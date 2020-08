ZEMLJA NEDALEKO OD HRVATSKE POSTALA JE PRAVI TURISTIČKI HIT: Cijene su pristupačne, more tirkizno, i nije potreban test na koronu

Hrvatska i Crna Gora, koje su bile najpopularnije destinacije sada su manje poželjne za građane BiH koji žele ljetovati na moru

Građani Bosne i Hercegovine, tijekom pandemije koronavirusa, nemaju puno solucija za ljetni odmor. Neum je jedna od njih. Kako piše Klix, zbog strogih restriktivnih mjera, Hrvatska i Crna Gora, koje su bile najpopularnije destinacije sada su manje poželjne za građane BiH koji žele ljetovati na moru. Gdje za vrijeme pandemije ljetuju? U Albaniji.

Naime, Albanija je jedna od rijetkih država, osim Srbije i Turske, koja je svoje granice otvorila građanima BiH i to bez potrebe za testiranjem na koronavirus. Za ulazak u tu zemlju nije potrebna niti putovnica, dovoljna je samo osobna karta. Zbog toga što ne moraju obaviti testiranje i mogu u Albaniji samo s osobonom, ova sredozemna država na jugu Europe, postala je hit odredište za građane BiH.

Velika zainteresiranost

Adnan Terzić iz PR Ventura agencije potvrdio je za Klix kako je Albanija najzanimljivija građanima BiH, a razlog za to krije se u tome što nije potreban test na koronavirus.

“Budući da su cijene prilagođene trenutnom stanju u našoj zemlji mi smo u stalnom kontaktu s građanima BiH. Odaziv je jako dobar, a polasci iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara i Doboja su svakog petka. Putujemo od sjevera Drača gdje su ponude osam dana s doručkom od 389 KM, i krajnjeg juga koja se već treću godinu intenzivno promovira gdje su paketi dosta povoljniji i osam dana s doručkom u hotelu sa četiri zvjezdice iznosi po 335 KM bez dodatnih troškova”, rekao je Terzić.

Iz još jedne agencije, Centrotoursa, isto su potvrdili zainteresiranost ljudi iz BiH za odlazak u ovu turističku destinaciju. Kažu da putuju svakoga tjedna i da su grupe nekada sastavljene od pet ljudi, a nekad od dvoje, ovisno kako kojem putniku odgovara.

“Najčešće radimo Drač. Cijene se kreću od 600 do 900 KM po osobi. Ponuda je all inclusive. Ovi hoteli nisu u samom centru grada što je još bolje jer nema velikih gužvi. Ono što je još dobro kod njih je i što su izdvojeni pa su na plažama samo klijenti iz hotela”, rekli su iz Centrotoursa za Klix.

Pristupačne cijene i pješčane plaže s tirkiznim morem

Oni koji u Albaniju žele putovati u privatnom aranžmanu, na Bookingu mogu pronaći povoljne i dobre ponude. Među najpoznatijim mjestima je i grad Shëngjin. On turiste oduševljava lijepim morem i pješčanim plažama. Osam dana i sedam noći za dvije osobe u privatnom smještaju može se platiti 270 KM, što je iznos malo veći od 1.032 kn. Hotelski smještaj kreće se od 450 KM do 2.738 KM, što znači od 1.721 do 8.000 kuna.

Privatni smještaj se u Draču kreće čak od 140 KM za osam dana i sedam noći pa do 450 KM, što bi značilo od 535 kn do 1.721 kn. Osobe s malo debljim bankovnim računom mogu rezervirati apartman od 3.426 KM, što je iznos od 13.104 kn.

Posljednjih par godina dogodio se procvat za albanski turizam jer albanska rivijera pruža puno mjesta za kupanje te ima mediteranski šarm, tirkizno more i pješčane plaže te najvažnije, pristupačne cijene. Kako piše Klix, najpopularnije plaže su Kallami i Curilla u Draču. Lokalno stanovništvo slabo govori engleski jezik, no s talijanskim nemaju problema.