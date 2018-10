ŽELJKO KOMŠIĆ O PROSVJEDU U MOSTARU: ‘To je legitimno, ali HDZ se mora pomiriti da Čović više nije član državnog vrha’

“Bez potrebe se stvaraju tenzije i ne znam što želi postići HDZ BiH i kome šalju te poruke. Ako je to vrsta pritiska oko formiranja vlasti, onda je to besmisleno. Ako je za neke buduće razgovore o izmjenama izbornog zakona ili ustava onda opet neće naći sugovornike”, kazao je Komšić

Novoizabrani hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je u petak kako smatra legitimnim prosvjede onih kojih su nezadovoljni njegovim izborom, ali je istaknuo kako ga to neće omesti u nakanama da kao član državnog vrha radi u interesu cijele zemlje i svih njenih građana.

Komentirajući činjenicu da je u Mostaru u četvrtak više tisuća osoba mirnim prosvjedom iskazalo nezadovoljstvo njegovim izborom u Predsjedništvo BiH, Komšić je u intervjuu za sarajevski komercijalnu televiziju TV 1 kazao kako to smatra legitimnim načinom izražavanja volje građana jer su prosvjedi održani sukladno zakonu.

“Ne znam što žele postići i kome šalju poruke”

Prema rezultatima koji su do petka obrađeni s više od 99 posto glasačkih mjesta u BiH, Komšić je na izborima održanim 7. listopada dobio povjerenje gotovo 220 tisuća birača, a njegov glavni protukandidat Dragan Čović oko140 tisuća glasova ili 34 posto od ukupnog broja. Komšić je kazao kako se nakon prebrojanih glasova i HDZ BiH i svi drugi moraju pomiriti s time da Dragan Čović nije član državnog vrha, a aktualnom lideru HDZ-a BiH je poručio kako će se osobno potruditi da on ne bude “još dugo” član Predsjedništva BiH.

“Bez potrebe se stvaraju tenzije i ne znam što želi postići HDZ BiH i kome šalju te poruke. Ako je to vrsta pritiska oko formiranja vlasti, onda je to besmisleno. Ako je za neke buduće razgovore o izmjenama izbornog zakona ili ustava onda opet neće naći sugovornike”, kazao je Komšić.

Desetak tisuća ljudi na skupu protiv Komšića

Oko 10.000 ljudi sudjelovalo je, prema procjenama, u četvrtak navečer na prosvjedu u Mostaru protiv izbora Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, koji je, kako se ističe, izabran glasovima Bošnjaka i mimo volje hrvatskog naroda. Prosvjednici su upozorili kako se suživot u BiH ne može graditi negiranjem političke volje Hrvata te su pozvali na izmjene Izbornog zakona. Uz isticanje transparenata s natpisom Not my president i nacionalnih zastava u BiH, prosvjednici su se okupili na prostoru sveučilišnog Kampusa na poziv neformalne Facebook skupine ‘RIP Democracy in BiH’. Na početku prosvjeda okupilo se između 4000 i 5000 ljudi, a koloni koja je završila svoj hod kod ureda što ga je u Mostaru otvorio hrvatski član Predsjedništva BiH na odlasku Dragan Čović priključio se veliki broj mladih i drugih Mostaraca, ali i ljudi pristiglih iz susjednih općina.

Komšić je pobijedio u izbornoj utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH protukandidata Dragana Čovića. Hrvatske stranke i brojne udruge, te pojedinci upozoravaju kako je Komšić treći put zaredom nametnut mimo volje Hrvata glasovima Bošnjaka koji su brojniji u Federaciji BiH. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva, u četiri gotovo isključivo hrvatske općine na području Županije zapadnohercegovačke Komšić je dobio oko 160 glasova ili 0,66 posto, a za Čovića je tamo glasovalo oko 30.000 Hrvata.

