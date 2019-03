Nakon što je proživjela pakao Islamske države u Siriji, Leonora se želi s djecom vratiti u Njemačku

Kada je mlada Njemica Leonora iz Sangerhausena u Saskoj-Anhaltu dobrovoljno otišla u Sriju te se priključila Islamskoj državi nije ni sanjala kakav će pakao preživjeti. Željela je samo osnovati obitelj i roditi djecu. Nakon pakla kojeg je preživjela napustila je s djecom Islamsku državu i trenutno se nalazi u sirijskom izbjegličkom kampu. Nada se da će se uspjeti vratiti u Njemačku, da će svojoj djeci omogućiti miran život te ponovno živjeti sa svojim roditeljima i prijateljima, piše Deutsche Welle.

Leonora, s kojom su razgovarali novinari ARD-a, nije željela odati ime svog muža koji je inače Nijemac, poznat pod arapskim imenom kao Abu Yasir al-Almani. S istomišljenicima u Siriji kontaktirala je preko aplikacije Whatsapp, a po dolasku u Siriju udala se sa samo 15 godina za al-Almanija. Njezin glavni razlog za odlazak u Siriju bila je navodno rana želja za djecom i obitelji.

“Mislila sam da je to savršeno rješenje i da je dovoljno da pobjegnem iz Njemačke u Siriju. I da se tamo mogu vjenčati i dobiti dijete iako sam mlađa od 18 godina a da me ne proglase asocijalnom. Jer u Njemačkoj si odmah asocijalna ako dobiješ dijete a nemaš ni 18 godina, uz to počneš nositi maramu i još se udaš za Arapa”, ispričala je Leonora koja se s dvoje djece nalazi u sirijskom izbjegličkom kampu Al-Hol, gdje je došla iz sirijskog sela Baghus koje je još uvijek pod kontrolom pripadnika Islamske države.

Užasni uvjeti života

U početku nije napuštala kuću, obavljala je poslove kućanice i brinula se za djecu. “Većinu vremena sam provodila u kući. Nemam ništa posebno reći o životu u Raki .” Međutim, po Leonorin život sve je krenulo u lošem smjeru kada je IS izgubila kontrolu nad Rakom. Morali su pobjeći te su često bili gladni i bez medicinske pomoći, a u selu Bargus bilo je najgore i čisti “užas”.

“Zamalo smo umrli od gladi. A onda je moj suprug konačno rekao da me pušta da idem s djecom, jer je znao da ovako više ne ide i da nam prijeti sigurna smrt – na ovaj ili onaj način”, rekla je.

Želi se vratiti kući, tvrdi da nema zle namjere

Jedino što trenutno želi je vratiti se u domovinu i pružiti svojoj djeci bolju budućnost. “Neću izazivati nikakve probleme. Ne namjeravam vršiti nekakve bombaške napade ili teror. Samo želim živjeti svoj život s djecom. Želim im pružiti bolju budućnost, a ne ovakvu kakvu su imali u IS-kalifatu.”

Leonora je, piše DW, svjesna i da postoji strah u Njemačkoj od povratnika iz Islamske države, ali i da među povratnicima postoje poneke osobe koje doista imaju terorističke namjere.”Ali, što se mene tiče i žena koje sam vidjela u kampu UNICEF-a, mi se stvarno samo želimo vratiti kući. Da napokon možemo mirno živjeti – bez bombi i bez terora.”