kako bih vjenčao brata. Vjenčanje me je koštalo 24.000 eura. I onda smo se vratili i sve ovo se dogodilo”, komentirao je Zeninov brat.

POTRESNA ISPOVIJEST ŽENE KOJU JE SILOVALO 500 MUŠKARACA: ‘Zlostavljana sam od 11., a svaki put kada bi se obratila policiji dobila sam prijavu…’