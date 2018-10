IMAJU MILIJUNE, A NEMAJU NIŠTA: Ovo je zemlja u kojoj su ljudi prisiljeni kupovati i jesti trulo meso, jer za ono svježe nemaju

Bitka za golo preživljavanje svakidašnjica je Venezuele u kojoj brojne obitelji danas, na žalost, za objed kupuju trulo meso i loj

Detalji o životu Venezuelanaca, koji su u zemlji bogatoj naftom pogođeni velikom krizom, sve više zgražaju svijet. Nakon prosvjeda i scena nasilja na ulicama javnost šokiraju i izviješća o načinu života tamošnjih stanovnika od kojih brojni žive bez struje i osnovnih prehrambenih namirnica.

U njihove živote zavirio je i novinar BBC-a koji je u jednom prilogu pokazao što na tržnici kupuju i čime se hrane stanovnici Zulie, mjesta s jednim od najvećih nalazišta nafte. Tako je na njihovoj nekad bogatoj tržnici umjesto mesa zatekao veće količine loja, kosti i trulog mesa. Ono što ga je još više zateklo bila je činjenica da to kupuje otac četvero djece.

ZEMLJA MILIJUNAŠA KOJI NEMAJU NI ZA KRUH: Keš je bezvrijedan, parking se plaća čokoladom, a za minimalac ne mogu kupiti ni kilu mesa

Trula govedina na tržnici

Na jednom od štandova pronašao je i trulu govedinu. “Jako smrdi i po njoj hodaju muhe”, kazao je novinar upitavši prodavača kupuju li to ljudi. On odgovara potvrdno, dodajući kako nemaju druge opcije jer je to jeftino.

“Situacija je ovdje kritična i ljudi kupuju svašta. Ne mogu si priuštiti kilogram, govedine, svinjetine ili piletine”, priča mu jedan prodavač.

Inače kilogram govedine ondje košta jednu trećinu mjesečne minimalne plaće, trula košta 1 posto plaće. Razlog što ima puno trulog mesa je između ostalog i činjenica da često nemaju struje i nikada ne znaju kada će bez nje ostati.

MASOVNI EGZODUS IZ ZEMLJE S NAJVEĆIM ZALIHAMA NAFTE NA SVIJETU: Rijeke gladnih i uplašenih građana koračaju preko mosta spasa

Užas u bolnicama

Zbog toga pate i bolnice u kojima vlada potpuni kaos, a oni koji trebaju operaciju prisiljeni su platiti i igle, i narkozu i sve ostalo za to potrebno. Prizori u kojima rade u mrtvačnicama jednako tako zastrašuju, bez rukavica, maski, struje…

Javni transport je pred kolapsom pa se ljudi prevoze svime i svačime. Ovo je, zaključuje novinar, bogata nacija bez bogatih ljudi. Štoviše, žive u potpunoj bijedi.

Za obične građane, svakodnevica je postala sušta borba za preživljavanjem. ‘Mi smo milijunaši, ali smo siromašni. Jedva da imamo nešto za pojesti, a ako se razbolimo vjerojatno ćemo i umrijeti jer su cijene lijekova astronomske’, kaže za Guardian 43-godišnja medicinska sestra Maigualida Oronoz, koja radi za minimalac od 5 milijuna bolivara što je jedva dosta za kilogram mesa.

Međunarodni monetarni fond ovog je upozorio da bi inflacija u ovoj južnoameričkoj zemlji do prosinca mogla dosegnuti razinu od nevjerojatnih milijun posto što je usporedivo s gospodarskom krizom u kakvoj je Njemačka bila nakon Prvog svjetskog rata.