ŽENA KOJA JE POSTALA SIMBOL PRAVA NA POBAČAJ U IRSKOJ: ‘Dobili smo bitku koja je trajala 6 godina. Naša kći sada može počivati u miru’

Gotovo šest godina nakon njezine iznenadne smrti, birači u Irskoj složili su se o uklanjanju ustavne zabrane pobačaja, a neki se zalažu i da novom zakonu daju ime po Saviti.

Njezino je lice postalo simbol pokreta za legalizaciju pobačaja. Savita Halappanavar je umrla od posljedica infekcije nakon što je u Irskoj bolnici nakon spontanog pobačaja u listopadu 2012. godine.

‘Konačno smo dobili bitku koja je trajala šest godina’

Njezina je obitelj rekla da je Savita tražila prekid trudnoće nakon spontanog pobačaja, no medicinsko je osoblje to odbilo jer su još uvijek postojali fetalni otkucaji srca. Njezina je smrt izazvala kontroverze diljem svijeta i potaknula kampanju za liberalizaciju zakona o pobačaju u Irskoj. Njezini roditelji sada, nakon što su Irci na referendumu podržali legalizaciju pobačaja, kažu da Savita konačno može počivati u miru. Smrt ove 31-godišnje stomatologinje, porijeklom iz Indije, potakla je ovu veliku društvenu promjenu u Irskoj. Halappanavar je bila trudna 17 tjedana kad je primljena u bolnicu u Galwayu. Sada, gotovo šest godina nakon njezine iznenadne smrti, birači u Irskoj složili su se o uklanjanju ustavne zabrane pobačaja, a neki se zalažu i da novom zakonu daju ime po Saviti.

U njezinom domu u Belgaumu, u jugozapadnoj Indiji, Savitina je majka opisala rezultate referenduma kao pobjedu za njezinu pokojnu kći. ‘Bila je to bitka od šest godina i sada smo ju dobili. Savita sada može počivati u miru’, rekla je za BBC Akkamahadevi Yelagi. Dodala je i da je zahvalna svima koji su pomogli u dobivanju te bitke. Savitin otac Andanappa Yalgi rekao je da obitelj podržava to da novi zakon nazovu imenom njegove kćeri. Podsjetimo, u petak su birači u Republici Irskoj na referendumu izglasali ukidanje Osmog amandmana iz irskog Ustava, koji je nerođenoj djeci davao jednaka prava na život kao i trudnoj ženi. To je ukinulo zabranu pobačaja u Republici Irskoj, a prekid trudnoće bit će moguć ako je ženin život ugrožen.

‘Žao nam je što je prekasno, ali nismo te zaboravili’

Zagovaratelji toga u Dublinu su skandirali Savitino ime uoči objave rezultata referenduma u subotu. Prošlog se tjedna u gradu pojavio mural posvećen Saviti Halappanavar, koja je postala fokus ovog pokreta. Mnogi su ostavljali cvjetne aranžmane i rukom pisane poruke na kojima su poručili da je njezina smrt utjecala na njihovu odluku na referendumu. ‘Žao mi je što je prekasno, ali sada smo ovdje i nismo te zaboravili’, pisalo je u jednoj takvoj poruci. Njezin je udovac Praveen Halappanavar u vrijeme njezine smrti rekao da je medicinsko osoblje odbilo njihove zahtjeve za pobačajem jer su još uvijek postojali fetalni otkucaji srca. Osoblje u bolnici im je pritom reklo i ‘da je Irsak katolička zemlja’.

Nakon Savitine smrti 2013. se babica Ann Maria Burke ispričala za tu primjedbu i rekla da je pokušavala obitelji objasniti poziciju Irske kada je riječ o pobačaju, s obzirom da oni nisu porijeklom od tamo. Vodeći irski ginekolozi rekli su kasnije da bi Savita vjerojatno preživjela da je na vrijeme učinjen prekid trudnoće. Dr. Peter Boylan, bivši ravnatelj tamošnje bolnice za porode dodao je da bi takvo što po irskim zakonima bilo ilegalno. U trenutku kada je njezin život već postao ugrožen, bilo je prekasno da ju se spasi čak i kad bi se prekinula trudnoća. Kao uzrok smrti naveden je septički šok, bakterija E.coli u krvotoku i spontani pobačaj u 17. tjednu trudnoće.