ŽELJKO KOMŠIĆ KOMENTIRAO HRVATSKE IZBORE: ‘Mislim da je Milanović mudriji, a onda kao takav, može biti i opasniji’

Aktuaelna predsjednica Hrvatske i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović i kandidat SDP-a Zoran Milanović sinoć su u debati na RTL televiziji odgovarali na pitanje tko je za njih Željko Komšić

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, komentirao je u ponedjeljak nadolazeći drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj.

“Poštovat ću izbor građana Republike Hrvatske, ma kakav on bio. Što se tiče samih kandidata mislim da je Milanović mudriji. Ako ne dođe do promjene politike prema BiH, onda on kao takav može biti i opasniji. Kako god, ponavljam, poštovat ću izbor građana Republike Hrvatske”, izjavio je Komšić za Slobodnu Bosnu.

[VIDEO] NAJINTERESANTNIJI MOMENTI DEBATE NA JEDNOM MJESTU: Pogledajte snimke pitanja – ovo su teme oko kojih su se najžešće ‘zakačili’

DRUŠTVENE MREŽE GORE: Neki tvrde da se predsjednica ‘raspala’, a neki da je Milanović ‘sirovina’… Nastavlja se ‘rat’ simpatizera

Aktualna predsjednica Hrvatske i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović i kandidat SDP-a Zoran Milanović sinoć su u debati na RTL televiziji odgovarali na pitanje tko je za njih Željko Komšić.

Predsjednica je rekla kako je za nju “legalno, ali nelegitimno izabran član Predsjedništva BiH” dok je Milanović istaknuo da je kao premijer uvijek bio tu za Hrvate iz BiH i dodao: “Komšića znam godinama, kritizirat ću ga. On bi trebao biti biran od Hrvata.”