ŽENA IZ BIH OBJAVILA DIRLJIVU PRIČU O MATI RIMCU: ‘Ovo je čovjek na kojeg pomislim svaki put kad mi je teško. Kako da mu ikad zahvalim?’

Rimac nije zaboravio svoje rodno Livno

Katica Đuran, koja s obitelji vodi OPG Đuran dirljivo se zahvalila Mati Rimcu na investiciji u njeno gospodarstvo, ali mnogo više, na podršci.

“Život je ono što nas svaki dan okružuje. Htjeli mi to ili ne na nas utiče ono što je oko nas. Koliko god htjeli da na nas ne utiču mišljenja drugih ljudi, bilo naših najdražih ili šire okoline ipak nas negdje malo pogode oni koji nam nisu podrška. Kad god sretnete, a srest ćete, one koji vam kažu da ništa ne vrijedite, da ne znate, da ste zakasnili ili ostarili za nešto, čak i ako su iz kruga onih koje volite, zaobiđite ih u širokom luku.

‘Nije me poznavao, ali mi je povjerovao’

Takva podrška nikom ne treba. Tog trena sjetite se onih koji vam vjeruju. Kad god svane dan u kojem ne želite ili nemate snage da ustanete i idete za svojim ciljem sjetite se onih koji gledaju u vas. Vaša djeca kojima ste uzor, ili možda vaš investitor. Radi takvih se ustaje. Ovo je čovjek na kojeg ja pomislim svaki put kad mi je teško. On mene osobno nije poznavao, ali mi je povjerovao.

Kad čitav svijet viče ‘ne možeš’ ja čujem Matino ‘možeš’

On je jasen u cijoj sjeni ima mjesta i za moj rast. Ne samo moj, uz njega rastu jos mnogi ljudi sa malim i velikim znanjem. On ih ne tretira po znanju, on im vjeruje da imaju snagu, a znanje koje im fali im on osigura. Meni je osiguro i financiju podršku za ideju da od hobija postanem biznis. Kako da mu zahvalim ikad? Tako da ispunim sto sam obećala i da onda na isti način on pomogne i nekom drugom. I tako da ova priča postane uspješna. Zbog toga kad čitav svijet oko mene viče ne znaš i ne možeš ja čujem jedno Matino možeš i meni dosta da idem dalje”, napisala je Katica tagirajući Matu Rimca.

Mato Rimac pojasnio je kako konkretno pomaže poduzetnicima na granici Bosne i Hercegovine u kojem se i sam rodio. Istaknuo je kako je Katica prva polaznica njegovog programa, ali nije jedina.

‘Volim Zagreb i Samobor, ali nigdje se ne osjećam kao u Livnu’

“Oduvijek sam volio dolaziti u svoje rodno Livno. Jako volim Zagreb i Samobor, ali nigdje se ne osjećam toliko dobro i mirno kao u Livnu. Ono što rastužuje sve nas Livnjake je prizor praznog, napuštenog grada. Uvijek se pitam kako su ovaj grad i njegova sela izgledala prije par desetljeća – kad je sve vrvilo životom. Svake godine, na par dana, imamo priliku vidjeti kako je to nekad bilo – primjerice prošle subote. Sve je bilo krcato, grad je bio živ kao rijetko koji. Na žalost, takvo stanje kratko traje i sve se brzo vraća u (tužnu) „normalu“.

Osvovali Tehno-park da stvore održiva radna mjesta

Uvijek sam se pitao što možemo napraviti da se ta slika, barem malim djelom, promjeni. Srećom se nekoliko nas sa istim stavom susrelo i odlučilo krenuti u akciju. Prošlu godinu smo osnovali Tehnološki Park Linnovate. Cilj je bio pomoći bilo kome tko želi pokrenuti (ili dalje graditi) posao na području Livna i stvoriti kvalitetna, održiva radna mjesta – sa željom da se, jednog dana, stvore uvjeti da se mladi vrate u ovaj grad.

Kako se bavim tehnologijom mi je cilj bio poticati stvaranje tehnoloških firmi (po uzoru na SPARK u Mostaru, mog dragog su-luđaka Igora). No ubrzo smo shvatili kako Livno još nije spremno za to – pa pomažemo bilo kakvom poduzetničkom poduhvatu u kojem vidimo perspektivu (osim onima koji se bave sa životinjama ili rade na štetu životinja).

Od donacija za infrastrukturu i mentoringa do beskamatnih kredita

Poduzetnicima nudimo program inkubacije gdje im pomažemo osnovati firmu i savladati osnove. Nakon toga nudimo mentoring i financije. 100% sredstava dolazi od privatnih donacija – za početak sam donirao 30.000 € iz svog džepa (i osigurao kvalitetan co-working prostor za 50-ak ljudi) – nedavno se pridružio još jedan mladi poduzetnik porijeklom iz Livna sa jednakim iznosom. Uskoro uplaćujem i drugu tranšu od 30.000 € što će, zajedno sa prostorom, rezultirati u preko 100.000 € donacije u ovaj projekt. To su novci od kojih osobno ne očekujemo ništa zauzvrat – osim da se sa sredstvima raspolaže na najbolji mogući način za dobrobit zajednice.

Zasad se radi o vrlo skromnim sredstvima za neke velike iskorake ali je to jedino moguće s obzirom na naše trenutne mogućnosti – nadam se da ćemo uskoro biti u stanju puno više ulagati/donirati. Jedan od instrumenata koji smo pokrenuli je beskamatni kredit bez osiguranja koji dajemo korisnicima Linnovate-a. Ukoliko poslovni poduhvat ne bude uspješan (a nije bilo nečasnih radnji), se odričemo sredstava (ne naplaćujemo potraživanje od poduzetnika osobno).

‘Cilj je izgraditi firme, dignuti ih na noge’

Po projektu osiguravamo 10.000 – 30.000 KM (Konvertibilnih Maraka) što je solidno za početak. Cilj je izgraditi firme, dignuti ih na noge i spremiti pred izlaganje investitorima za ozbiljnija sredstva. Nadam se da ću i ja biti u mogućnosti investirati direktno u neke od njih kada budu na odgovarajućem nivou.

Katica (iz objave koju sheram) je jedna od prvih polaznika programa – nadam se uskoro i vrlo uspješna priča koja će potaknuti druge da idu njenim putem.

Ja se nadam da ćemo uskoro biti u mogućnosti puno jače investirati u ovaj kraj i da će ova inicijativa izroditi par svijetlih primjera. Ne možemo i ne smijemo očekivati čuda, pogotovo ne preko noći, ali svaki put počinje sa prvim korakom. Pozivam sve iz Dijaspore da se uključe u projekt i one koji su u mogućnosti – da doniraju u skladu sa svojim mogućnostima”, pojasnio je