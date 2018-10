ŽELIO ŽIVJETI NA NJEZIN RAČUN? Nakon što mu je žena otkrila da ipak nije milijunaš, on je učinio nezamislivo

Policiji je bila sumnjiva priča o poskliznuću u kadi, kao i glumljenje plakanja

Američka policija istražuje je li David Tronnes za kojeg sumnjaju za ubojstvo supruge Shanti Cooper-Tronnes to učinio jer je preuveličao svoje financijsko stanje, a ona je to saznala. Naime, Tronnes se predstavljao kao milijunaš i upravo je to njegovo navodno bogatstvo pomoglo u zavođenju Cooper-Tronnes prije nego ju je ubio u kadi i pozvao policiju rekavši da je riječ o nesretnom slučaju, piše Daily Mail.

‘Čudno se ponašao kad je plaćao hranu’

U istrazi smrti Cooper-Tronnes bogatstvo je glavna tema razgovora. Shanti Cooper-Tronnes bila je vlasnica uspješne konzultantske firme, dok je Tronnes otkako su se upoznali na online website za upoznavanje tvrdio kako je milijunaš.

“Dave je činio stvari koje su je izluđivale kada je riječ o novcu. Uvijek je pričao kako ima hrpu novca, ali nikada ona nije mogla shvatiti zašto je toliki škrtac,” izjavio je prijateljica žrtve Melissa Burzinski koja je istaknula da se čudno ponašao kada je trebao plaćati hranu.

Renovacija doma?

Ni susjedi baš nisu znali od čega Tronnes živi. Jedan je mislio kako radi u prodaji, a drugi je smatrao kako Cooper-Tronnes bila ta koja zarađuje za obitelj.

Drugi su ustvrdili kako je Tronnes najčešće bio kod kuće, nadgledajući renovaciju njihovog doma.

‘Ali ona je kupovala sve’

Otac žrtve Kishian Matani rekao je detektivima kako je on mislio da je David Tronnes naslijedio između 4 i 6 milijuna dolara od svojeg oca i kako mu je to rekla njegova kćer, piše Daily Mail.

Očuh žrtve, Norman Daugh izjavio se kako se njemu činilo da je ona bila ta koja je plaćala sve. A kada je njezina majka bila na umoru u prosincu 2016. godine, Shanti Cooper-Tronnes pitala ga je o životnom osiguranju svoje majke, navodi se u izjavi očuha za policiju. Daugh smatra kako je Tronnes bio taj koji je bio zainteresiran za novac.

“To je bio samo moj osjećaj,” rekao je Daugh. “Tvrdio je kako ima milijune, ali Shanti je kupovala sve”.

Glumio je suze

Policiji je sumnjivo bilo Tronnesovo lažno plakanje kao i njegova priča kako mu je supruga umrla. Naime, iako je autopsija pokazala kako je umrla od gušenja i udarca u glavu Tronnes je tvrdio kako se ona spotaknula i pala pokušavajući ući u kadu. Policiji je isto tako bilo sumnjivo što je i kada i tijelo bilo suho po njihovom dolasku u kuću.

“Zdrav razum će vam reći ako izvučete ženu iz kade u kojoj je voda u 15 sati i pozovete policiju u roku od 6 minuta kako će sve biti mokro kada policija stigne tri minute kasnije,” upitala je detektivka Teresa Sprague Tronnesa koji se pravio kao da ne zna o čemu je riječ i kako je kada i tijelo moglo biti suho. Snimka navedenog razgovora procurila je u javnost, piše Daily Mail.

Zbog velike količine dokaza policija je podignula optužnicu za ubojstvo protiv Davida Tronnesa.