ŽELITE U INOZEMSTVU POKRENUTI VLASTITI POSAO? Ovih se pet zemalja pokazalo najboljim odabirom za takav pothvat

Za pokretanje vlastitog biznisa bilo gdje potrebna je snaga, odlučnost i odlična ideja, no u nekim je zemljama ipak nešto lakše započeti takvo što. U.S. News i World Report nedavno su napravili popis najboljih zemalja za poduzetnike. Popis je napravljen na temelju brojnih faktora, uključujući i povezanost s ostatkom svijeta, dostupnost stručne i educirane radne snage, razvijenost infrastrukture, dobro razvijen pravni okvir i lak pristup kapitalu.

BBC je razgovarao s poduzetnicima kako bi otkrili što neke zemlje čini dobrima za početak start-upa. Otkrili su kakve poslovne prednosti pružaju određene zemlje te zašto oni žive baš u tim zemljama.

1.Njemačka

Četvrta najveća ekonomija svijeta i prva u Europi, Njemačka je kombinacija transparentne poslovne kulture, visokoobrazovane radne snage i politika koje su prijateljski nastrojene prema startupima. Zato je ta zemlja na vrhu popisa.

‘Njemačka ima visoke standarde u poslovnoj kulturi kada je riječ o etici, zakonima i regulacijama’, objašnjava Irina Graf koja vodi kompaniju za event management, koju je nedavno iz Velike Britanije preselila upravo u Njemačku. Vlada olakšava pokretanje novog poduzeća. ‘Bilo je nevjerojatno lako započeti posao u Njemačkoj. U to sam vrijeme platio 20 eura i bam, imao sam svoju tvrtku’, rekao je Guy Arthur, voditelj škole za engleski jezik u Stuttgartu. On je ispričao da je vlada dopustila puno otpisivanja kako bi biznis nastavio rasti, a klijenti ostaju vjerni ako im dajete visokokvalitetnu uslugu.



Za razliku od drugih zemalja gdje je jedan grad središte poslovnog svijeta, Njemačka ima više takvih, kao što su Berlin, Frankfurt, München i Hamburg. To je posebno važno prilikom testiranja novih proizvoda za svjetsko tržište, kaže Jens Wohltorf, osnivač vozačkog servisa Blacklane sa sjedištem u Berlinu. ‘Njemačka ima dovoljno veliko tržište za nove tvrtke i testiranja proizvoda. Naučili smo kako iz Berlina upravljati poslom u drugim gradovima, a svaki put idemo sve dalje gradeći veze s partnerima vozačima i novim klijentima. Nakon što su naši putnici s nama išli u Berlin, Frankfurt, München ili Stuttgart, poželjeli su angažirati Blacklane i za putovanja u London, Milano, New York ili Tokio’, kaže Wohltorf.

Osim toga, u cijeloj Njemačkoj ljudi znaju engleski, koji je prvi strani jezik za poslovnu komunikaciju u mnogim startupovima, što olakšava komunikaciju s međunarodnim suradnicima i klijentima. Unatoč svemu navedenom, i Njemačka se ipak nosi s nekim izazovima kada je riječ o poslovanju, a uglavnom se to odnosi na kompleksan sustav poreza, zbog čega je često potrebno angažirati i platiti poreznog savjetnika.

2. Japan

Japan je dugo bio paradoks u poslovnom svijetu jer se radi o zemlji u kojoj se tradicionalno izbjegava rizik, no to je kombinirano i sa brojnim inovcijama koje su promijenile svijet.

‘Stara tehnologija kao što su faks uređaji još je sveprisutna, no okruženi smo i primjerima najsuvremenijih robota i nekih od najnaprednijih ideja i gadgeta’, kaže Joanna Crisp, voditeljica putničke kompanije PEAK DMC u Japanu. Ta je tvrtka inače iz Australije, no sada im je sjedište u japanskom Kyotu. Za mnoge poslovne ljude u Japanu, ta je zemlja na rubu velikog kulturalnog pomaka. Dok su ljudi nekad preferirali dugoročno zaposlenje u nekoj od velikih multunacionalnih kompanija, danas se mladi okreću manjim, no poduzetnijim tvrtkama.

‘Neke od barijera koje su postojale u prošlosti sada se miču. Više je poslovnih inkubatora, više fondova i startupova, bolja je povezanost među ljudima koji u njima rade’, dodaje Crisp. Srce japanskog gospodarstva je Tokio, gdje postoji zamjetna skupina stranih zaposlenika, što olakšava poslovno povezivanje, objašnjava Japanac Kohei Kurihara, osnivač jedne platforme za suradnju CollaboGate. Iako većina govori engleski, a vlada u Tokiju potiče učenje engleskog uoči priprema za Olimpijske igre 2020., učenje japanskog jezika i društvenih običaja ipak su ključni za poslovnjake koji žele raditi u Japanu.

‘Da biste bili supješni, morate znati čitati između redaka i naučiti skrivene slojeve japanskog biznisa i društva’, kaže Crisp. Osim toga, Japan je konstantno na popisima mjesta na kojima ljudi najduže žive, upravo zbog kvalitete života, smisla za zajedništvo i zdrave prehrane.

3. Sjedinjene Američke Države

Američki san, u kojem svatko može biti što god poželi ako tako odluči, još određuje mnoge Amerikance, posebno one koji žele pokrenuti vlastiti posao.

