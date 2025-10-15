Žena pronađena na rubu smrti: Roditelji je držali zatočenu u sobici čak 27 godina

Poljakinja je pronađena u izbezumljenom stanju nakon što su je roditelji držali zaključanu u sobici gotovo tri desetljeća. Mirella, koja sada ima 42 godine, imala je samo 15 godina kada je nestala iz javnog života 1998. godine. Živjela je u gradu Świętochłowice, na jugu Poljske, piše The Sun.

Foto: Facebook/polskie Merseyside/screenshot

Njezini roditelji su navodno u to vrijeme rekli susjedima da im je tinejdžerska kći nestala. Godinama nitko to nije dovodio u pitanje. No, ljetos je policija otkrila surovu istinu.

Njezina patnja završila je tek krajem srpnja kada su susjedi čuli buku i obavijestili hitne službe. Kad su policajci pokucali na vrata, gazdarica (82) je tvrdila da se ništa čudno ne događa. Policajci su se zatim obratili Mirelli koja ih je uvjeravala da je sve u redu.

'Otkrivena u srpnju'

Međutim, primijetili su ozljede na njezinim nogama i odlučili pozvati hitnu pomoć. Prevezli su je u bolnicu gdje su liječnici utvrdili da je "samo nekoliko dana udaljena od smrti" zbog infekcije. Iako je Mirellino otkriće bilo u srpnju, šokantan slučaj tek je sada izašao na vidjelo nakon što su mještani pokrenuli prikupljanje sredstava kako bi joj pomogli u oporavku.

Szokująca historia ze Świętochłowic 💔



Mirella, 42-latka, przez 27 lat była więziona przez własnych rodziców, podczas gdy sąsiedzi myśleli, że „zaginęła” jako nastolatka. Dopiero w tym roku policja odkryła jej dramat, gdy zaniepokojeni hałaśliwymi awanturami sąsiedzi wezwali… pic.twitter.com/iF9kH055pi — Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) October 14, 2025

"Liječnici su utvrdili da je samo nekoliko dana udaljena od smrti zbog infekcije. Već je dva mjeseca u bolnici zbog kritičnog stanja", napisao je jedan od pokretača akcije.

Ljudi koji su poznavali Mirellu mislili su da je napustila svoj "obiteljski" dom prije gotovo 30 godina. Istina je bila potpuno drugačija.

Nije bila ni na balkonu

Nezamislivo je što je nesretna žena prošla. Sama kaže da nikada nije ni vidjela kako se njen grad razvija, da u svemu zaostaje, da je toliko toga propustila, nikada nije bila kod liječnika, nikada nije dobila osobnu iskaznicu, nikada nije otišla u šetnju ili čak na balkon…

"Nikada nije bila kod zubara ili frizera. Kosa i zubi su joj u kritičnom stanju, čak ugrožavaju njezino zdravlje, pa su posjeti privatnoj klinici sada neophodni", stoji na stranici.

Mirellina noćna mora započela je kad je bila tinejdžerica. Roditelji su je navodno zatvorili u malu sobu u stanu i potpuno je odvojili od vanjskog svijeta. Čak 27 godina susjedi su vjerovali priči para da im je kći nestala. Susjedi su pretpostavili da u stanu žive samo dvije osobe: stariji par.

'Odjednom je nestala'

"Nevjerojatno je. Sjećam se Mirelle kao tinejdžerice. Igrale smo se ispred zgrade kada sam posjećivala baku za praznike. Onda je iznenada nestala pod misterioznim okolnostima", ispričala je mještanka.

Tužiteljica Agnieszka Kwatera potvrdila je da se slučaj formalno istražuje.

"Nakon naše intervencije i prijevoza žene u bolnicu, okružni policijski službenik kontaktirao je Centar za socijalnu skrb. Čekamo povratne informacije o situaciji ove žene od Centra za socijalnu skrb kako bismo mogli poduzeti daljnje mjere", rekla je Anna Hryniak iz Gradskog policijskog sjedišta u Świętochłowicama.

Još nije jasno s kakvim će se pravnim posljedicama suočiti Mirellini roditelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova agonija heroine silovanih žena: Gisele opet na sudu, jedan od napadača žalio se na kaznu