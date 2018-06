ŽENA KOJA JE KRENULA U RUŠENJE SULTANA: Može li ‘plava vučica’ poljuljati autokratsko prijestolje Recepa Erdogana?

Iako je, prema anketama, trenutno na trećem mjestu, Meral Aksener već je napravila veliku promjenu u turskoj politici.

Prema turskoj tradiciji, svađe između muškaraca i žena završavaju kad žena baci svoju maramu s glave na pod. Meral Aksener, ovih dana putuje Turskom i skuplja te marame, odnosno yemenije, od svojih simpatizerki u pokretu kojeg je nazvala yemeni revolucijom. 61-godišnja Merel Aksener je turska predsjednička kandidatkinja koja želi, kako kaže, okončati agresiju turske politike. Ako uspije srušiti Recepa Tayyipa Erdogana, sve prikupljene marame izložit će u Cankayi, bivšoj predsjedničkoj palači u Ankari.

Strani mediji zovu je željeznom lady, no u Turskoj je zovu Asena, po mitološkoj plavoj vučici koja je izbavila turska plemena od opasnosti. Ona je ujedno i jedina žena koja se kandidirala na izborima 24. lipnja, no simpatizere nije prikupila samo zahvaljujući činjenici da je žena. Ona ima jaku konzervativnu, nacionalističku pozadinu, zbog čega odvlači dio Erdoganovih birača, iako je, prema anketama, tek na trećem mjestu.

Glavni opozicijski kandidat, Muharren Ince, na drugom je mjestu te je uspio galvanizirati svoju bazu lijevog-centra, no teško da će profitirati od konzervativnih birača, kao što bi mogla Aksener.

Majčinska figura

Njena vizija revolucije i način na koji se predstavlja, privlači simpatitere diljem zemlje. Žene joj dolaze na predizborne skupove i euforično nose svoje marame na pozornicu. ‘Za budućnost, za našu djecu, za našu zemlju, iz toliko razloga, glasovat ću za Meral Aksener. Žena može sve učiniti boljim. Želim da majka vlada našom zemljom’, rekla je jedna njena simpatizerka koja je skočila na tribinu ne bi li zagrlila predsjedničku kandidatkinju.

Njena stranka Iyi Parti (u prijevodu ‘dobra stranka’), nova je na političkoj sceni, no sama Aksener je veteranka. Osam mjeseci je bila ministrica unutarnjih poslova, za vrijeme najvećih sukoba s kurdskim separatistima i u vrijeme najvećih kršenja ljudskih prava u Turskoj. No, kad je upitate o tome, ona odlučno tvrdi kako u vrijeme njenog mandata nije bilo ni jednog slučaja kršenja ljudskih prava.

‘Bila je jedna skupina aktivista koja je objavljivala popise nestalih ljudi. Poslala sam im potpisani dokument u kojim sam ih tražila da zajedno tražimo te nestale. Do kraja mog mandata nisu objavili više nijedan dokument’, rekla je Aksener.

Istovremeno, za vrijeme svog mandata, stekla je kredibilitet jer se suprotstavila vojsci koja je 1997. godine pokušala svrgnuti civilnu vladu. Prošle je pak godine, raskrstila sa svojom starom strankom zbog saveza s Erdoganom. Taj njen prkos je ono što stoji iza njene velike popularnosti i sve veće baze birača.

Već je napravila revoluciju

Aksener se, kao i opozicijski kandidati, zaklela da će vratiti politički sustav na staro, nakon Erdoganovih prošlogodišnjih izmjena kojima si je prigrabio još više moći.

“Ja se s Erdoganom i njegovim ponašanjem borim već godinama. Ovi izbori koje ćemo imati, to je ono što on želi. To nije predsjednički sustav kao na Zapadu. Mi nemamo sustav ‘checks and balances”, rekla je CNN-u.

Iako, prema sadašnim anketama, Aksener možda neće ući i drugi krug s Erdoganom, njena uloga u ovim izborima je golema. Naime, do sada je bila praksa da sve opozicijske stranke izaberu jednog kandidata koji će se suprotstaviti aktualnom predsjedniku. Aksener je prva odbila tu opciju i sama se kandidirala. Njenim tragom išle su i ostale opozicijske stranke te su gurnule naprijed svoje najjače kandidate i ljudima tako dali više opcija.

Ujedno su se sve opozicijske stranke dogovorile da će, ako bude drugog kruga, poduprijeti bilo kojeg kandidata koji će suprotstaviti Erdoganu.

Ako i ne napravi velik rezultat na predstojećim izborima, Meral Aksener ipak nagovještava neku promjenu u svojoj zemlji, što se vidi i na biračima koje je uspjela maknuti od Erdogana i od svoje stare stranke, a koji kažu da im je dosta te autokratske vladavine jednog čovjeka.