‘Voljni smo se boriti za ono što želimo i zahtijevati bolji život od onih koji zaustavljaju napredak’, kaže Jason Patel, stanovnik Washingtona i osnivač tvrtke za pripreme za studiranje Transizion.’To je buntovništvo u našem DNK. Mi smo ljudi koji poštuju one koji riskiraju sve da bi doživjeli svoj san’, dodaje Patel. Za razliku od mnogih drugih kultura, ovdje se na neuspjeh ne gleda mrko, već se na njega gleda kao na iskustvo iz kojeg se nešto nauči. ‘Poduzetnike se ohrabruje da riskiraju i testiraju svoj status quo’, kaže Wen-Wen Lam, osnivač tvrtke Nex Travel sa sjedištem u San Franciscu. Kultura poduzetništva također znači i to da postoji velik broj mentora koji će vam rado pomoći u izgradnji vlastitog posla.

Dok su mnogi tehnološki startupovi smješteni u Kaliforniji u Silicijskoj dolini, u New Yorku i drugim mjestima također se otvaraju brojni startupovi zbog toga što je SAD veliko tržište pa nije teško uspjeti, pojašnjava Lam. Važna je uvjerenost u to da možete nešto promijeniti u svakodnevnom životu u SAD-u, gdje jedna osoba, jedan glas ima velik utjecaj. ‘Nema ničeg svetijeg od toga u ovoj našoj demokraciji’, kaže Patel i dodaje da angažirani građani mogu organizirati i inspirirati druge da glasuju i potaknu promjenu, a poboljšanje zajednice je ključno za visoka očekivanja.

4. Ujedinjeno Kraljevstvo

Iako je Brexit unio nesigurnost oko budućnosti britanske trgovine s Europom, mnogi poduzetnici i dalje vjeruju da je to odlično mjesto za pokretanje biznisa zbog niskih barijera koje su potrebne za ulazak na poslovno tržište.

‘Registrirao sam svoju tvrtku za 12 funti i otvorio poslovni račun u banci preko interneta u samo nekoliko minuta’, kaže David Murphy koji je prošle godine u Londonu otvorio tvrtku. On dodaje da i vlada nudi mnoge informacije i izvore na internetu, poput zajmova za startupe i besplatnih predložaka poslovnih planova, što olakšava cijelu proceduru. ‘Ja sam angažirao računovođu da si olakšam i uštedim vrijeme, no zbilja je tako jednostavno da bih sve mogao i sam. Uredski je posao vrlo jednostavan, a lako je razumjeti i porezni sustav’, kaže Kanađanin Ian Wright, vlasnik stranice MerchantMachine.co.uk.

‘Osim toga, vlada se posvetila i nastavku rezanja korporacijskih poreza, što znači da su porezne stope vrlo kompetitivne’, kaže Wright i dodaje da postoje i brojni vladini poticaji. Zajednica u Londonu također pomaže u uspjehu startupova jer je lako zaposliti zaposlenike ili freelancere. ‘Jako sam zabrinut da će Brexit imati velik utjecaj na broj talentiranih ljudi u Londonu i ostatku Europe’, kaže Wright. S njim se slaže i Murphy. ‘Ako mi treba odličan fotograf, stručnjak za društvene mreže ili kreativni direktor, ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu sve to mogu naći vrlo lako’, kaže.

Jedino visoke cijene smještaja u Londonu može biti prepreka vlasnicima poduzeća ili potencijalnim zaposlenicima. ‘Jedini smještaj kojeg sam si mogao priuštiti bio je na rubu Londona, a bio je i upola manji od onoga što bih za taj novac dobio u Kanadi’, kaže Wright. Ipak, besplatno zdravstveno osiguranje još je jedna olakšica koja smanjuje rizik početka poslovanja u Londonu. ‘Ne moram se brinuti ako se iznenada razbolim ili ozlijedim. Iskreno, mislim da je javno zdravstvo prvi način na koji vlada može ohrabriti poduzetništvo’, dodaje Wright i kaže da, osim poslovne klime, voli živjeti u Londonu zbog kombinacije povijesti i moderne kulture.

5. Švicarska

Djelomice zbog nedostatka prirodnih izvora, Švicarska je dugo vremena ulagala u svoju ekonomiju umjesto u istraživanja i razvoj.To im se dobro isplatilo jer je ta zemlja sada vodeća u bankarstvu i financijama. ‘Švicarska je tradicionalno imala velik financijski sektor, u skladu s vladinim propisima i regulacijama’, rekao je Marco Abele, bivši šef Credit Suissea i osnivač platforme za ulaganje TEND sa sjedištem u Zugu. ‘Švicarska je kultura zanimljiva u tradicionalnim vrijednostima ugrađenima u švicarski financijski sektor već desetljećima. Lako su prenosive na poduzetništvo u određenim poljima interesa’, dodaje Abele.

U posljednje je vrijeme ta stručnost stavljena u pogon na novi način. Zemlja je postala središte kriptovalute i pokretanja statupova. ‘Švicarska je vodeća u smislu implemenracije i provedbe temeljnih vrijednosti iz tradicionalnog financijskog sektora u novu industriju. Švicarska sveučilišta također prihvaćaju tu promjenu’, kaže Abele. Primjerice, grad Zug na sjeveroistoku zemlje zaradio je nadimak ‘Kripto dolina’, zbog velikog broja startupova za kriptovalute u tom području. Osim prijateljski nastrojenog regulatornog okruženja i poreznih stopa koje su povoljne za poslovanje, švicarski startupovi imaju korist i od lokacije u središtu Europe, što olakšava prodaju ali i potragu talentiranih zaposlenika.

Zbog svoje raznolikosti, jezične tečnosti stanovništva i visokog standarda života, Švicarska je popularna lokacija za rad stranaca. Najveća je početna prepreka došljacima velik trošak života, no mnogi poduzetnici kažu da se sve to vrati kada postanu dio švicarskog gospodarstva.