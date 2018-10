ŽELJKO KOMŠIĆ: ‘Više volim BiH, nego Hrvatsku i ne očekujte od mene da budem mekan i fin kada su u pitanju interesi ove zemlje’

Novi član predsjedništva izjavio je kako ne očekuje da itko gura nos u njihove poslove kao što i oni to ne rade, te da ne komentiraju stvari u Srbiji kao ni u Hrvatskoj

Novi član Predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je pobijedio HDZ-ovca Dragana Čovića kao predstavnik iz reda hrvatskog naroda, dao je veliki intervju za HRT-ovoj novinarki Elizabeti Gojan. Komšić je postao predstavnik Hrvata temeljem glasova Bošnjaka, a u prvoj je svojoj izjavi najavio tužbu protiv Republike Hrvatske zbog Pelješkog mosta zbog čega se o njemu u Hrvatskoj vode velike polemike.

‘Ima li Čović nekakav problem s Bošnjacima, to je njegova stvar’

“Legalitet i legitimitet se kod nas izvlači iz Ustava. To o čemu govori Čović, to ne postoji u našem Ustavu. Na kraju i on je izabran po istim pravilima kao i ja sada, kao i ja u prethodna dva mandata. Ista su pravila, nije se mijenjao Ustav. Ljude koji dođu s takvom primjedbom upućujem na Ustav, da ga pročitaju. Vidjet će tamo da se i legalitet i legatimitet izvlači iz ustava, a ne iz naroda,” izjavio je Komšić.

“Federacija BiH je jedna izborna jedinica za dva člana Predsjedništva. Nigdje ne stoji tko za koga mora glasati. Kad bude drugačiji ustav BiH, a ja se nadam da neće nikada, ja ću to poštovati. Dok god je ovako, ta pravila vrijede, i za Čovića i za mene. Njegovu poruku Bošnjacima ne bih komentirao. Ima li on nekakav problem s Bošnjacima, to je njegova stvar. Ne bi trebalo da je to tako, ne bi trebalo da svoje osobne pobjede ili poraze projiciramo na narode. Nekad pobjediš, nekad izgubiš”, komentirao je novi član predsjedništva nadodavši kako Čović može samo nagađati da je njega izabralo bošnjačko glasačko tijelo i da on razumije da je to tako postavljeno u njegovoj glavi.

‘Član Predsjedništva ne predstavlja narod’

“Ja ne predstavljam narod. Član Predsjedništva ne predstavlja narod. On može predstavljati samo i isključivo sve građane BiH. To piše u Ustavu. Kad polažete zakletvu pri preuzimanju funkcije, tamo piše nešto sasvim drugo. Ja sam Hrvat i tamo i sada. Sad nisam u Predsjedništvu pa sam Hrvat. Ne bih rekao da strah osjećaju Hrvati, nego politička elita.

Čovjeka mičete s jedne pozicije, nije više toliko bitan, nije više toliko moćan kao što je bio. To što on okreće tu tezu i predstavlja sebe i u sebi projicira cijeli hrvatski narod, to je već problem druge vrste. Ja to nisam čuo od Hrvata, ja to stalno čujem od Čovića ili iz HDZ-a. Ne mislim da cijeli hrvatski narod misli baš kao Čović jer da misli onda bi najvjerojatnije on sada pričao s vama, jer bi onda bile takve brojke”, ustvrdio je Komšić za HRT.

“Svi moramo biti isti”

“Ja sam u svoju kandidaturu ušao onog trenutka kada sam vidio kako agresivno nastupa upravo Čović, HNS i HDZ, što su posljedice njihovog djelovanja, što pokušavaju napraviti. To je nešto na što ja ne mogu ljudski pristati, pa tek onda politički. Što se tiče građanske BiH, da ja sam zagovornik toga. Građanska BiH je, kako je mi zamišljamo i gledamo, sve ono što vi živite u zemljama Europske unije u najvećoj mogućoj mjeri.

Želim napokon vidjeti da je u centru i ustavnog sistema, i naših zakona i našeg društvenog života pojedinac, centar svega. Pojedinac sa svim svojem osobnostima i sa svim svojim karakteristikama. To podrazumijeva da sam ja pojedinac i Hrvat, i Bošnjak, i Srbin, i Rom, i Židov, katolik, i musliman i pravoslavac. Svi moramo biti isti”, ustvrdio je Komšić. Novi član predsjedništva ustvrdio kako u tome nema išta protiv pripadnika konstitutivnih i nekonstitutivnih naroda nego naprotiv afirmiranje njihova prava.

“Mi danas, nažalost , živimo u zemlji u kojoj je najveći problem biti manjina, bilo gdje. A uvijek je netko negdje u ovoj zemlji manjina. Dajte da te manjine izjednačimo na nivou njihovih individualnih prava s većinom”, ustvrdio je kandidat Demokratske fronte Željko Komšić.

‘Nemam ja iluziju da će ova ideja biti realizirana sutra’

“Imali smo unazad godinu dana priču o izmjenama izbornog zakona gdje se kroz formu izmjene izbornog zakona želio mijenjati čak ustavni karakter BiH, ovakve, dejtonske. Uspjeli smo to zaustaviti upravo na ovoj priči – ljudskih prava, prava pojedinaca, međunarodnim obvezama države. Ako uđete u neku racionalnu i argumentiranu raspravu, onda možete nešto ostvariti.

Ako nastupate golom silom, silom brojki, onda nećete ništa uspjeti napraviti. Nemam ja iluziju da će ova ideja biti realizirana sutra, za godinu dana, pa čak ni u idućem mandatu. Ali se mora krenuti, ona mora dobiti pravo glasa, ona mora biti ideja o kojoj se ravnopravno raspravlja kao i idejama koje lansira Čović”, kazao je novi član predsjedništva.

‘Niti mi ne komentiramo neke stvari, niti u Srbiji niti u Hrvatskoj’

“Što se tiče premijera Plenkovića i drugih dužnosnika, ja poštujem da su oni izabrani u drugoj državi. Moj je posao da radim s njima. U tu vrstu posla ne uplećem emocije jer kad bih upletao slabo bi s kojim kavu popio. Od njih očekujem i tražim da samo znaju gdje su granice ne samo BiH nego i diplomatskog te lijepog ljudskog ponašanja”, ustvrdio je Komšić.

Novi član predsjedništva izjavio je kako ne očekuje da itko gura nos u njihove poslove kao što i oni to ne rade. “Niti mi ne komentiramo neke stvari, niti u Srbiji niti u Hrvatskoj, a možda bismo mogli, možda bismo imali što reći”, ustvrdio je Komšić.

‘Ja volim više ovu zemlju, nego Republiku Hrvatsku’

“Pelješki most niste mogli početi raditi bez dogovora s BiH. Imamo pravo tužiti Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer je dvaput prekršila kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice. Zašto se to veže za Pelješki most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko kojeg mora bi išao taj Pelješki most – preko bosanskohercegovačkog mora”, napomenio je Komšić.

“Svaka čast Republici Hrvatskoj, ali nemojte od mene očekivati da budem niti mekan niti fin kad je riječ o interesima ove zemlje. Ja volim više ovu zemlju, nego Republiku Hrvatsku”, ustvrdio je novi član Predsjedništva BIH.