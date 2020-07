PRISTUP KOJI ULIJEVA NADU: Jedna je zemlja odavno ‘corona free’, zbog načina na koji su odigrali cijelu ovu dramu

Kako je Novi Zeland pobijedio koronavirus političkim odlukama utemeljenima u zanosti: ‘Ovdje na Novom Zelandu svi smo svjesni koliko imamo sreće. Čujemo se s kolegama u inozemstvu i stvarno suosjećamo s njima’

Dan kada je SAD oplakivao 100.000 smrtnih slučajeva od novog koronavirusa, ljudi s druge strane svijeta na Novom Zelandu slavili su prijelomnu točku koja ulijeva puno više nade – pet dana zaredom u toj zemlji nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Nadalje, otpušten je i posljednji hospitalizirani pacijent s koronavirusom, priopćili su dužnosnici tijekom konferencije za medije 27. svibnja, prenosi CBS. Sada samo 21 osoba u zemlji aktivnoj je oboljelo od COVID-19. Sveukupno, Novi Zeland je potvrdio oko 1500 slučajeva i 21 smrtni slučaj, prema Centru za koronavirus Johnsa Hopkinsa, prenosi Science Alert.

POBIJEDILI SU KORONAVIRUS I UKINULI SVA OGRANIČENJA; Premijerka zahvalila sunarodnjacima i priznala: ‘Malo sam zaplesala’

Ispodprosječne brojke

U međuvremenu, SAD je potvrdio 1,74 milijuna slučajeva (pri čemu broj nastavlja rasti) i više od 100.000 smrti. Naravno, Novi Zeland je daleko manja zemlja, s 4,8 milijuna stanovnika, za razliku od 328,2 milijuna u SAD-u, a također je i rijetko naseljen – 46 ljudi po kvadratnoj milji, u usporedbi s 94 osobe po kvadratnoj milji u SAD-u.

Samo to sprečava sposobnost širenja koronavirusa. No sveukupno, poput Australije, Novi Zeland je zabilježio ispodprosječan broj slučajeva koronavirusa i smrtnih slučajeva u usporedbi s drugim zapadnim zemljama.

“Ovdje na Novom Zelandu svi smo svjesni koliko imamo sreće. Čujemo se s kolegama u inozemstvu i stvarno suosjećamo s njima”, rekao je ranije za Business Insider Chris Poynter, specijalist Gradske bolnice Auckland.

Stručnjaci tvrde da nije u pitanju samo sreća, nego da je ključ uspjeha zemlje rano zaključavanje, pridržavanje pravila, široko testiranje i traženje kontakta te dobra komunikacija.

PREMIJERKA NOVOG ZELANDA: ‘Nema nepotvrđene transmisije koronavirusa na Novom Zelandu. Pobijedili smo’

Rano pokretanje zatvaranja zemlje

Od 3. veljače Novi Zeland je počeo uvoditi ograničenja putovanja, iako nije imao poznatih slučajeva, ranije je izvijestila Rosie Perper za Insider.

Prvi je slučaj zabilježen 28. veljače, a manje od mjesec dana kasnije imali su 102 potvrđena slučaja zaraze. U tom je trenutku premijerka Jacinda Ardern podigla stanje pripravnosti zemlje na razinu 3, čime su bile zatvorene škole, otkazana masovna okupljanja, a ljudi su mogli razgovarati sa svojim liječnicima putem interneta.

Samo dva dana kasnije, zemlja je podigla razinu pripravnosti na razinu 4, pri čemu su izdane naredbe da ljudi ostanu doma, a putovanja su bila strogo ograničena.

Nick Wilson, profesor i stručnjak za javno zdravstvo na Sveučilištu Otago na Novom Zelandu, izjavio je kako su na Novom Zelandu barem relativno brzi postupci u ranoj fazi doveli do snažnog zatvaranja.

NIJEMCI RAZVILI NOVI TEST NA KORONAVIRUS: Radi se o otopini za ispiranje usta, potrebno je tek 15 minuta za dobivanje rezultata

Građani su se uglavnom pridržavali smjernica

Novozelanđani su se ozbiljno pridržavali nametnutih ograničenja i postoje podaci koji to dokazuju. “Googleovi podaci pokazuju da su Novozelanđani slijedili pravila zaključavanja… uz nevjerojatno visoku razinu promjene ponašanja”, napisao je Wilson na blogu 12. travnja.

“Aktivnost je pala gotovo trenutno, i to za više od 90 posto od osnovne razine u nekim kategorijama”, dodao je. Rekao je da je to dovelo do zaustavljanja slučajeva samo 10 dana nakon što su poduzete mjere zaključavanja.

ISTRAŽIVANJE KOJE BACA NOVO SVJETLO NA COVID-19: Koronavirus bio je izravan uzrok smrti kod 9 od 10 umrlih Talijana

Testiranja i traženje kontakata

Prema CBS-u, Novi Zeland je proveo ukupno 267.435 testova na koronavirus, a 20. svibnja objavio je aplikaciju za praćenje NZ Covid Tracer.

Iako je puštena kasnije nego u drugim zemaljama poput Singapura, aplikacija je pomogla da zemlja ne doživi porast slučajeva zaraze nakon što je počela s ublažavanjem mjera zaključavanja. Prema American Enterprise Institute, funkcionira tako što omogućava skeniranje QR koda na ulazima različitih mjesta.

Ako se kasnije pokaže da je osoba pozitivna na koronavirus, djelatnici zaduženi za praćenje kontakata mogu pregledati gdje se ta osoba nalazila i odlučiti hoće li alarmirati mjesta i upozoriti na potencijalni rizik.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti zovu traganje za kontaktima dijelom zajedničkog pristupa rješavanju problema pandemije koronavirusa. Testiranje i pronalaženje kontakata kada se uzmu zajedno, tvore “okosnicu javnozdravstvenog rada”, izvijestila je Hilary Brueck za Insider.

Dobra komunicija premijerke

“Novi Zeland pokazuje koje su koristi od činjenice da ima prilično visok nivo znanstveno-stručnog doprinosa u procesu kreiranja politika te premijerku koji je vrlo dobar komunikator u koju javnost ima povjerenje”, rekao je Wilson.

Premijerku Arden su također pohvalili zbog toga što je sebi i ostalim najvišim vladinim dužnosnicima smanjila plaće za 20 posto.

VAŽNO UPOZORENJE PREDSTOJNIKA ZAGREBAČKE KLINIKE: ‘Covid nije malo jača gripa, bolest je opasna jer ne pogađa samo pluća’

Nedosljedne poruke u SAD-u

Nasuprot tome, u SAD-u su poruke bile nedosljedne. Predsjednik Donald Trump je prvo rekao da epidemija može biti malo veća, ali da uopće ne može postati veća, dok su zdravstveni dužnosnici upozoravali da je neizbježno širenje koronavirusa unutar SAD-a.

Na društvenim medijima također su proširile lažne glasine o stopama smrtnosti, izjavila je ranije za Insider Rosemary Taylor, izvanredna profesorica sociologije i zdravlja u zajednici na Sveučilištu Tufts.

Mediji su također objavljivali oprečne poruke. No, kako bi ljudi ozbiljno shvatili prijetnje, rekla je, potrebna im je “transparentnost vlade, čvrsto uvjerenje u znanstvene podatke i vjera u međunarodnu suradnju – sve ono prema čemu je predsjednik Trump u prošlosti izražavao antagonizam”.

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.